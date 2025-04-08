https://sarabic.ae/20250408/بيلاؤوسوف-قد-نشهد-عمل-منظومات-مسيرة-برية-بحرية-جوية-مدمجة-تؤدي-مهام-قتالية-مشتركة-1099343383.html

بيلاؤوسوف: قد نشهد عمل منظومات مسيرة برية بحرية جوية مدمجة تؤدي مهام قتالية مشتركة

بيلاؤوسوف: قد نشهد عمل منظومات مسيرة برية بحرية جوية مدمجة تؤدي مهام قتالية مشتركة

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الثلاثاء، أن السنوات المقبلة، سيمكن خلالها الحديث عن منظومات غير مأهولة في الجو والبحر والبر، متكاملة في شبكة... 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T13:31+0000

2025-04-08T13:31+0000

2025-04-08T13:57+0000

روسيا

سلاح روسيا

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وأوضح بيلاؤوسوف، خلال مؤتمر علمي وتقني، حول تشغيل وتطوير أنظمة الروبوتات الأرضية، آخذًا في الاعتبار تجربة تنفيذ العمليات العسكرية الخاصة: "في المستقبل، سيزداد دور الروبوتات الأرضية، وفي السنوات القادمة، سنتمكن من الحديث عن أنظمة غير مأهولة مدمجة في شبكة واحدة، جوًا وبحرًا وبرًا، تُنفّذ مهام قتالية في إطار خطة مشتركة".ونقلت وزارة الدفاع الروسية عنه قوله: "من الضروري ضمان تحليل دوري لتجربة الاستخدام القتالي للروبوتات الأرضية، وبناءً على ذلك، ينبغي إنشاء آلية لتعديل المتطلبات التكتيكية والفنية للمنتجات، ووصف أساليب الاستخدام الفعال للروبوتات الأرضية بالتزامن مع أنظمة أخرى غير مأهولة، وفقًا لخطة موحدة".كما أوعز بيلاؤوسوف، بتطوير وتحسين الروبوتات الأرضية، التي سيتم تحديدها مع الأخذ في الاعتبار متطلبات القوات، حسبما ذكرت الوزارة اليوم الثلاثاء.وجاء في البيان: "أصدر وزير الدفاع تعليماته للمسؤولين والمنظمات المتخصصة، لتحديد إجراءات تطوير الأنظمة الأرضية ومعالجة أوجه القصور فيها بناء على نتائج المؤتمر".وأعلن بيلاؤوسوف، أن الجيش الروسي حصل على عدة مئات من الأنظمة الروبوتية الأرضية في عام 2024، ويخطط لتسليم كمية أكبر من ذلك بكثير في عام 2025.وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن بيلوسوف أشار إلى أن "المؤسسات الصناعية والتطوعية، سلمت العام الماضي عدة مئات من الأنظمة الروبوتية الأرضية للقوات المسلحة الروسية".وأضاف بيلاؤوسوف بحسب البيان: " ونخطط هذا العام لتقديم إمدادات بحجم أكبر بكثير".المسيرات الروسية في "آيدكس 2025" أبوظبي... تكنولوجيا حديثة وقدرة فائقة.. صور

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