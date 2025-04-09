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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250409/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-158-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليلة-الماضية-1099360474.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 158 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية
الدفاع الجوي الروسي يدمر 158 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن إسقاط 158 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق 13 منطقة روسية، خلال الليلة الماضية. 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T04:28+0000
2025-04-09T04:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الفترة من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو يوم 8 أبريل/ نيسان، وحتى الساعة 06:00 بتوقيت موسكو يوم 9 أبريل، اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 158 طائرة أوكرانية دون طيار".وذكرت الوزارة أن "الحصة الأكبر كانت من نصيب إقليم كراسنودار بواقع 67 طائرة مسيرة تم إسقاطها فوق أراضيه، تليه مقاطعة روستوف، حيث تم إسقاط 29 طائرة دون طيار فوق أراضيها، إضافة لـ15 طائرة دون طيار فوق أراضي جمهورية أوسيتيا الشمالية-ألانيا، و11 طائرة دون طيار، فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و10 طائرات مسيرة أخرى، فوق أراضي مقاطعة كورسك".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.الجيش الروسي يهاجم قوات نظام كييف على محور بيلغورود ويدمر تحصيناتها
https://sarabic.ae/20250408/الدفاع-الروسية-قوات-كييف-تستهدف-منشآت-الطاقة-الروسية-مرتين-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1099337039.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الجوي الروسي يدمر 158 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية

04:28 GMT 09.04.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة "بانتسير-إس1" للدفاع الجوي في المنتدى التقني العسكري الدولي "أرميا - 2018" (الجيش - 2018" في كوبينكا
منظومة بانتسير-إس1 للدفاع الجوي في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن إسقاط 158 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق 13 منطقة روسية، خلال الليلة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الفترة من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو يوم 8 أبريل/ نيسان، وحتى الساعة 06:00 بتوقيت موسكو يوم 9 أبريل، اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 158 طائرة أوكرانية دون طيار".
وذكرت الوزارة أن "الحصة الأكبر كانت من نصيب إقليم كراسنودار بواقع 67 طائرة مسيرة تم إسقاطها فوق أراضيه، تليه مقاطعة روستوف، حيث تم إسقاط 29 طائرة دون طيار فوق أراضيها، إضافة لـ15 طائرة دون طيار فوق أراضي جمهورية أوسيتيا الشمالية-ألانيا، و11 طائرة دون طيار، فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و10 طائرات مسيرة أخرى، فوق أراضي مقاطعة كورسك".

كما تم تدمير خمس طائرات مسيرة، فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وثلاث فوق أراضي جمهورية القرم، واثنتان فوق أراضي مقاطعة بينزا، وواحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي ساراتوف وأوريول، وواحدة فوق أراضي إقليم ستافروبول، وسبع طائرات دون طيار، فوق مياه بحر آزوف، وست فوق حوض البحر الأسود.

تدمير دبابة ليوبارد على حدود مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
الدفاع الروسية: قوات كييف تستهدف منشآت الطاقة الروسية مرتين خلال الـ24 الساعة الماضية
أمس, 11:55 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
الجيش الروسي يهاجم قوات نظام كييف على محور بيلغورود ويدمر تحصيناتها
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