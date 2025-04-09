https://sarabic.ae/20250409/لحظة--استسلام-وحدة-أوكرانية-بعد-سيطرة-القوات-الروسية-على-مقرهم-في-دونيتسك-فيديو-1099362453.html
لحظة استسلام وحدة أوكرانية بعد سيطرة القوات الروسية على مقرهم في دونيتسك... فيديو
لحظة استسلام وحدة أوكرانية بعد سيطرة القوات الروسية على مقرهم في دونيتسك... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت أجهزة الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن مجموعة استطلاعية مكونة من أربعة أشخاص، تخدم في اللواء الميكانيكي المنفصل الستين، التابع للقوات المسلحة... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T07:33+0000
2025-04-09T07:33+0000
2025-04-09T07:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقال ممثل عن الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك": "استسلمت مجموعة استطلاع مكونة من أربعة عناصر، ينتمون إلى اللواء الميكانيكي المنفصل الستين، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، لمقاتلي مجموعة الغرب في منطقة نوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتحصلت الوكالة على لقطات مأخوذة من طائرة دون طيار، للمخربين الأوكرانيين لحظة تسليم أنفسهم للقوات المسلحة الروسية.الدفاع الجوي الروسي يدمر 158 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية
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الأخبار
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
لحظة استسلام وحدة أوكرانية بعد سيطرة القوات الروسية على مقرهم في دونيتسك... فيديو
أفادت أجهزة الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن مجموعة استطلاعية مكونة من أربعة أشخاص، تخدم في اللواء الميكانيكي المنفصل الستين، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، استسلمت لمقاتلي مجموعة القوات الروسية "الغرب"، في منطقة نوفوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال ممثل عن الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك": "استسلمت مجموعة استطلاع مكونة من أربعة عناصر، ينتمون إلى اللواء الميكانيكي المنفصل الستين، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، لمقاتلي مجموعة الغرب في منطقة نوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتحصلت الوكالة على لقطات مأخوذة من طائرة دون طيار، للمخربين الأوكرانيين لحظة تسليم أنفسهم للقوات المسلحة الروسية.