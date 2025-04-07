https://sarabic.ae/20250407/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1099293464.html

الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة على محور كورسك

الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة على محور كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية، كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من... 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T11:15+0000

2025-04-07T11:15+0000

2025-04-07T11:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خلال الـ24 الساعة الأخيرة، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 150 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و7 سيارات، بالإضافة لتدمير نقطتي تشغيل للطائرات المسيرة".وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت 72470 عسكريًا، و404 دبابات و331 مركبة مشاة قتالية و297 ناقلة جند مدرعة و2256 مركبة قتالية مصفحة و2637 سيارة و595 مدفعا ميدانيا، و53 راجمة صواريخ من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس" و7 راجمات من طراز "ميلرز" أمريكية الصنع، و26 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات و10 سيارات للنقل والتذخير و123 محطة حرب إلكترونية، و18 رادارًا مضادًا للبطاريات، و10 رادارات دفاع جوي و56 قطعة من المعدات الهندسية من بينها 23 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "أو آر-77"، وكذلك 15 مركبة مدرعة للإصلاح والإخلاء.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات مجموعة "الغرب" الروسية، تم تحرير بلدة كاترينفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتمكنت الوحدات من استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات نظام كييف أكثر من 215 عسكريا، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودع للذخيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250407/وزارة-الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تستهدف-منشآت-الطاقة-الروسية-6-مرات-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1099290527.html

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روسيا, رصد عسكري