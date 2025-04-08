https://sarabic.ae/20250408/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-غيفو-في-مقاطعة-كورسك-1099330867.html
الجيش الروسي يحرر بلدة غيفو في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي يحرر بلدة غيفو في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة غيفو في مقاطعة كورسك الروسية. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T10:22+0000
2025-04-08T10:22+0000
2025-04-08T10:24+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تمكنت من تحرير قرية غيفو في مقاطعة كورسك، خلال العمليات الهجومية".وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت ألوية هجومية ميكانيكية، ودبابات، وثلاثة ألوية هجومية محمولة جواً، ولواء دفاع إقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غورنال وأوليشنيا.
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي يحرر بلدة غيفو في مقاطعة كورسك
10:22 GMT 08.04.2025 (تم التحديث: 10:24 GMT 08.04.2025)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة غيفو في مقاطعة كورسك الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تمكنت من تحرير قرية غيفو في مقاطعة كورسك، خلال العمليات الهجومية".
وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت ألوية هجومية ميكانيكية، ودبابات، وثلاثة ألوية هجومية محمولة جواً، ولواء دفاع إقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غورنال وأوليشنيا.