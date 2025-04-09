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12:03 GMT
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ملفات ساخنة
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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250409/لحظة--استسلام-وحدة-أوكرانية-بعد-سيطرة-القوات-الروسية-على-مقرهم-في-دونيتسك-فيديو-1099362453.html
لحظة استسلام وحدة أوكرانية بعد سيطرة القوات الروسية على مقرهم في دونيتسك... فيديو
لحظة استسلام وحدة أوكرانية بعد سيطرة القوات الروسية على مقرهم في دونيتسك... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت أجهزة الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن مجموعة استطلاعية مكونة من أربعة أشخاص، تخدم في اللواء الميكانيكي المنفصل الستين، التابع للقوات المسلحة... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T07:33+0000
2025-04-09T07:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقال ممثل عن الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك": "استسلمت مجموعة استطلاع مكونة من أربعة عناصر، ينتمون إلى اللواء الميكانيكي المنفصل الستين، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، لمقاتلي مجموعة الغرب في منطقة نوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتحصلت الوكالة على لقطات مأخوذة من طائرة دون طيار، للمخربين الأوكرانيين لحظة تسليم أنفسهم للقوات المسلحة الروسية.الدفاع الجوي الروسي يدمر 158 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

لحظة استسلام وحدة أوكرانية بعد سيطرة القوات الروسية على مقرهم في دونيتسك... فيديو

07:33 GMT 09.04.2025
© Sputnikجنود أوكرانيون أسرى
جنود أوكرانيون أسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت أجهزة الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن مجموعة استطلاعية مكونة من أربعة أشخاص، تخدم في اللواء الميكانيكي المنفصل الستين، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، استسلمت لمقاتلي مجموعة القوات الروسية "الغرب"، في منطقة نوفوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال ممثل عن الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك": "استسلمت مجموعة استطلاع مكونة من أربعة عناصر، ينتمون إلى اللواء الميكانيكي المنفصل الستين، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، لمقاتلي مجموعة الغرب في منطقة نوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتحصلت الوكالة على لقطات مأخوذة من طائرة دون طيار، للمخربين الأوكرانيين لحظة تسليم أنفسهم للقوات المسلحة الروسية.
الدفاع الجوي الروسي يدمر 158 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية
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