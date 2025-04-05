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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250405/إعلام-الوضع-الصعب-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-أدى-إلى-فرار-جماعي-من-الخدمة-1099233774.html
إعلام: الوضع الصعب للقوات المسلحة الأوكرانية أدى إلى فرار جماعي من الخدمة
إعلام: الوضع الصعب للقوات المسلحة الأوكرانية أدى إلى فرار جماعي من الخدمة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن الوضع الصعب للجيش الأوكراني في دونباس أدى إلى فرار جماعي للمسلحين. 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T07:40+0000
2025-04-05T07:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقالت الصحيفة: "الجيش الأوكراني يقاتل ليس فقط على الجبهة في دونباس...، ولكن أيضًا مع مشكلة واسعة النطاق في معسكره: آلاف الجنود يفرون من الخدمة أو يتركون وحداتهم بمبادرة منهم".وبحسب صحيفة "برلينر تسايتونج" الألمانية، فإنه لأول مرة في تاريخ أوكرانيا، أصبح الفرار من الخدمة هو الجريمة الأكثر شيوعا، قبل السرقة والاحتيال.وكتبت صحيفة "بوليتيكو" سابقًا أن عمليات الانشقاق من القوات الأوكرانية والصعوبات في تجنيد الأفراد أصبحت مشكلة سياسية بالنسبة لكييف وعقدت محاولات إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا.في 16 أكتوبر/تشرين الأول، كتبت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" أن مكتب المدعي العام في أوكرانيا سجل منذ بداية عام 2022 نحو 60 ألف قضية جنائية تتعلق بالتخلي غير المصرح به عن وحدة ونحو 30 ألف قضية هروب في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.وبحسب الإدارة، منذ بداية العام، تم تسجيل ثلاثة أضعاف حالات التخلي غير المصرح به عن الوحدة ونحو أربعة أضعاف حالات الفرار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.ضابط روسي: جهاز أمن الدولة الأوكراني يعدم جنود جيشه الفارين من الخط الأماميوحدة عسكرية روسية تخترق طوقا أوكرانيا استمر 28 يوما وتهزم قواته
https://sarabic.ae/20250128/أسير-أوكراني-يكشف-تعرضه-للخداع-للبقاء-في-مواقع-لا-مفر-منها-لشهر-كامل-فيديو-1097231402.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام: الوضع الصعب للقوات المسلحة الأوكرانية أدى إلى فرار جماعي من الخدمة

07:40 GMT 05.04.2025
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
© ROMAN PILIPEY
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن الوضع الصعب للجيش الأوكراني في دونباس أدى إلى فرار جماعي للمسلحين.
وقالت الصحيفة: "الجيش الأوكراني يقاتل ليس فقط على الجبهة في دونباس...، ولكن أيضًا مع مشكلة واسعة النطاق في معسكره: آلاف الجنود يفرون من الخدمة أو يتركون وحداتهم بمبادرة منهم".

وأشارت إلى أن العديد من المقاتلين الأوكرانيين غير راضين عن عدم التناوب وعدم القدرة على الحصول على إجازة. وهذا يؤدي إلى زيادة الضغط النفسي وتزايد السخط بين الجنود.

وبحسب صحيفة "برلينر تسايتونج" الألمانية، فإنه لأول مرة في تاريخ أوكرانيا، أصبح الفرار من الخدمة هو الجريمة الأكثر شيوعا، قبل السرقة والاحتيال.

وأضافت: "تم الإبلاغ عن ما يقرب من 89500 حالة جديدة في عام 2024، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العام السابق. ومن المرجح أن يكون عدد الحالات غير المبلغ عنها أعلى من ذلك".

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وكتبت صحيفة "بوليتيكو" سابقًا أن عمليات الانشقاق من القوات الأوكرانية والصعوبات في تجنيد الأفراد أصبحت مشكلة سياسية بالنسبة لكييف وعقدت محاولات إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا.

وتم فرض الأحكام العرفية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقع فلاديمير زيلينسكي مرسومًا بشأن التعبئة العامة. وقاموا على وجه الخصوص بتقييد خروج الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 60 عاماً من البلاد.

في 16 أكتوبر/تشرين الأول، كتبت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" أن مكتب المدعي العام في أوكرانيا سجل منذ بداية عام 2022 نحو 60 ألف قضية جنائية تتعلق بالتخلي غير المصرح به عن وحدة ونحو 30 ألف قضية هروب في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
وبحسب الإدارة، منذ بداية العام، تم تسجيل ثلاثة أضعاف حالات التخلي غير المصرح به عن الوحدة ونحو أربعة أضعاف حالات الفرار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
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