https://sarabic.ae/20250407/مروحيات-روسية-تشن-هجوما-على-مخابئ-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1099284889.html
مروحيات عسكرية روسية تشن هجوما على مخابئ القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
مروحيات عسكرية روسية تشن هجوما على مخابئ القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أطقم مروحيات "كا-52 إم" و"مي-28 إن إم" و"مي-8" الروسية، شنت هجوما على مخابئ لأفراد من القوات المسلحة الأوكرانية... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T06:25+0000
2025-04-07T06:25+0000
2025-04-07T06:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "قامت مجموعة من الطيران العسكري التابع للقوات الجوفضائية الروسية، تضم مروحية الاستطلاع والهجوم من طراز "كا-52 إم" والمروحية الهجومية "مي-28 إن إم" ومروحية "مي-8 بي إس جي" متعددة الأغراض، بتدمير مخابئ للقوات البشرية وكذالك المعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".وقال أحد أفراد طاقم مروحية "مي-8 بي إس جي": "نفذنا طلعات قتالية في الاتجاه المحدد. تتمثل مهمتي في مرافقة المروحيات الهجومية إلى نقطة الهجوم، وقد تم اليوم تدمير مخابئ أفراد العدو، بالإضافة إلى معدات عسكرية".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن الطواقم قامت بمناورة مضادة للصواريخ باستخدام نظام الدفاع وعادت بنجاح إلى مطار الانطلاق.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250407/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-19-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مقاطعات-خلال-الليل-1099284129.html
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روسيا, العالم
مروحيات عسكرية روسية تشن هجوما على مخابئ القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
06:25 GMT 07.04.2025 (تم التحديث: 06:27 GMT 07.04.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أطقم مروحيات "كا-52 إم" و"مي-28 إن إم" و"مي-8" الروسية، شنت هجوما على مخابئ لأفراد من القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "قامت مجموعة من الطيران العسكري التابع للقوات الجوفضائية الروسية، تضم مروحية الاستطلاع والهجوم من طراز "كا-52 إم" والمروحية الهجومية "مي-28 إن إم" ومروحية "مي-8 بي إس جي" متعددة الأغراض، بتدمير مخابئ للقوات البشرية وكذالك المعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".
وخلال المهمة القتالية، قامت أطقم المروحيات بضرب صواريخ "إس-8" الجوية، على إحداثيات محددة.
وقال أحد أفراد طاقم مروحية "مي-8 بي إس جي": "نفذنا طلعات قتالية في الاتجاه المحدد. تتمثل مهمتي في مرافقة المروحيات الهجومية إلى نقطة الهجوم، وقد تم اليوم تدمير مخابئ أفراد العدو، بالإضافة إلى معدات عسكرية".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن الطواقم قامت بمناورة مضادة للصواريخ باستخدام نظام الدفاع وعادت بنجاح إلى مطار الانطلاق.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.