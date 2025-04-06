https://sarabic.ae/20250406/الجيش-الروسي-يستهدف-بأسلحة-دقيقة-بعيدة-المدى-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-لإنتاج-المسيرات-1099259211.html

الجيش الروسي يستهدف بأسلحة دقيقة بعيدة المدى منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني لإنتاج المسيرات

الجيش الروسي يستهدف بأسلحة دقيقة بعيدة المدى منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني لإنتاج المسيرات

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي نفذ ضربة جماعية على قاعدة الأسلحة المدفعية المركزية للقوات الأوكرانية ومنشآت المجمع الصناعي العسكري... 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T10:45+0000

2025-04-06T10:45+0000

2025-04-06T11:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية، وخسرت قوات نظام كييف أكثر من 230 عسكريا، وناقلات جند وعدد من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطة للحرب الإلكترونية ومستودع للذخيرة".وأضافت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، عملياتها الهجومية، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات نظام كييف أكثر من 430 عسكريا، وعدد من المدافع الميدانية".وتابع البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 142 منطقة".وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت قنبلة جوية موجهة من طراز "جدام" و100 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250405/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-استراتيجية-في-عدة-محاور-من-العملية-العسكرية-الخاصة-1099238888.html

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