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https://sarabic.ae/20250414/الدفاع-الروسية-استهداف-اجتماع-لقيادة-القوات-الأوكرانية-في-سومي-بصواريخ-إسكندر-1099528320.html
الدفاع الروسية: استهداف اجتماع لقيادة القوات الأوكرانية في سومي بصواريخ "إسكندر"
الدفاع الروسية: استهداف اجتماع لقيادة القوات الأوكرانية في سومي بصواريخ "إسكندر"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، استهداف القوات التابعة لها، بصاروخي "إسكندر - إم"، اجتماعا في سومي، لمجموعة "سيفيرسك" العملياتية التكتيكية... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T11:28+0000
2025-04-14T12:06+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الوزارة في بيان: "أمس، في مدينة سومي، أطلقت القوات المسلحة الروسية، ورغم تفعيل حالة الرد السريع من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام الحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي الأجنبية، ضربة بصاروخين عملياتيين تكتيكيين من طراز إسكندر-إم، على موقع عقد اجتماع لقيادة مجموعة سيفيرسك العملياتية التكتيكية (الأوكرانية)".وأكدت الوزارة أنه وفي الوقت نفسه، فإن "نظام كييف يواصل استخدام المدنيين الأوكرانيين كدروع بشرية، ويثبت منشآت عسكرية، ويقيم فعاليات بمشاركة عسكريين في وسط مدينة مكتظة بالسكان".وأوضح البيان أن وحدات مجموعة قوات "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، عززت مواقعها واستهدفت أفرادًا ومعدات من القوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت قرابة 240 عسكرياً والعديد من المعدات العسكرية.وجاء في البيان: "عززت وحدات مجوعة قوات "الغرب" الروسية مواقعها على الخطوط الأمامية، واستهدفت أفراد ومعدات، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات، كوبيانسك، وبوروفايا، وكامينكا في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك، وكاربوفكا، وكراسني ليمان، في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما استهدفت وحدات مجموعة قوات "دنيبر" أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق نوفودانيلوفكا، بافلوفكا في مقاطعة زابوروجيا، بونياتوفكا، أنتونوفكا ونيكولسكويه في مقاطعة خيرسون".ودحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، على محور بيلغورود، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ليسنوي وميروبولسكوي وبتروشيفكا وبروخودي في منطقة سومي.وعززت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر جسيمة بالقوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بتروفكا وكالينوفو وتاراسوفكا وتشاسوف يار وكليبان بيك في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما عززت وحدات مجموعة قوات "المركز" مواقعها، واستهدفت أفراد ومعدات،تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق، ميروليوبوفكا، وليسوفكا ،وزفيريفو، ورودينسكوي، وكراسنوأرميسك، وكوتلينو، وأوداتشنوي، وأليكسييفكا، وبرياوبراجينكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما تابعت وحدات مجموعة قوات "الشرق" توغلها، في عمق دفاعات العدو، وألحقت خسائر بشرية ومادية بالقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيفتشينكو، وزيليوني كوت، وزيلينوي بولي، وبوغاتير، وفوسكريسينكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، ومدينة غولايبولي في مقاطعة زابوروجيه".وأردف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ست قنابل جوية موجهة من نوع "جدام"، وثلاثة صواريخ تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" الأمريكية، بالإضافة إلى 227 طائرة دون طيار.الدفاع الروسية: خسائر كييف في مقاطعة كورسك تجاوزت 74 ألف عسكري
https://sarabic.ae/20250414/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-52-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-الأراضي-الروسية-خلال-الليل-1099517541.html
https://sarabic.ae/20250414/الجيش-الروسي-يستهدف-قوات-كييف-على-محور-كورسك-ويدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية-1099527391.html
https://sarabic.ae/20250414/الدفاع-الروسية-كييف-شنت-8-هجمات-على-منشآت-الطاقة-الروسية-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1099522675.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية: استهداف اجتماع لقيادة القوات الأوكرانية في سومي بصواريخ "إسكندر"

11:28 GMT 14.04.2025 (تم التحديث: 12:06 GMT 14.04.2025)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ "إسكندر" على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني
إطلاق صاروخ إسكندر على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، استهداف القوات التابعة لها، بصاروخي "إسكندر - إم"، اجتماعا في سومي، لمجموعة "سيفيرسك" العملياتية التكتيكية الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا.
وأوضحت الوزارة في بيان: "أمس، في مدينة سومي، أطلقت القوات المسلحة الروسية، ورغم تفعيل حالة الرد السريع من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام الحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي الأجنبية، ضربة بصاروخين عملياتيين تكتيكيين من طراز إسكندر-إم، على موقع عقد اجتماع لقيادة مجموعة سيفيرسك العملياتية التكتيكية (الأوكرانية)".
تم تحييد أكثر من 60 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية نتيجة للضربة.
وأكدت الوزارة أنه وفي الوقت نفسه، فإن "نظام كييف يواصل استخدام المدنيين الأوكرانيين كدروع بشرية، ويثبت منشآت عسكرية، ويقيم فعاليات بمشاركة عسكريين في وسط مدينة مكتظة بالسكان".
وأوضح البيان أن وحدات مجموعة قوات "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، عززت مواقعها واستهدفت أفرادًا ومعدات من القوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت قرابة 240 عسكرياً والعديد من المعدات العسكرية.
وجاء في البيان: "عززت وحدات مجوعة قوات "الغرب" الروسية مواقعها على الخطوط الأمامية، واستهدفت أفراد ومعدات، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات، كوبيانسك، وبوروفايا، وكامينكا في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك، وكاربوفكا، وكراسني ليمان، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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بلغت خسائر العدو قرابة 240 عسكرياً، و3 مركبات قتالية مصفحة بما فيها ناقلتي جند "إم 113" أمريكية الصنع، و 5 سيارات، ومدفعي ميدان، وتدمير مستودعي ذخيرة، ومحطة حرب إلكترونية.

كما استهدفت وحدات مجموعة قوات "دنيبر" أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق نوفودانيلوفكا، بافلوفكا في مقاطعة زابوروجيا، بونياتوفكا، أنتونوفكا ونيكولسكويه في مقاطعة خيرسون".

وأوضحت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت 55 عسكريًا و7 سيارات، وآليات أخرى".

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ودحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، على محور بيلغورود، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ليسنوي وميروبولسكوي وبتروشيفكا وبروخودي في منطقة سومي.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 95 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفع مدفعية ميداني، ومركبة قتالية مزودة بنظام إطلاق صواريخ متعدد، وثلاث محطات للحرب الإلكترونية.
وعززت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر جسيمة بالقوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بتروفكا وكالينوفو وتاراسوفكا وتشاسوف يار وكليبان بيك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 315 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك سيارة مدرعة من طر"هامفي" أمريكية الصنع، و13 سيارة، ومدفعا ميدانيا، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية وستة مستودعات للذخيرة.

كما عززت وحدات مجموعة قوات "المركز" مواقعها، واستهدفت أفراد ومعدات،تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق، ميروليوبوفكا، وليسوفكا ،وزفيريفو، ورودينسكوي، وكراسنوأرميسك، وكوتلينو، وأوداتشنوي، وأليكسييفكا، وبرياوبراجينكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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09:36 GMT
بلغت خسائر العدو بلغت قرابة 420 عسكرياً، و5 مركبات قتالية مصفحة، بما فيها 4 ناقلات جند مصفحة "إم 113" أمريكية الصنع، و6 سيارات، و4 مدافع ميدان.
كما تابعت وحدات مجموعة قوات "الشرق" توغلها، في عمق دفاعات العدو، وألحقت خسائر بشرية ومادية بالقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيفتشينكو، وزيليوني كوت، وزيلينوي بولي، وبوغاتير، وفوسكريسينكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، ومدينة غولايبولي في مقاطعة زابوروجيه".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 165 عسكريا، ودبابة، وخمس مركبات، وثلاثة مدافع ميدان.

وأردف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ست قنابل جوية موجهة من نوع "جدام"، وثلاثة صواريخ تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" الأمريكية، بالإضافة إلى 227 طائرة دون طيار.
الدفاع الروسية: خسائر كييف في مقاطعة كورسك تجاوزت 74 ألف عسكري
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