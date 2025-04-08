https://sarabic.ae/20250408/الدفاع-الروسية-قوات-كييف-تستهدف-منشآت-الطاقة-الروسية-مرتين-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1099337039.html

الدفاع الروسية: قوات كييف تستهدف منشآت الطاقة الروسية مرتين خلال الـ24 الساعة الماضية

الدفاع الروسية: قوات كييف تستهدف منشآت الطاقة الروسية مرتين خلال الـ24 الساعة الماضية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن نظام كييف لم يوقف الهجمات على المنشآت الروسية للطاقة، على الرغم من الاتفاقات ذات الصلة، مشيرةً إلى أنه كانت... 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T11:55+0000

2025-04-08T11:55+0000

2025-04-08T11:55+0000

رصد عسكري

روسيا

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وقالت الوزارة في بيان لها: "يواصل نظام كييف انتهاكه للاتفاقيات الروسية الأمريكية بشأن وقف الضربات على منشآت الطاقة لمدة 30 يوما ابتداءً من 18 مارس/آذار من هذا العام، وذلك بشنه للهجمات الأحادية الجانب اليومية على البنية التحتية للطاقة الروسية، حيث استهدفت القوات الأوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية، منشآت الطاقة الروسية مرتين".وتواصل القوات الأوكرانية بشكل يومي استهداف المناطق المدنية والبنى التحتية للطاقة في روسيا في انتهاك لاتفاق وقف الضربات على منشآت الطاقة لمدة 30 يوما، الذي تم التوصل إليه بين الجانبين بوساطة أمريكية، وذلك عقب اتصال هاتفي في 18 مارس الماضي، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترامب.وأكدت موسكو أن القوات المسلحة الروسية تمتنع عن ضرب البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، على الرغم من انتهاكات كييف.الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تستهدف منشآت الطاقة الروسية 6 مرات خلال الـ24 الساعة الماضية

https://sarabic.ae/20250401/بوتين-يطلب-من-بيلاؤوسوف-تقديم-تقرير-عن-تنفيذ-اتفاقيات-الامتناع-عن-استهداف-منشآت-الطاقة-1099133445.html

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رصد عسكري, روسيا