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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250409/الدفاع-الروسية-تكشف-خسائر-نظام-كييف-على-محور-كورسك-1099375227.html
الدفاع الروسية تكشف خسائر نظام كييف على محور كورسك
الدفاع الروسية تكشف خسائر نظام كييف على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بشرية بلغت نحو... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T12:09+0000
2025-04-09T12:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق غورنال وأوليشنيا".وأوضح البيان ان القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الـ24 الساعة الماضية، نحو 230 جنديًا، ودمرت 8 مركبات، وقطعتين مدفعية، وقذيفتي هاون، بالإضافة إلى 4 نقاط مراقبة للطائرات المسيرة ومستودع ذخيرة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توجيه ضربات متناهية الدقة، مستهدفةً خطوط إنتاج الصواريخ والمسيرات التابعة لنظام كييف، إضافة لـ149 موقعا لتجمع القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: كييف تستهدف بـ 8 طائرات مسيرة محطة ضغط تغذي خط "التيار التركي"الدفاع الجوي الروسي يدمر 158 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية
https://sarabic.ae/20250409/مقاتلات-تكتيكية-روسية-تستهدف-منشأة-لإنتاج-المسيرات-و149-موقعا-عسكريا-أوكرانيا-1099374833.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تكشف خسائر نظام كييف على محور كورسك

12:09 GMT 09.04.2025 (تم التحديث: 12:10 GMT 09.04.2025)
© Photo / Минобороны Россииدبابة روسية من طراز "تي 80 بي في" تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© Photo / Минобороны России
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بشرية بلغت نحو 230 عسكريًا، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق غورنال وأوليشنيا".

وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة سومي".

وأوضح البيان ان القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الـ24 الساعة الماضية، نحو 230 جنديًا، ودمرت 8 مركبات، وقطعتين مدفعية، وقذيفتي هاون، بالإضافة إلى 4 نقاط مراقبة للطائرات المسيرة ومستودع ذخيرة.
المقاتلة القاذفة سو-34 تقوم باستعراضات جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتلات تكتيكية روسية تستهدف منشأة لإنتاج المسيرات و149 موقعا عسكريا أوكرانيا
11:53 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توجيه ضربات متناهية الدقة، مستهدفةً خطوط إنتاج الصواريخ والمسيرات التابعة لنظام كييف، إضافة لـ149 موقعا لتجمع القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاع الروسية: كييف تستهدف بـ 8 طائرات مسيرة محطة ضغط تغذي خط "التيار التركي"
الدفاع الجوي الروسي يدمر 158 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية
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