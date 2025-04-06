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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250406/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-باسوفكا-في-مقاطعة-سومي-1099259451.html
القوات الروسية تحرر بلدة باسوفكا في مقاطعة سومي
القوات الروسية تحرر بلدة باسوفكا في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تمكنت من تحرير بلدة باسوفكا في مقاطعة سومي، في إطار العملية العسكرية الخاصة. 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T10:51+0000
2025-04-06T11:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "تواصل القوات الروسية التقدم وصد محاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية للأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، إذ قامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بتحرير بلدة باسوفكا في مقاطعة سومي، خلال العمليات الهجومية".وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "خلال النهار، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 170 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين و12 مركبة، بالإضافة إلى 3 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة ومستودع للذخيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250406/الجيش-الروسي-يستهدف-بأسلحة-دقيقة-بعيدة-المدى-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-لإنتاج-المسيرات-1099259211.html
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روسيا

القوات الروسية تحرر بلدة باسوفكا في مقاطعة سومي

10:51 GMT 06.04.2025 (تم التحديث: 11:11 GMT 06.04.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في مقاطعة كورسك الروسية
جندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تمكنت من تحرير بلدة باسوفكا في مقاطعة سومي، في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية: "تواصل القوات الروسية التقدم وصد محاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية للأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، إذ قامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بتحرير بلدة باسوفكا في مقاطعة سومي، خلال العمليات الهجومية".

وتابع البيان: "واصلت وحدات القوات الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق غورنال وغيفو وأوليشنيا وكذلك باسوفكا وبيلوفودي وبوديفيلنوي وفلاديميروفكا وفودولاجي وزورافكا ولوكنيا وميروبولسكوي وسادكي وشاليجينو ويوناكوفكا ويابلونوفكا في مقاطعة سومي".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "خلال النهار، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 170 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين و12 مركبة، بالإضافة إلى 3 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة ومستودع للذخيرة".
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف بأسلحة دقيقة بعيدة المدى منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني لإنتاج المسيرات
10:45 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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