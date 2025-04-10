8 أشهر قرب كورسك... الكشف عن التكاليف الباهظة لتمركز القوات الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: الرسوم الجمركية ستفكك التجارة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر ترد على مالي بسحب السفراء وإغلاق الأجواء ، والأزمة تتسع لتشمل النيجر وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
16:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250410/8-أشهر-قرب-كورسك-الكشف-عن-التكاليف-الباهظة-لتمركز-القوات-الأوكرانية-1099396674.html
8 أشهر قرب كورسك... الكشف عن التكاليف الباهظة لتمركز القوات الأوكرانية
8 أشهر قرب كورسك... الكشف عن التكاليف الباهظة لتمركز القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
بلغت تكلفة ثمانية أشهر، من تمركز وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وصيانة معداتها، في مقاطعة كورسك 2.4 مليار دولار، بالنسبة لكييف وأوصيائها الغربيين، حسب... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T07:09+0000
2025-04-10T07:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/01/1099136709_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_436597e2a603f1a168aece42116d4cca.jpg
وأضافت المجموعة "لقد قدموا ​​(كييف) الدعم والإمداد لمجموعة مكونة من 60 ألف جندي لمدة ثمانية أشهر".وبلغت خسائر أوكرانيا خلال العمليات العسكرية في مقاطعة كورسك، ألف وخمسمائة وحدة من معدات حلف شمال الأطلسي، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.7 مليار دولار.وفي أوائل شهر مارس/آذار، شنت القوات الروسية هجوما واسع النطاق في مقاطعة كورسك، وتمكنت من تحرير أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في غضون أيام قليلة. وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة غويفو في مقاطعة كورسك الروسية. وفي المجمل، خسر العدو خلال المعارك في هذه المنطقة 72990 جنديًا و405 دبابة.الدفاع الروسية تكشف خسائر نظام كييف على محور كورسك
https://sarabic.ae/20250407/مروحيات-روسية-تشن-هجوما-على-مخابئ-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1099284889.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/01/1099136709_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d0e11e84f3fa9ac17312c57a6f98d19.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

8 أشهر قرب كورسك... الكشف عن التكاليف الباهظة لتمركز القوات الأوكرانية

07:09 GMT 10.04.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق النار من مدفع هاوتزر "دي-20" التابع لفيلق المتطوعين في كتيبة القوات الخاصة المنفصلة "أربات" في مقاطعة كورسك
إطلاق النار من مدفع هاوتزر دي-20 التابع لفيلق المتطوعين في كتيبة القوات الخاصة المنفصلة أربات في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
بلغت تكلفة ثمانية أشهر، من تمركز وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وصيانة معداتها، في مقاطعة كورسك 2.4 مليار دولار، بالنسبة لكييف وأوصيائها الغربيين، حسب تقديرات وكالة "سبوتنيك"، استناداً إلى بيانات من مجموعة قوات "الشمال" ومعلومات من مصادر مفتوحة.
وأضافت المجموعة "لقد قدموا ​​(كييف) الدعم والإمداد لمجموعة مكونة من 60 ألف جندي لمدة ثمانية أشهر".
وكما أظهرت الحسابات، فإن تكلفة تمركز وتموضع القوات المسلحة الأوكرانية، شملت المخصصات النقدية، والعينية كالطعام والملابس وغيرها من النفقات، والتي تبلغ في المتوسط ​​حوالي خمسة آلاف دولار لكل جندي شهريا.
وبلغت خسائر أوكرانيا خلال العمليات العسكرية في مقاطعة كورسك، ألف وخمسمائة وحدة من معدات حلف شمال الأطلسي، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.7 مليار دولار.
طائرتا هليوكوبتر من طراز مي-24 خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مروحيات عسكرية روسية تشن هجوما على مخابئ القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
7 أبريل, 06:25 GMT
وفي أوائل شهر مارس/آذار، شنت القوات الروسية هجوما واسع النطاق في مقاطعة كورسك، وتمكنت من تحرير أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في غضون أيام قليلة.
وفي الفترة من 8 إلى 14 مارس/آذار وحده، تم استعادة أكثر من 30 بلدة، بما في ذلك سودجا، من المسلحين الأوكرانيين.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة غويفو في مقاطعة كورسك الروسية.
وفي المجمل، خسر العدو خلال المعارك في هذه المنطقة 72990 جنديًا و405 دبابة.
الدفاع الروسية تكشف خسائر نظام كييف على محور كورسك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала