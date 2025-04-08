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https://sarabic.ae/20250408/الدفاع-الروسية-قوات-كييف-تستهدف-منشآت-الطاقة-الروسية-مرتين-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1099337039.html
الدفاع الروسية: قوات كييف تستهدف منشآت الطاقة الروسية مرتين خلال الـ24 الساعة الماضية
الدفاع الروسية: قوات كييف تستهدف منشآت الطاقة الروسية مرتين خلال الـ24 الساعة الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن نظام كييف لم يوقف الهجمات على المنشآت الروسية للطاقة، على الرغم من الاتفاقات ذات الصلة، مشيرةً إلى أنه كانت... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T11:55+0000
2025-04-08T11:55+0000
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "يواصل نظام كييف انتهاكه للاتفاقيات الروسية الأمريكية بشأن وقف الضربات على منشآت الطاقة لمدة 30 يوما ابتداءً من 18 مارس/آذار من هذا العام، وذلك بشنه للهجمات الأحادية الجانب اليومية على البنية التحتية للطاقة الروسية، حيث استهدفت القوات الأوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية، منشآت الطاقة الروسية مرتين".وتواصل القوات الأوكرانية بشكل يومي استهداف المناطق المدنية والبنى التحتية للطاقة في روسيا في انتهاك لاتفاق وقف الضربات على منشآت الطاقة لمدة 30 يوما، الذي تم التوصل إليه بين الجانبين بوساطة أمريكية، وذلك عقب اتصال هاتفي في 18 مارس الماضي، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترامب.وأكدت موسكو أن القوات المسلحة الروسية تمتنع عن ضرب البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، على الرغم من انتهاكات كييف.الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تستهدف منشآت الطاقة الروسية 6 مرات خلال الـ24 الساعة الماضية
https://sarabic.ae/20250401/بوتين-يطلب-من-بيلاؤوسوف-تقديم-تقرير-عن-تنفيذ-اتفاقيات-الامتناع-عن-استهداف-منشآت-الطاقة-1099133445.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الروسية: قوات كييف تستهدف منشآت الطاقة الروسية مرتين خلال الـ24 الساعة الماضية

11:55 GMT 08.04.2025
© Sputnik . Alexey Drujinin / الانتقال إلى بنك الصوروزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© Sputnik . Alexey Drujinin
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن نظام كييف لم يوقف الهجمات على المنشآت الروسية للطاقة، على الرغم من الاتفاقات ذات الصلة، مشيرةً إلى أنه كانت هناك محاولتان، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "يواصل نظام كييف انتهاكه للاتفاقيات الروسية الأمريكية بشأن وقف الضربات على منشآت الطاقة لمدة 30 يوما ابتداءً من 18 مارس/آذار من هذا العام، وذلك بشنه للهجمات الأحادية الجانب اليومية على البنية التحتية للطاقة الروسية، حيث استهدفت القوات الأوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية، منشآت الطاقة الروسية مرتين".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يطلب من بيلاؤوسوف تقديم تقرير عن تنفيذ اتفاقيات الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة
1 أبريل, 12:51 GMT

كما أشارت وزارة الدفاع إلى أنه نتيجة لهجمات القوات المسلحة الأوكرانية، تم فصل خط التوتر العالي 750 كيلوفولت "محطة كورسك للطاقة النووية - ميتالورغيتشيسكايا" الفرعي في الشركة المساهمة العامة "روسيتي" - تشيرنوزيمنويه، وبسبب هجوم طائرة مسيرة أوكرانية على محطة الكهرباء الفرعية 35 كيلو فولت "نوفوغورييفكا" ​​التابعة للمؤسسة الحكومية الموحدة "تافريا-إينيرغو" تضرر مبرد المحول.

وتواصل القوات الأوكرانية بشكل يومي استهداف المناطق المدنية والبنى التحتية للطاقة في روسيا في انتهاك لاتفاق وقف الضربات على منشآت الطاقة لمدة 30 يوما، الذي تم التوصل إليه بين الجانبين بوساطة أمريكية، وذلك عقب اتصال هاتفي في 18 مارس الماضي، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترامب.
وأكدت موسكو أن القوات المسلحة الروسية تمتنع عن ضرب البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، على الرغم من انتهاكات كييف.
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تستهدف منشآت الطاقة الروسية 6 مرات خلال الـ24 الساعة الماضية
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