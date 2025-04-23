https://sarabic.ae/20250423/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-تاراسوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---1099816902.html

القوات الروسية تحرر بلدة تاراسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة تاراسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة تاراسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 23.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-23T09:20+0000

2025-04-23T09:20+0000

2025-04-23T09:52+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "نتيجة للأعمال النشطة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة تاراسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت تشكيلات من خمسة ألوية ميكانيكية للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء للحرس الوطني في مناطق نوفولينوفكا، وأوليانوفكا، وتشاسوف يار، وإيفانوبولي، ومينكوفكا، ونوفايا بولتافكا، وبيريزوفكا، وسيفيرسك، ويابلونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وذكر بيان الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في مناطق مختلفة من مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 175 عسكريًا، وناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113".واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لألوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تولستوي، وفولنوي بول، وبوغاتير، وزيلينوي بول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي اتجاه خاركوف، تم استهداف تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للواء مشاة آلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق فولشانسك، وليبتسي، ومالي بروخودي في مقاطعة خاركوف.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية والمؤسسات الصناعية التي تنتج المعدات العسكرية، وورش العمل لإنتاج الطائرات دون طيار ومواقع تخزينها، ونظام إطلاق الصواريخ المتعدد "فابير" تشيكي الصنع، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 147 منطقة.ودمرت أنظمة الدفاع الجوي تسع قنابل جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم"، وثلاثة صواريخ إطلاق متعددة من نوع "هيمارس" أمريكية الصنع، وأربعة صواريخ إطلاق متعددة من نوع "فامبير" تشيكية الصنع، و166 طائرة دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيراتخبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية

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