https://sarabic.ae/20250408/بيلاؤوسوف-قد-نشهد-عمل-منظومات-مسيرة-برية-بحرية-جوية-مدمجة-تؤدي-مهام-قتالية-مشتركة-1099343383.html
بيلاؤوسوف: قد نشهد عمل منظومات مسيرة برية بحرية جوية مدمجة تؤدي مهام قتالية مشتركة
بيلاؤوسوف: قد نشهد عمل منظومات مسيرة برية بحرية جوية مدمجة تؤدي مهام قتالية مشتركة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الثلاثاء، أن السنوات المقبلة، سيمكن خلالها الحديث عن منظومات غير مأهولة في الجو والبحر والبر، متكاملة في شبكة... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T13:31+0000
2025-04-08T13:31+0000
2025-04-08T13:57+0000
روسيا
سلاح روسيا
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وأوضح بيلاؤوسوف، خلال مؤتمر علمي وتقني، حول تشغيل وتطوير أنظمة الروبوتات الأرضية، آخذًا في الاعتبار تجربة تنفيذ العمليات العسكرية الخاصة: "في المستقبل، سيزداد دور الروبوتات الأرضية، وفي السنوات القادمة، سنتمكن من الحديث عن أنظمة غير مأهولة مدمجة في شبكة واحدة، جوًا وبحرًا وبرًا، تُنفّذ مهام قتالية في إطار خطة مشتركة".ونقلت وزارة الدفاع الروسية عنه قوله: "من الضروري ضمان تحليل دوري لتجربة الاستخدام القتالي للروبوتات الأرضية، وبناءً على ذلك، ينبغي إنشاء آلية لتعديل المتطلبات التكتيكية والفنية للمنتجات، ووصف أساليب الاستخدام الفعال للروبوتات الأرضية بالتزامن مع أنظمة أخرى غير مأهولة، وفقًا لخطة موحدة".كما أوعز بيلاؤوسوف، بتطوير وتحسين الروبوتات الأرضية، التي سيتم تحديدها مع الأخذ في الاعتبار متطلبات القوات، حسبما ذكرت الوزارة اليوم الثلاثاء.وجاء في البيان: "أصدر وزير الدفاع تعليماته للمسؤولين والمنظمات المتخصصة، لتحديد إجراءات تطوير الأنظمة الأرضية ومعالجة أوجه القصور فيها بناء على نتائج المؤتمر".وأعلن بيلاؤوسوف، أن الجيش الروسي حصل على عدة مئات من الأنظمة الروبوتية الأرضية في عام 2024، ويخطط لتسليم كمية أكبر من ذلك بكثير في عام 2025.وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن بيلوسوف أشار إلى أن "المؤسسات الصناعية والتطوعية، سلمت العام الماضي عدة مئات من الأنظمة الروبوتية الأرضية للقوات المسلحة الروسية".وأضاف بيلاؤوسوف بحسب البيان: " ونخطط هذا العام لتقديم إمدادات بحجم أكبر بكثير".المسيرات الروسية في "آيدكس 2025" أبوظبي... تكنولوجيا حديثة وقدرة فائقة.. صور
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روسيا, سلاح روسيا
بيلاؤوسوف: قد نشهد عمل منظومات مسيرة برية بحرية جوية مدمجة تؤدي مهام قتالية مشتركة
13:31 GMT 08.04.2025 (تم التحديث: 13:57 GMT 08.04.2025)
أعلن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الثلاثاء، أن السنوات المقبلة، سيمكن خلالها الحديث عن منظومات غير مأهولة في الجو والبحر والبر، متكاملة في شبكة واحدة، تؤدي مهام قتالية موحدة في إطار خطة مشتركة.
وأوضح بيلاؤوسوف، خلال مؤتمر علمي وتقني، حول تشغيل وتطوير أنظمة الروبوتات الأرضية، آخذًا في الاعتبار تجربة تنفيذ العمليات العسكرية الخاصة: "في المستقبل، سيزداد دور الروبوتات الأرضية، وفي السنوات القادمة، سنتمكن من الحديث عن أنظمة غير مأهولة مدمجة في شبكة واحدة، جوًا وبحرًا وبرًا، تُنفّذ مهام قتالية في إطار خطة مشتركة".
ونقلت وزارة الدفاع الروسية عنه قوله: "من الضروري ضمان تحليل دوري لتجربة الاستخدام القتالي للروبوتات الأرضية، وبناءً على ذلك، ينبغي إنشاء آلية لتعديل المتطلبات التكتيكية والفنية للمنتجات، ووصف أساليب الاستخدام الفعال للروبوتات الأرضية بالتزامن مع أنظمة أخرى غير مأهولة، وفقًا لخطة موحدة".
كما أوعز بيلاؤوسوف، بتطوير وتحسين الروبوتات الأرضية، التي سيتم تحديدها مع الأخذ في الاعتبار متطلبات القوات، حسبما ذكرت الوزارة اليوم الثلاثاء.
وعقد بيلاؤوسوف مؤتمرا علميا وتقنيا، في القسم حول تشغيل وتطوير الأنظمة الروبوتية الأرضية، حضره ممثلون عن قيادة الوزارة والهيئات التنفيذية الاتحادية، ومنظمات البحث العلمي التابعة للوزارة والمؤسسات الصناعية.
وجاء في البيان: "أصدر وزير الدفاع تعليماته للمسؤولين والمنظمات المتخصصة، لتحديد إجراءات تطوير الأنظمة الأرضية ومعالجة أوجه القصور فيها بناء على نتائج المؤتمر".
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وشملت تعليمات بيلاؤوسوف، أيضًا إنشاء آلية ردود الفعل بين القوات والمؤسسات الصناعية، وضمان استخدام مكونات موحدة ومعيارية في تصنيع الروبوتات، وتحديد المبدأ المعياري لإنشائها والمعدات اللازمة لأداء المهام.
وأعلن بيلاؤوسوف، أن الجيش الروسي حصل على عدة مئات من الأنظمة الروبوتية الأرضية في عام 2024، ويخطط لتسليم كمية أكبر من ذلك بكثير في عام 2025.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن بيلوسوف أشار إلى أن "المؤسسات الصناعية والتطوعية، سلمت العام الماضي عدة مئات من الأنظمة الروبوتية الأرضية للقوات المسلحة الروسية".
وأضاف بيلاؤوسوف بحسب البيان: " ونخطط هذا العام لتقديم إمدادات بحجم أكبر بكثير".