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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250408/الجيش-الروسي-يهاجم-قوات-نظام-كييف-على-محور-بيلغورود-ويدمر-تحصيناتها--1099337170.html
الجيش الروسي يهاجم قوات نظام كييف على محور بيلغورود ويدمر تحصيناتها
الجيش الروسي يهاجم قوات نظام كييف على محور بيلغورود ويدمر تحصيناتها
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي استهدف القوات المسلحة الأوكرانية، على محور بيلغورود، وكبّدها خسائر فادحة في العدة والعتاد. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T11:59+0000
2025-04-08T12:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه بيلغورود، استهدفت تشكيلات لواء ميكانيكي وفوج هجومي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، في مناطق كراسنوبولي وبروكودي وتوريا وميروبولسكوي في مقاطعة سومي".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 110 عسكريين، ومركبتين وقطعتي مدفعية ميدانية، وتم تدمير مخزنين للذخيرة الميدانية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 220 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، ومركبتين و6 قطع مدفعية، وتم تدمير مستودع للذخيرة.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 270 جنديًا، وناقلتي جند مدرعتين من طراز "إم 113" أمريكيتي الصنع، و17 مركبة وقطعتي مدفعية ميدانية.وتابع البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية ولواءين ميكانيكيين ولواءين جويين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق تشيرفونا زيركا وكومار وفولنوي بول وبورلاتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بمستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية وورشة لإنتاج الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلات روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة أوكرانية في مقاطعة كورسكالجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
https://sarabic.ae/20250408/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-غيفو-في-مقاطعة-كورسك-1099330867.html
https://sarabic.ae/20250408/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-23-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعتي-كورسك-وبيلغورود-ليلا-1099319882.html
https://sarabic.ae/20250407/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1099293464.html
https://sarabic.ae/20250408/الدفاع-الروسية-قوات-كييف-تستهدف-منشآت-الطاقة-الروسية-مرتين-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1099337039.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي

الجيش الروسي يهاجم قوات نظام كييف على محور بيلغورود ويدمر تحصيناتها

11:59 GMT 08.04.2025 (تم التحديث: 12:26 GMT 08.04.2025)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالعمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© Sputnik
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي استهدف القوات المسلحة الأوكرانية، على محور بيلغورود، وكبّدها خسائر فادحة في العدة والعتاد.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه بيلغورود، استهدفت تشكيلات لواء ميكانيكي وفوج هجومي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، في مناطق كراسنوبولي وبروكودي وتوريا وميروبولسكوي في مقاطعة سومي".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 110 عسكريين، ومركبتين وقطعتي مدفعية ميدانية، وتم تدمير مخزنين للذخيرة الميدانية.
وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية التابعة للواءين آليين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء للدفاع الإقليمي في مناطق ريدكودوب ودروبشيفو ونوفوي وكيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة غويفو في مقاطعة كورسك
10:22 GMT
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 220 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، ومركبتين و6 قطع مدفعية، وتم تدمير مستودع للذخيرة.
وتابع البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسّنت من مواقعها التكتيكية، واستهدفت تشكيلات لواء ميكانيكي، ولواءين ميكانيكيين، ولواء هجومي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفودميتروفكا وكونستانتينوفكا وكليبان بيك ونوفولينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 270 جنديًا، وناقلتي جند مدرعتين من طراز "إم 113" أمريكيتي الصنع، و17 مركبة وقطعتي مدفعية ميدانية.
إطلاق طراد الصواريخ فارياغ صاروخ إس-300 تابعة لمنظومة الدفتع الجوي فورت أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 23 طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعتي كورسك وبيلغورود ليلا
04:37 GMT
وتابع البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية ولواءين ميكانيكيين ولواءين جويين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق تشيرفونا زيركا وكومار وفولنوي بول وبورلاتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 165 جنديًا، و3 مركبات و3 قطع مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة على محور كورسك
أمس, 11:15 GMT
وألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بمستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية وورشة لإنتاج الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 3 قنابل جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم"، و7 صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و102 طائرة مسيرة.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
الدفاع الروسية: قوات كييف تستهدف منشآت الطاقة الروسية مرتين خلال الـ24 الساعة الماضية
11:55 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مقاتلات روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة أوكرانية في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
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