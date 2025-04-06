https://sarabic.ae/20250406/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-باسوفكا-في-مقاطعة-سومي-1099259451.html
القوات الروسية تحرر بلدة باسوفكا في مقاطعة سومي
القوات الروسية تحرر بلدة باسوفكا في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تمكنت من تحرير بلدة باسوفكا في مقاطعة سومي، في إطار العملية العسكرية الخاصة. 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T10:51+0000
2025-04-06T10:51+0000
2025-04-06T11:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "تواصل القوات الروسية التقدم وصد محاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية للأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، إذ قامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بتحرير بلدة باسوفكا في مقاطعة سومي، خلال العمليات الهجومية".وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "خلال النهار، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 170 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين و12 مركبة، بالإضافة إلى 3 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة ومستودع للذخيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250406/الجيش-الروسي-يستهدف-بأسلحة-دقيقة-بعيدة-المدى-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-لإنتاج-المسيرات-1099259211.html
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روسيا
القوات الروسية تحرر بلدة باسوفكا في مقاطعة سومي
10:51 GMT 06.04.2025 (تم التحديث: 11:11 GMT 06.04.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تمكنت من تحرير بلدة باسوفكا في مقاطعة سومي، في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية: "تواصل القوات الروسية التقدم وصد محاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية للأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، إذ قامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بتحرير بلدة باسوفكا في مقاطعة سومي، خلال العمليات الهجومية".
وتابع البيان: "واصلت وحدات القوات الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق غورنال وغيفو وأوليشنيا وكذلك باسوفكا وبيلوفودي وبوديفيلنوي وفلاديميروفكا وفودولاجي وزورافكا ولوكنيا وميروبولسكوي وسادكي وشاليجينو ويوناكوفكا ويابلونوفكا في مقاطعة سومي".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "خلال النهار، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 170 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين و12 مركبة، بالإضافة إلى 3 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة ومستودع للذخيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.