https://sarabic.ae/20250409/مقاتلات-تكتيكية-روسية-تستهدف-منشأة-لإنتاج-المسيرات-و149-موقعا-عسكريا-أوكرانيا-1099374833.html

مقاتلات تكتيكية روسية تستهدف منشأة لإنتاج المسيرات و149 موقعا عسكريا أوكرانيا

مقاتلات تكتيكية روسية تستهدف منشأة لإنتاج المسيرات و149 موقعا عسكريا أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن توجيه ضربات متناهية الدقة، مستهدفةً خطوط إنتاج الصواريخ والمسيرات التابعة لنظام كييف، إضافة لـ149 موقعا لتجمع... 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T11:53+0000

2025-04-09T11:53+0000

2025-04-09T12:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقالت الوزارة في بيان لها: "دك الطيران الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، مؤسسة تنتج صواريخ عملياتية تكتيكية وورش عمل لإنتاج الطائرات دون طيار، ومواقع تخزينها، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".وأضاف البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على محور بيلغورود، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأربعة ألوية دفاع إقليمي، في مناطق كراسنوبولي، وبتروشيفكا وستيبوك وتوريا وأوكوب وأوغرويدي وميروبولسكوي وبروكودي في مقاطعة سومي.وعلى محور خاركوف، تم استهداف القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بتروفكا وكوفالي وفوفشانسك وزولوتشيف في مقاطعة ومدينة خاركوف.كما تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، من تعزيز مواقعها على طول خط التماس القتالي، موقعين خسائر في القوى البشرية والمعدات الأوكرانية، في مناطق كيروفسك، ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودفوريتشانسكوي في مقاطعة خاركوف، وماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك في حقول سيريبريانسكوي".وعززت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غريغوروفكا وتاراسوفكا وزاريا وبليشيفكا وكليبان بيك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وحررت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، خطوطًا ومواقع مهمة، وأوقعت خسائر في القوى البشرية والمعدات الأوكرانية، في مناطق لينينا وكوتلينو وزيليوني كوت وإليزافيتوفكا وزفيريفو وكوتلياروفكا وأوداتشنوي وكراسنوأرميسك وبوغدانوفكا ومورافكا ونوفوسيرغييفكا وبيتروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، توغلها في أعماق دفاعات العدو، حيث استهدفت القوى البشرية، والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيفتشينكو وأوترادنوي وبودوبنوي وبوغاتير وكارل ماركس في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما حررت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، خطوطًا ومواقع بالغة الأهمية، حيث دحرت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بونياتوفكا ودنيبروفسك، في مقاطعة خيرسون، ونوفوبافلوفكا وكامينسكوي وبلاغوفيشتشينسكوي في مقاطعة زابوروجيه.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي ست قنابل جوية موجهة من طراز "جدام"، أمريكية الصنع و333 طائرة دون طيار، بما في ذلك 158 خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة.الدفاع الروسية: كييف تستهدف بـ 8 طائرات مسيرة محطة ضغط تغذي خط "التيار التركي"

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روسيا, رصد عسكري