https://sarabic.ae/20250408/الجيش-الروسي-يهاجم-قوات-نظام-كييف-على-محور-بيلغورود-ويدمر-تحصيناتها--1099337170.html

الجيش الروسي يهاجم قوات نظام كييف على محور بيلغورود ويدمر تحصيناتها

الجيش الروسي يهاجم قوات نظام كييف على محور بيلغورود ويدمر تحصيناتها

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي استهدف القوات المسلحة الأوكرانية، على محور بيلغورود، وكبّدها خسائر فادحة في العدة والعتاد. 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T11:59+0000

2025-04-08T11:59+0000

2025-04-08T12:26+0000

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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه بيلغورود، استهدفت تشكيلات لواء ميكانيكي وفوج هجومي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، في مناطق كراسنوبولي وبروكودي وتوريا وميروبولسكوي في مقاطعة سومي".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 110 عسكريين، ومركبتين وقطعتي مدفعية ميدانية، وتم تدمير مخزنين للذخيرة الميدانية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 220 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، ومركبتين و6 قطع مدفعية، وتم تدمير مستودع للذخيرة.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 270 جنديًا، وناقلتي جند مدرعتين من طراز "إم 113" أمريكيتي الصنع، و17 مركبة وقطعتي مدفعية ميدانية.وتابع البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية ولواءين ميكانيكيين ولواءين جويين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق تشيرفونا زيركا وكومار وفولنوي بول وبورلاتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بمستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية وورشة لإنتاج الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلات روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة أوكرانية في مقاطعة كورسكالجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك

https://sarabic.ae/20250408/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-غيفو-في-مقاطعة-كورسك-1099330867.html

https://sarabic.ae/20250408/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-23-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعتي-كورسك-وبيلغورود-ليلا-1099319882.html

https://sarabic.ae/20250407/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1099293464.html

https://sarabic.ae/20250408/الدفاع-الروسية-قوات-كييف-تستهدف-منشآت-الطاقة-الروسية-مرتين-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1099337039.html

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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي