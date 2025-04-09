https://sarabic.ae/20250409/الدفاع-الروسية-كييف-تستهدف-بـ-8-طائرات-مسيرة-محطة-ضغط-تغذي-خط-التيار-التركي-1099370016.html
الدفاع الروسية: كييف تستهدف بـ 8 طائرات مسيرة محطة ضغط تغذي خط "التيار التركي"
الدفاع الروسية: كييف تستهدف بـ 8 طائرات مسيرة محطة ضغط تغذي خط "التيار التركي"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية استهدفت بـ 8 طائرات مسيّرة، محطة ضغط تغذي خط "التيار التركي" لنقل الغاز، في كوبان... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T11:00+0000
2025-04-09T11:00+0000
2025-04-09T11:00+0000
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية: كييف تستهدف بـ 8 طائرات مسيرة محطة ضغط تغذي خط "التيار التركي"
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية استهدفت بـ 8 طائرات مسيّرة، محطة ضغط تغذي خط "التيار التركي" لنقل الغاز، في كوبان جنوبي روسيا دون وقوع أضرار.