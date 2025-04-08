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عرب بوينت بودكاست
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نبض افريقيا
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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الإنسان والثقافة
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مرايا العلوم
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أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250408/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-23-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعتي-كورسك-وبيلغورود-ليلا-1099319882.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 23 طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعتي كورسك وبيلغورود ليلا
الدفاع الجوي الروسي يدمر 23 طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعتي كورسك وبيلغورود ليلا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، لـ23 طائرة مسيرة أوكرانية، في مقاطعتي كورسك وبيلغورود الروسيتين. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T04:37+0000
2025-04-08T04:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في البيان: "خلال الليلة الماضية، تم تدمير 23 طائرة مسيرة أوكرانية، بواسطة أنظمة الدفاع الجوي أثناء مناوبتها".وأضافت الوزارة أن "تم إسقاط 19 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sarabic.ae/20250408/وزير-فرنسا-تؤيد-مقترحا-أوروبيا-بفرض-رسوم-جمركية-على-أمريكا-ردا-على-تعريفات-ترامب-1099319742.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يدمر 23 طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعتي كورسك وبيلغورود ليلا

04:37 GMT 08.04.2025
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق طراد الصواريخ "فارياغ" صاروخ "إس-300" تابعة لمنظومة الدفتع الجوي "فورت" أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي
إطلاق طراد الصواريخ فارياغ صاروخ إس-300 تابعة لمنظومة الدفتع الجوي فورت أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© Sputnik . Aleksei Kudenko
/
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، لـ23 طائرة مسيرة أوكرانية، في مقاطعتي كورسك وبيلغورود الروسيتين.
وجاء في البيان: "خلال الليلة الماضية، تم تدمير 23 طائرة مسيرة أوكرانية، بواسطة أنظمة الدفاع الجوي أثناء مناوبتها".
وأضافت الوزارة أن "تم إسقاط 19 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من اليسار، يتحدث مع الرئيس دونالد ترامب بينما يستمع وزير الخارجية ماركو روبيو خلال اجتماع في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن، الاثنين 24 فبراير 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
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03:15 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
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