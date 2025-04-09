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الجيش الروسي يتسلم عربات مشاة قتالية مزودة بتقنيات متطورة للحماية... فيديو
الجيش الروسي يتسلم عربات مشاة قتالية مزودة بتقنيات متطورة للحماية... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "روستيخ"، اليوم الأربعاء، تسليم دفعة من عربات "بي إم بي - 3"، الحديثة والمطورة، للقوات الروسية. 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T10:54+0000
2025-04-09T10:54+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وقالت الشركة في بيان لها عبر قناتها على "تلغرام": "سلمت شركة "روستيخ" دفعة من عربات "بي إم بي - 3"، للقوات الروسية، حيث قامت شركتنا القابضة "فيسوكوتوتشني كومبليكسي"، بتسليم دفعة جديدة من مركبات قتال المشاة "بي إم بي - 3" مع مجموعات حماية إضافية للجيش".وأردف البيان: "هذا يزيد من قدرة المعداتن على الجاة في ظروف القتال".وصرح بيكهان أوزدوييف، المدير الصناعي لمجموعة روستيخ للأسلحة، وعضو مكتب اتحاد المهندسين الميكانيكيين في روسيا، قائلاً: "إجمالاً، منذ عام 2022، تضاعف حجم إنتاج المركبات المدرعة الخفيفة في روستيخ ثلاثة مرات تقريبًا".بيلاؤوسوف: قد نشهد عمل منظومات مسيرة برية بحرية جوية مدمجة تؤدي مهام قتالية مشتركة
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رصد عسكري, سلاح روسيا
رصد عسكري, سلاح روسيا

الجيش الروسي يتسلم عربات مشاة قتالية مزودة بتقنيات متطورة للحماية... فيديو

10:54 GMT 09.04.2025
© Photo / ROSTECبي إم بي - 3
بي إم بي - 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© Photo / ROSTEC
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أعلنت شركة "روستيخ"، اليوم الأربعاء، تسليم دفعة من عربات "بي إم بي - 3"، الحديثة والمطورة، للقوات الروسية.
وقالت الشركة في بيان لها عبر قناتها على "تلغرام": "سلمت شركة "روستيخ" دفعة من عربات "بي إم بي - 3"، للقوات الروسية، حيث قامت شركتنا القابضة "فيسوكوتوتشني كومبليكسي"، بتسليم دفعة جديدة من مركبات قتال المشاة "بي إم بي - 3" مع مجموعات حماية إضافية للجيش".
وأضافت الشركة: "تم تجهيز المركبات بأجهزة لتعزيز الدروع وهياكل حماية شبكية، مضادة للطائرات دون طيار، يمكن إزالتها بسرعة، بالإضافة إلى "سواتر" للتمويه والتواري عن أجهزة رصد الطيف الحراري والراداري، مصنوعة من مواد مضادة للاشتعال".
وأردف البيان: "هذا يزيد من قدرة المعداتن على الجاة في ظروف القتال".

وبيّنت الشركة أنها في مارس/ آذار، زادت حجم إنتاج المركبات القتالية بنسبة 10% مقارنةً بالأشهر الأولى من العام الجاري.

وصرح بيكهان أوزدوييف، المدير الصناعي لمجموعة روستيخ للأسلحة، وعضو مكتب اتحاد المهندسين الميكانيكيين في روسيا، قائلاً: "إجمالاً، منذ عام 2022، تضاعف حجم إنتاج المركبات المدرعة الخفيفة في روستيخ ثلاثة مرات تقريبًا".
بيلاؤوسوف: قد نشهد عمل منظومات مسيرة برية بحرية جوية مدمجة تؤدي مهام قتالية مشتركة
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