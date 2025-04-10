https://sarabic.ae/20250410/8-أشهر-قرب-كورسك-الكشف-عن-التكاليف-الباهظة-لتمركز-القوات-الأوكرانية-1099396674.html
8 أشهر قرب كورسك... الكشف عن التكاليف الباهظة لتمركز القوات الأوكرانية
8 أشهر قرب كورسك... الكشف عن التكاليف الباهظة لتمركز القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
بلغت تكلفة ثمانية أشهر، من تمركز وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وصيانة معداتها، في مقاطعة كورسك 2.4 مليار دولار، بالنسبة لكييف وأوصيائها الغربيين، حسب... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T07:09+0000
2025-04-10T07:09+0000
2025-04-10T07:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأضافت المجموعة "لقد قدموا (كييف) الدعم والإمداد لمجموعة مكونة من 60 ألف جندي لمدة ثمانية أشهر".وبلغت خسائر أوكرانيا خلال العمليات العسكرية في مقاطعة كورسك، ألف وخمسمائة وحدة من معدات حلف شمال الأطلسي، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.7 مليار دولار.وفي أوائل شهر مارس/آذار، شنت القوات الروسية هجوما واسع النطاق في مقاطعة كورسك، وتمكنت من تحرير أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في غضون أيام قليلة. وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة غويفو في مقاطعة كورسك الروسية. وفي المجمل، خسر العدو خلال المعارك في هذه المنطقة 72990 جنديًا و405 دبابة.الدفاع الروسية تكشف خسائر نظام كييف على محور كورسك
https://sarabic.ae/20250407/مروحيات-روسية-تشن-هجوما-على-مخابئ-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1099284889.html
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رصد عسكري, روسيا
8 أشهر قرب كورسك... الكشف عن التكاليف الباهظة لتمركز القوات الأوكرانية
بلغت تكلفة ثمانية أشهر، من تمركز وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وصيانة معداتها، في مقاطعة كورسك 2.4 مليار دولار، بالنسبة لكييف وأوصيائها الغربيين، حسب تقديرات وكالة "سبوتنيك"، استناداً إلى بيانات من مجموعة قوات "الشمال" ومعلومات من مصادر مفتوحة.
وأضافت المجموعة "لقد قدموا (كييف) الدعم والإمداد لمجموعة مكونة من 60 ألف جندي لمدة ثمانية أشهر".
وكما أظهرت الحسابات، فإن تكلفة تمركز وتموضع القوات المسلحة الأوكرانية، شملت المخصصات النقدية، والعينية كالطعام والملابس وغيرها من النفقات، والتي تبلغ في المتوسط حوالي خمسة آلاف دولار لكل جندي شهريا.
وبلغت خسائر أوكرانيا خلال العمليات العسكرية في مقاطعة كورسك، ألف وخمسمائة وحدة من معدات حلف شمال الأطلسي، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.7 مليار دولار.
وفي أوائل شهر مارس/آذار، شنت القوات الروسية هجوما واسع النطاق في مقاطعة كورسك، وتمكنت من تحرير أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في غضون أيام قليلة.
وفي الفترة من 8 إلى 14 مارس/آذار وحده، تم استعادة أكثر من 30 بلدة، بما في ذلك سودجا، من المسلحين الأوكرانيين.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية
، يوم الثلاثاء الماضي، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة غويفو في مقاطعة كورسك الروسية.
وفي المجمل، خسر العدو خلال المعارك في هذه المنطقة 72990 جنديًا و405 دبابة.