https://sarabic.ae/20250405/إعلام-الوضع-الصعب-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-أدى-إلى-فرار-جماعي-من-الخدمة-1099233774.html

إعلام: الوضع الصعب للقوات المسلحة الأوكرانية أدى إلى فرار جماعي من الخدمة

إعلام: الوضع الصعب للقوات المسلحة الأوكرانية أدى إلى فرار جماعي من الخدمة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن الوضع الصعب للجيش الأوكراني في دونباس أدى إلى فرار جماعي للمسلحين. 05.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-05T07:40+0000

2025-04-05T07:40+0000

2025-04-05T07:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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أخبار أوكرانيا

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وقالت الصحيفة: "الجيش الأوكراني يقاتل ليس فقط على الجبهة في دونباس...، ولكن أيضًا مع مشكلة واسعة النطاق في معسكره: آلاف الجنود يفرون من الخدمة أو يتركون وحداتهم بمبادرة منهم".وبحسب صحيفة "برلينر تسايتونج" الألمانية، فإنه لأول مرة في تاريخ أوكرانيا، أصبح الفرار من الخدمة هو الجريمة الأكثر شيوعا، قبل السرقة والاحتيال.وكتبت صحيفة "بوليتيكو" سابقًا أن عمليات الانشقاق من القوات الأوكرانية والصعوبات في تجنيد الأفراد أصبحت مشكلة سياسية بالنسبة لكييف وعقدت محاولات إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا.في 16 أكتوبر/تشرين الأول، كتبت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" أن مكتب المدعي العام في أوكرانيا سجل منذ بداية عام 2022 نحو 60 ألف قضية جنائية تتعلق بالتخلي غير المصرح به عن وحدة ونحو 30 ألف قضية هروب في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.وبحسب الإدارة، منذ بداية العام، تم تسجيل ثلاثة أضعاف حالات التخلي غير المصرح به عن الوحدة ونحو أربعة أضعاف حالات الفرار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.ضابط روسي: جهاز أمن الدولة الأوكراني يعدم جنود جيشه الفارين من الخط الأماميوحدة عسكرية روسية تخترق طوقا أوكرانيا استمر 28 يوما وتهزم قواته

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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا