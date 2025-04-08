زعيم حزب فرنسي: زيلينسكي يحاول جر الصين إلى الصراع في أوكرانيا

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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
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مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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29 د
بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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183 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
08:18 GMT
29 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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16 د
بيارق النصر
حرب الشعب
10:19 GMT
27 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250408/زعيم-حزب-فرنسي-زيلينسكي-يحاول-جر-الصين-إلى-الصراع-في-أوكرانيا-1099357100.html
زعيم حزب فرنسي: زيلينسكي يحاول جر الصين إلى الصراع في أوكرانيا
زعيم حزب فرنسي: زيلينسكي يحاول جر الصين إلى الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
دعا زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين"، فلوريان فيليبو، أن، فلاديمير زيلينسكي، يحاول تأجيج الصراع في أوكرانيا من خلال جر الصين إليه. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T20:13+0000
2025-04-08T20:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب فيليبو على منصة "إكس" ردا على كلام زيلينسكي الذي زعم أن القوات المسلحة الأوكرانية اعتقلت مواطنين صينيين اثنين: "يحاول زيلينسكي استغلال التوترات الحالية بين واشنطن وبكين. استفزاز فادح وخطير بهدف عولمة الصراع!".واستدعت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال الصيني في كييف لمناقشة تورط مزعوم لمواطنين صينيين في الصراع في أوكرانيا.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في وقت سابق، إن بكين ملتزمة دائما بالتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.وفي وقت سابق، وأشار وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إلى أن الصين تؤيد القضاء على أسباب الصراع في أوكرانيا، وتعتقد أن اتفاق السلام يجب أن يكون عادلا وملزما ومقبولا لجميع الأطراف المعنية.
https://sarabic.ae/20250331/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-بعد-انتهاء-الصراع-سيرغب-زيلينسكي-في-الهروب-من-أوكرانيا-1099088708.html
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زعيم حزب فرنسي: زيلينسكي يحاول جر الصين إلى الصراع في أوكرانيا

20:13 GMT 08.04.2025
© AP Photo / Matthias Schraderفلاديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في فندق بايريشر هوف في ميونيخ بألمانيا
فلاديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في فندق بايريشر هوف في ميونيخ بألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
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دعا زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين"، فلوريان فيليبو، أن، فلاديمير زيلينسكي، يحاول تأجيج الصراع في أوكرانيا من خلال جر الصين إليه.
وكتب فيليبو على منصة "إكس" ردا على كلام زيلينسكي الذي زعم أن القوات المسلحة الأوكرانية اعتقلت مواطنين صينيين اثنين: "يحاول زيلينسكي استغلال التوترات الحالية بين واشنطن وبكين. استفزاز فادح وخطير بهدف عولمة الصراع!".

وأشار إلى أن مثل هذا الإجراء في خضم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لا يمكن أن يكون عرضيًا.

واستدعت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال الصيني في كييف لمناقشة تورط مزعوم لمواطنين صينيين في الصراع في أوكرانيا.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار سابق لدى البنتاغون: بعد انتهاء الصراع سيرغب زيلينسكي في الهروب من أوكرانيا
31 مارس, 05:43 GMT
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في وقت سابق، إن بكين ملتزمة دائما بالتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.
وفي وقت سابق، وأشار وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إلى أن الصين تؤيد القضاء على أسباب الصراع في أوكرانيا، وتعتقد أن اتفاق السلام يجب أن يكون عادلا وملزما ومقبولا لجميع الأطراف المعنية.
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