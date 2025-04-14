ادعاءات أوكرانية بـ"استهداف مدنيين".. خبير: نظام كييف يلفظ أنفاسه الأخيرة

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مساحة حرة
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هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
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29 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
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29 د
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مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
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عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:33 GMT
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عالم سبوتنيك
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الإنسان والثقافة
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شؤون عسكرية
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183 د
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صدى الحياة
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08:23 GMT
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مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
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لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
09:03 GMT
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نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250414/ادعاءات-أوكرانية-بـاستهداف-مدنيين-خبير-نظام-كييف-يلفظ-أنفاسه-الأخيرة--1099545213.html
ادعاءات أوكرانية بـ"استهداف مدنيين".. خبير: نظام كييف يلفظ أنفاسه الأخيرة
ادعاءات أوكرانية بـ"استهداف مدنيين".. خبير: نظام كييف يلفظ أنفاسه الأخيرة
سبوتنيك عربي
تناول الأستاذ الجامعي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور جيرار ديب، تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بشأن استهداف موقع قيادة أوكراني في مقاطعة سومي،... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T18:54+0000
2025-04-14T18:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصري
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى ديب أن "تصريحات زيلينسكي، الرافضة لأي تفاهم، تترافق مع استخدام أساليب دعائية وحِيل إعلامية لتحقيق غايات سياسية، أبرزها عرقلة المفاوضات الأمريكية - الروسية، نتيجة الإفلاس السياسي والخوف من فقدان الدعم".وشدد ديب على أن "الجيش الروسي لم يستهدف أي موقع مدني خلال السنوات الثلاث الماضية، وتميز بدقة تحديد أهدافه، في حين استخدم الجيش الأوكراني مواقع مدنية كمراكز عسكرية، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين عن طريق الخطأ، وبنسبة محدودة جدًا".الدفاع الجوي الروسي يدمر 52 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلالجيش الروسي يستهدف قوات كييف على محور كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية
https://sarabic.ae/20250414/الدفاع-الروسية-استهداف-اجتماع-لقيادة-القوات-الأوكرانية-في-سومي-بصواريخ-إسكندر-1099528320.html
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حصري, أخبار أوكرانيا, روسيا
حصري, أخبار أوكرانيا, روسيا

ادعاءات أوكرانية بـ"استهداف مدنيين".. خبير: نظام كييف يلفظ أنفاسه الأخيرة

18:54 GMT 14.04.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تناول الأستاذ الجامعي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور جيرار ديب، تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بشأن استهداف موقع قيادة أوكراني في مقاطعة سومي، في مقابل سعي أوكرانيا إلى تصوير الاستهداف على أنّه طال مدنيين، معتبرًا أن ما جرى يشكّل "تزييفًا إعلاميًا واضحًا".
وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى ديب أن "تصريحات زيلينسكي، الرافضة لأي تفاهم، تترافق مع استخدام أساليب دعائية وحِيل إعلامية لتحقيق غايات سياسية، أبرزها عرقلة المفاوضات الأمريكية - الروسية، نتيجة الإفلاس السياسي والخوف من فقدان الدعم".

وفي ما يتعلق بتوقيت إطلاق الاتهامات حول "استهداف المدنيين"، أوضح ديب أن "نظام كييف مأزوم، ويستخدم هذا الخطاب كذريعة، خاصة في ظل توجه إدارة ترامب نحو السلام، وخسارة زيلينسكي للدعم الأمريكي المباشر، فضلًا عن عدم تلقيه الدعم الكافي من الاتحاد الأوروبي".

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وأكد ديب أن "نظام كييف يلفظ أنفاسه الأخيرة"، مشيرًا إلى أننا "على أبواب تسوية نهائية في أوكرانيا"، وأن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان "أقسى من أي حرب على هذا النظام، الذي فقد قيمته على الصعيدين الدولي والشعبي".
وشدد ديب على أن "الجيش الروسي لم يستهدف أي موقع مدني خلال السنوات الثلاث الماضية، وتميز بدقة تحديد أهدافه، في حين استخدم الجيش الأوكراني مواقع مدنية كمراكز عسكرية، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين عن طريق الخطأ، وبنسبة محدودة جدًا".
الدفاع الجوي الروسي يدمر 52 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل
الجيش الروسي يستهدف قوات كييف على محور كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية
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