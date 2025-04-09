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أمساليوم
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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250409/مقاتلات-تكتيكية-روسية-تستهدف-منشأة-لإنتاج-المسيرات-و149-موقعا-عسكريا-أوكرانيا-1099374833.html
مقاتلات تكتيكية روسية تستهدف منشأة لإنتاج المسيرات و149 موقعا عسكريا أوكرانيا
مقاتلات تكتيكية روسية تستهدف منشأة لإنتاج المسيرات و149 موقعا عسكريا أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن توجيه ضربات متناهية الدقة، مستهدفةً خطوط إنتاج الصواريخ والمسيرات التابعة لنظام كييف، إضافة لـ149 موقعا لتجمع... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T11:53+0000
2025-04-09T12:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "دك الطيران الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، مؤسسة تنتج صواريخ عملياتية تكتيكية وورش عمل لإنتاج الطائرات دون طيار، ومواقع تخزينها، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".وأضاف البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على محور بيلغورود، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأربعة ألوية دفاع إقليمي، في مناطق كراسنوبولي، وبتروشيفكا وستيبوك وتوريا وأوكوب وأوغرويدي وميروبولسكوي وبروكودي في مقاطعة سومي.وعلى محور خاركوف، تم استهداف القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بتروفكا وكوفالي وفوفشانسك وزولوتشيف في مقاطعة ومدينة خاركوف.كما تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، من تعزيز مواقعها على طول خط التماس القتالي، موقعين خسائر في القوى البشرية والمعدات الأوكرانية، في مناطق كيروفسك، ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودفوريتشانسكوي في مقاطعة خاركوف، وماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك في حقول سيريبريانسكوي".وعززت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غريغوروفكا وتاراسوفكا وزاريا وبليشيفكا وكليبان بيك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وحررت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، خطوطًا ومواقع مهمة، وأوقعت خسائر في القوى البشرية والمعدات الأوكرانية، في مناطق لينينا وكوتلينو وزيليوني كوت وإليزافيتوفكا وزفيريفو وكوتلياروفكا وأوداتشنوي وكراسنوأرميسك وبوغدانوفكا ومورافكا ونوفوسيرغييفكا وبيتروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، توغلها في أعماق دفاعات العدو، حيث استهدفت القوى البشرية، والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيفتشينكو وأوترادنوي وبودوبنوي وبوغاتير وكارل ماركس في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما حررت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، خطوطًا ومواقع بالغة الأهمية، حيث دحرت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بونياتوفكا ودنيبروفسك، في مقاطعة خيرسون، ونوفوبافلوفكا وكامينسكوي وبلاغوفيشتشينسكوي في مقاطعة زابوروجيه.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي ست قنابل جوية موجهة من طراز "جدام"، أمريكية الصنع و333 طائرة دون طيار، بما في ذلك 158 خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة.الدفاع الروسية: كييف تستهدف بـ 8 طائرات مسيرة محطة ضغط تغذي خط "التيار التركي"
https://sarabic.ae/20250408/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-غيفو-في-مقاطعة-كورسك-1099330867.html
https://sarabic.ae/20250409/لحظة--استسلام-وحدة-أوكرانية-بعد-سيطرة-القوات-الروسية-على-مقرهم-في-دونيتسك-فيديو-1099362453.html
https://sarabic.ae/20250409/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-158-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليلة-الماضية-1099360474.html
https://sarabic.ae/20250409/الجيش-الروسي-يتسلم-عربات-مشاة-قتالية-مزودة-بتقنيات-متطورة-للحماية-فيديو-1099367273.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مقاتلات تكتيكية روسية تستهدف منشأة لإنتاج المسيرات و149 موقعا عسكريا أوكرانيا

11:53 GMT 09.04.2025 (تم التحديث: 12:12 GMT 09.04.2025)
© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة القاذفة "سو-34" تقوم باستعراضات جوية
المقاتلة القاذفة سو-34 تقوم باستعراضات جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن توجيه ضربات متناهية الدقة، مستهدفةً خطوط إنتاج الصواريخ والمسيرات التابعة لنظام كييف، إضافة لـ149 موقعا لتجمع القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وقالت الوزارة في بيان لها: "دك الطيران الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، مؤسسة تنتج صواريخ عملياتية تكتيكية وورش عمل لإنتاج الطائرات دون طيار، ومواقع تخزينها، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".
وأضاف البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على محور بيلغورود، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأربعة ألوية دفاع إقليمي، في مناطق كراسنوبولي، وبتروشيفكا وستيبوك وتوريا وأوكوب وأوغرويدي وميروبولسكوي وبروكودي في مقاطعة سومي.
وعلى محور خاركوف، تم استهداف القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بتروفكا وكوفالي وفوفشانسك وزولوتشيف في مقاطعة ومدينة خاركوف.
تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة غويفو في مقاطعة كورسك
أمس, 10:22 GMT
وبلغت خسائر العدو 120 عسكريا وعربتين مدرعتين قتاليتين ووحدة إزالة ألغام من طراز "يو أر – 77"، وسيارتين ومدفعيتين ميدانيتين ومحطة حرب إلكترونية.
كما تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، من تعزيز مواقعها على طول خط التماس القتالي، موقعين خسائر في القوى البشرية والمعدات الأوكرانية، في مناطق كيروفسك، ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودفوريتشانسكوي في مقاطعة خاركوف، وماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك في حقول سيريبريانسكوي".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 200 جندي، ومركبة قتالية مدرعة من طراز دزيك بولندية الصنع، وخمس سيارات وأربع قطع مدفعية، بما في ذلك ثلاث قطع غربية الصنع، كما تم تدمير مستودع الذخيرة.
جنود أوكرانيون أسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لحظة استسلام وحدة أوكرانية بعد سيطرة القوات الروسية على مقرهم في دونيتسك... فيديو
07:33 GMT
وعززت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غريغوروفكا وتاراسوفكا وزاريا وبليشيفكا وكليبان بيك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 300 جندي، وسبع مركبات قتالية مدرعة، وست سيارات، وثلاث قطع مدفعية ميدانية، ومحطتين للحرب الإلكترونية، كما تم تدمير مستودع للذخائر الميدانية.
منظومة بانتسير-إس1 للدفاع الجوي في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 158 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية
04:28 GMT
وحررت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، خطوطًا ومواقع مهمة، وأوقعت خسائر في القوى البشرية والمعدات الأوكرانية، في مناطق لينينا وكوتلينو وزيليوني كوت وإليزافيتوفكا وزفيريفو وكوتلياروفكا وأوداتشنوي وكراسنوأرميسك وبوغدانوفكا ومورافكا ونوفوسيرغييفكا وبيتروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 435 عسكريًا، وأربع سيارات، وأربعة مدافع، إضافة لعربتي "هامفي"، أمريكيتي الصنع، وعربة "ماكس إكس برو".
كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، توغلها في أعماق دفاعات العدو، حيث استهدفت القوى البشرية، والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيفتشينكو وأوترادنوي وبودوبنوي وبوغاتير وكارل ماركس في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بي إم بي - 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
الجيش الروسي يتسلم عربات مشاة قتالية مزودة بتقنيات متطورة للحماية... فيديو
10:54 GMT
بلغت خسائر العدو 150 عسكرياً، وعربة قتال مدرعة وسيارة ومدفعا ميدان، بينهما مدفع "بالادين" أمريكي الصنع.
كما حررت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، خطوطًا ومواقع بالغة الأهمية، حيث دحرت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بونياتوفكا ودنيبروفسك، في مقاطعة خيرسون، ونوفوبافلوفكا وكامينسكوي وبلاغوفيشتشينسكوي في مقاطعة زابوروجيه.
تم تحييد أكثر من 90 عسكريًا، وناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113"، أمريكية الصنع، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وتسع سيارات، وثلاث قطع مدفعية، ومحطتين للحرب الإلكترونية، ومحطة رادار مضادة للبطاريات، ومستودعي ذخيرة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي ست قنابل جوية موجهة من طراز "جدام"، أمريكية الصنع و333 طائرة دون طيار، بما في ذلك 158 خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
الدفاع الروسية: كييف تستهدف بـ 8 طائرات مسيرة محطة ضغط تغذي خط "التيار التركي"
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