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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250408/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-غيفو-في-مقاطعة-كورسك-1099330867.html
الجيش الروسي يحرر بلدة غيفو في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي يحرر بلدة غيفو في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة غيفو في مقاطعة كورسك الروسية. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T10:22+0000
2025-04-08T10:24+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تمكنت من تحرير قرية غيفو في مقاطعة كورسك، خلال العمليات الهجومية".وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت ألوية هجومية ميكانيكية، ودبابات، وثلاثة ألوية هجومية محمولة جواً، ولواء دفاع إقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غورنال وأوليشنيا.
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي يحرر بلدة غيفو في مقاطعة كورسك

10:22 GMT 08.04.2025 (تم التحديث: 10:24 GMT 08.04.2025)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي.
 تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة غيفو في مقاطعة كورسك الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تمكنت من تحرير قرية غيفو في مقاطعة كورسك، خلال العمليات الهجومية".
وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت ألوية هجومية ميكانيكية، ودبابات، وثلاثة ألوية هجومية محمولة جواً، ولواء دفاع إقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غورنال وأوليشنيا.
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