https://sarabic.ae/20250408/زعيم-حزب-فرنسي-زيلينسكي-يحاول-جر-الصين-إلى-الصراع-في-أوكرانيا-1099357100.html

زعيم حزب فرنسي: زيلينسكي يحاول جر الصين إلى الصراع في أوكرانيا

زعيم حزب فرنسي: زيلينسكي يحاول جر الصين إلى الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

دعا زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين"، فلوريان فيليبو، أن، فلاديمير زيلينسكي، يحاول تأجيج الصراع في أوكرانيا من خلال جر الصين إليه. 08.04.2025, سبوتنيك عربي

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وكتب فيليبو على منصة "إكس" ردا على كلام زيلينسكي الذي زعم أن القوات المسلحة الأوكرانية اعتقلت مواطنين صينيين اثنين: "يحاول زيلينسكي استغلال التوترات الحالية بين واشنطن وبكين. استفزاز فادح وخطير بهدف عولمة الصراع!".واستدعت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال الصيني في كييف لمناقشة تورط مزعوم لمواطنين صينيين في الصراع في أوكرانيا.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في وقت سابق، إن بكين ملتزمة دائما بالتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.وفي وقت سابق، وأشار وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إلى أن الصين تؤيد القضاء على أسباب الصراع في أوكرانيا، وتعتقد أن اتفاق السلام يجب أن يكون عادلا وملزما ومقبولا لجميع الأطراف المعنية.

https://sarabic.ae/20250331/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-بعد-انتهاء-الصراع-سيرغب-زيلينسكي-في-الهروب-من-أوكرانيا-1099088708.html

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