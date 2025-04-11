https://sarabic.ae/20250411/القوات-الروسية-تنفذ-8-ضربات-مشتركة-على-منشآت-عسكرية-في-أوكرانيا-خلال-الأسبوع-الماضي---1099445423.html

القوات الروسية تنفذ 8 ضربات مشتركة على منشآت عسكرية في أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي

القوات الروسية تنفذ 8 ضربات مشتركة على منشآت عسكرية في أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية نفذت 8 ضربات مشتركة على منشآت عسكرية في أوكرانيا، خلال الأسبوع الماضي. 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T10:49+0000

2025-04-11T10:49+0000

2025-04-11T10:49+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "في الفترة من 5 إلى 11 أبريل، نفذت القوات المسلحة الروسية، ثماني ضربات جماعية بأسلحة بحرية وجوية دقيقة بعيدة المدى، والطائرات دون طيار، مما أدى إلى إصابة البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وورش التجميع، ومواقع تخزين الطائرات دون طيار، ومستودعات الذخيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".وأضاف البيان: أنه خلال الأسبوع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك. وتم تحرير بلدات غيفو في مقاطعة كورسك، وباسوفكا وزورافكا في مقاطعة سومي.وأدت الغارات الجوية وضربات الطائرات دون طيار، ونيران المدفعية إلى إلحاق أضرار بالقوى البشرية، وثلاثة ألوية هجومية محمولة جواً تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي.وأضاف البيان، أنه خلال أسبوع، بلغت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية، أكثر من 2345 عسكرياً، وأربع دبابات، و41 مركبة مدرعة قتالية، و79 سيارة. وتم تدمير 20 مدفعا ميدانيا، وخمسة مستودعات للذخيرة.وتابع بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تمكنت من تحسين موقعها التكتيكي، واستهدفوا تشكيلات مكونة من خمسة ألوية هجومية آلية محمولة جواً، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواءين من الحرس الوطني.وعلى مدار الأسبوع، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 2085 جنديًا، وخمس دبابات، و19 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وتم تدمير 104 مركبة، و19 مدفعا ميدانيا، و6 محطات حرب إلكترونية، و7 مستودعات ذخيرة ميدانية.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو. واستهدفت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جوي، ولواءهجوم جبلي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري ولواء دفاع إقليمي.وعلى مدار أسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 27 قنبلة جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم"، و19 صاروخًا متعدد الإطلاق من نوع "هيمارس" صنعت في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 1200 طائرة دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلات روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة أوكرانية في مقاطعة كورسكالجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي