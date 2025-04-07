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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250407/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-كاترينفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099290835.html
الجيش الروسي يحرر بلدة كاترينفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يحرر بلدة كاترينفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدة كاترينفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T10:06+0000
2025-04-07T10:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات مجموعة "الغرب" الروسية، تم تحرير بلدة كاترينفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتمكنت الوحدات من استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات نظام كييف أكثر من 215 عسكريا، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودع للذخيرة".وأضافت الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات نظام كييف أكثر من 440 عسكريا، ودبابة وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع للذخيرة".وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 3 صورايخ من طراز "هيمارس" و95 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250406/الجيش-الروسي-يستهدف-بأسلحة-دقيقة-بعيدة-المدى-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-لإنتاج-المسيرات-1099259211.html
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روسيا

الجيش الروسي يحرر بلدة كاترينفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

10:06 GMT 07.04.2025 (تم التحديث: 10:26 GMT 07.04.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأسلحة روسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أسلحة روسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدة كاترينفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات مجموعة "الغرب" الروسية، تم تحرير بلدة كاترينفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتمكنت الوحدات من استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات نظام كييف أكثر من 215 عسكريا، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودع للذخيرة".

وأردف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي على خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 300 جندي، ومركبتي مشاة قتاليتين وناقلات جند مدرعة ومعدات قتالية مدرعة، وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة للحرب الإكترونية ومستودعين للذخيرة والعتاد".

وأضافت الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات نظام كييف أكثر من 440 عسكريا، ودبابة وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع للذخيرة".

وتابع البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 137 منطقة".

وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 3 صورايخ من طراز "هيمارس" و95 طائرة مسيرة أوكرانية".
طائرة التدريب الروسية ياك - 152 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف بأسلحة دقيقة بعيدة المدى منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
أمس, 10:45 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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