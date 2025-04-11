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https://sarabic.ae/20250411/ضابط-أمريكي-زيلينسكي-قد-يكون-مرتبطًا-بمحاولة-اغتيال-ترامب-1099433011.html
ضابط أمريكي: زيلينسكي قد يكون مرتبطًا بمحاولة اغتيال ترامب
ضابط أمريكي: زيلينسكي قد يكون مرتبطًا بمحاولة اغتيال ترامب
سبوتنيك عربي
أفاد الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، بأن فلاديمير زيلينسكي ودائرته الداخلية قد يكونون مرتبطين بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T05:29+0000
2025-04-11T05:29+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال ديفيس: "إلى أي مدى كان كبار المسؤولين الأوكرانيين متورطين في محاولة الاغتيال؟ حتى قبل أن نعلم بالصلة المباشرة بين أوكرانيا ومحاولة الاغتيال، كنت أقول إنهم في كييف لا يريدون أن يصبح ترامب رئيساً، ولا يحبون مسار إنهاء الصراع، وقد أعربت عن مخاوفي من أن يقوم أحدهم بعمل ملموس".وتابع: "إذا أصبح معروفًا أن زيلينسكي كان على علم بمحاولة اغتيال ترامب، فسيتعين علينا اتخاذ إجراء. لا يمكن التغاضي عن هذا الأمر. يجب أن يرحل وينال العقاب الذي يستحقه...باستخدام قذيفة "ستينغر" أو "آر بي جي"، كان بإمكان القاتل المأجور أن يدمر طائرة ترامب بسهولة عند الإقلاع أو الهبوط."لقد كانت هناك محاولتان لاغتيال ترامب. وقعت الحادثة الأولى أثناء خطابه الانتخابي في ولاية بنسلفانيا في 13 يوليو/تموز 2024، حيث أصيب ترامب برصاصة في الأذن، وأصيب اثنان آخران. وقالت هيئة الخدمة السرية الأميركية إنها قتلت المشتبه به، توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عاما، والذي أطلق عدة طلقات نارية باتجاه المسرح. وكان مختبئا على سطح مبنى صناعي على بعد نحو مائة متر من المسرح، خارج المنطقة التي كان يقام فيها الحدث.وعلمت مجلة نيوزويك، في وقت سابق، أن روث حاول شراء نظام صاروخي للدفاع الجوي من طراز آر بي جي أو ستينغر في أوكرانيا قبل اعتقاله.إعلام: الوضع الصعب للقوات المسلحة الأوكرانية أدى إلى فرار جماعي من الخدمةترامب: كييف لن تنضم أبدا إلى حلف شمال الأطلسي
https://sarabic.ae/20250331/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-بعد-انتهاء-الصراع-سيرغب-زيلينسكي-في-الهروب-من-أوكرانيا-1099088708.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي: زيلينسكي قد يكون مرتبطًا بمحاولة اغتيال ترامب

05:29 GMT 11.04.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernovالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
تابعنا عبر
أفاد الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، بأن فلاديمير زيلينسكي ودائرته الداخلية قد يكونون مرتبطين بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال ديفيس: "إلى أي مدى كان كبار المسؤولين الأوكرانيين متورطين في محاولة الاغتيال؟ حتى قبل أن نعلم بالصلة المباشرة بين أوكرانيا ومحاولة الاغتيال، كنت أقول إنهم في كييف لا يريدون أن يصبح ترامب رئيساً، ولا يحبون مسار إنهاء الصراع، وقد أعربت عن مخاوفي من أن يقوم أحدهم بعمل ملموس".

وأشار العقيد أيضًا إلى أنه من المهم للغاية الآن فهم من هم شركاء المهاجم الأمريكي في أوكرانيا ومن قد يكونون رعاتهم.

وتابع: "إذا أصبح معروفًا أن زيلينسكي كان على علم بمحاولة اغتيال ترامب، فسيتعين علينا اتخاذ إجراء. لا يمكن التغاضي عن هذا الأمر. يجب أن يرحل وينال العقاب الذي يستحقه...باستخدام قذيفة "ستينغر" أو "آر بي جي"، كان بإمكان القاتل المأجور أن يدمر طائرة ترامب بسهولة عند الإقلاع أو الهبوط."
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لقد كانت هناك محاولتان لاغتيال ترامب. وقعت الحادثة الأولى أثناء خطابه الانتخابي في ولاية بنسلفانيا في 13 يوليو/تموز 2024، حيث أصيب ترامب برصاصة في الأذن، وأصيب اثنان آخران. وقالت هيئة الخدمة السرية الأميركية إنها قتلت المشتبه به، توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عاما، والذي أطلق عدة طلقات نارية باتجاه المسرح. وكان مختبئا على سطح مبنى صناعي على بعد نحو مائة متر من المسرح، خارج المنطقة التي كان يقام فيها الحدث.

ووقعت المحاولة الثانية في 15 سبتمبر/أيلول في نادي ترامب للغولف في فلوريدا. ويعتقد أن المشتبه به ريان ويسلي روث مهووس بالصراع في أوكرانيا، وأكدت القوات المسلحة الأوكرانية أنه حاول مرارا وتكرارا الانضمام إلى صفوفها.

وعلمت مجلة نيوزويك، في وقت سابق، أن روث حاول شراء نظام صاروخي للدفاع الجوي من طراز آر بي جي أو ستينغر في أوكرانيا قبل اعتقاله.
إعلام: الوضع الصعب للقوات المسلحة الأوكرانية أدى إلى فرار جماعي من الخدمة
ترامب: كييف لن تنضم أبدا إلى حلف شمال الأطلسي
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