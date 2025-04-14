https://sarabic.ae/20250414/الجيش-الروسي-يستهدف-قوات-كييف-على-محور-كورسك-ويدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية-1099527391.html
الجيش الروسي يستهدف قوات كييف على محور كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية
الجيش الروسي يستهدف قوات كييف على محور كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وكبدها خسائر فادحة في العدة والعتاد. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T11:14+0000
2025-04-14T11:14+0000
2025-04-14T11:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه خلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات مكونة من لواءين ميكانيكيين، ولواء دبابات، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواء بحري، ولواءين للدفاع الإقليمي، وفوج هجومي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غورنال وأوليشنيا.وأدت الضربات العملياتية التكتيكية، ونيران الطيران الحربي، والطائرات دون طيار، ونيران المدفعية، إلى إلحاق أضرار بالقوى البشرية والمعدات العسكرية المعادية في مناطق بيلوفودي، ومارينو، وميروبولي، وموغريتسا، ونوفونيكولاييفكا، وسادكي، وشاليغينو، ويوناكوفكا، ويابلونوفكا في مقاطعة سومي.وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغ 74245 عسكريا، و406 دبابات، و333 مركبة مشاة قتالية، و303 ناقلة جند مدرعة، و2268 مركبة قتالية مصفحة، و2704 سيارات، و610 مدافع ميدانية، و55 راجمة صواريخ من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس" و 7 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و26 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و 10 سيارات للنقل والتذخير، و123 محطة حرب إلكترونية، و18 راداراً مضاداً للبطاريات، و10 رادارات دفاع جوي، و57 قطعة من المعدات الهندسية من بينها 23 مركبة هندسية لإزالة الحواجز، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، وكذلك 15 مركبة مدرعة للإصلاح والإخلاء".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلات روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة أوكرانية في مقاطعة كورسكالجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
https://sarabic.ae/20250413/الدفاع-الروسية-خسائر-كييف-في-مقاطعة-كورسك-تجاوزت-74-ألف-عسكري-1099504677.html
https://sarabic.ae/20250411/القوات-الروسية-تنفذ-8-ضربات-مشتركة-على-منشآت-عسكرية-في-أوكرانيا-خلال-الأسبوع-الماضي---1099445423.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
الجيش الروسي يستهدف قوات كييف على محور كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وكبدها خسائر فادحة في العدة والعتاد.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه خلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات مكونة من لواءين ميكانيكيين، ولواء دبابات، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواء بحري، ولواءين للدفاع الإقليمي، وفوج هجومي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غورنال وأوليشنيا.
وأدت الضربات العملياتية التكتيكية، ونيران الطيران الحربي، والطائرات دون طيار، ونيران المدفعية، إلى إلحاق أضرار بالقوى البشرية والمعدات العسكرية المعادية في مناطق بيلوفودي، ومارينو، وميروبولي، وموغريتسا، ونوفونيكولاييفكا، وسادكي، وشاليغينو، ويوناكوفكا، ويابلونوفكا في مقاطعة سومي.
وأضاف البيان أنه خلال الـ24 الساعة الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 235 عسكريًا، وتم تدمير ناقلة جند مدرعة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و14 مركبة، وأربع قطع مدفعية ميدانية، وأربع قذائف هاون، ومركبة قتالية مزودة بنظام إطلاق صواريخ متعدد من طراز "غراد بي إم-21".
وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغ 74245 عسكريا، و406 دبابات، و333 مركبة مشاة قتالية، و303 ناقلة جند مدرعة،
و2268 مركبة قتالية مصفحة، و2704 سيارات، و610 مدافع ميدانية، و55 راجمة صواريخ من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس" و 7 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و26 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و 10 سيارات للنقل والتذخير، و123 محطة حرب إلكترونية، و18 راداراً مضاداً للبطاريات، و10 رادارات دفاع جوي، و57 قطعة من المعدات الهندسية من بينها 23 مركبة هندسية لإزالة الحواجز، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، وكذلك 15 مركبة مدرعة للإصلاح والإخلاء".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.