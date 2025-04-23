عربي
القوات الروسية تحرر بلدة تاراسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
10:31 GMT
29 د
من الملعب
أرسنال يقصي ريال مدريد وبرشلونة يٌنشد الثلاثية التاريخية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية محادثات بوتين وسلطان عمان في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
10:34 GMT
26 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للذكرى المئوية لميلاد الشاعر الداغستاني الكبير رسول حمزاتوف
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:28 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250423/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-تاراسوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---1099816902.html
القوات الروسية تحرر بلدة تاراسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة تاراسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة تاراسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T09:20+0000
2025-04-23T09:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095547716_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_d515c5a71db89631cff32e921ef78477.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "نتيجة للأعمال النشطة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة تاراسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت تشكيلات من خمسة ألوية ميكانيكية للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء للحرس الوطني في مناطق نوفولينوفكا، وأوليانوفكا، وتشاسوف يار، وإيفانوبولي، ومينكوفكا، ونوفايا بولتافكا، وبيريزوفكا، وسيفيرسك، ويابلونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وذكر بيان الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في مناطق مختلفة من مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 175 عسكريًا، وناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113".واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لألوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تولستوي، وفولنوي بول، وبوغاتير، وزيلينوي بول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي اتجاه خاركوف، تم استهداف تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للواء مشاة آلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق فولشانسك، وليبتسي، ومالي بروخودي في مقاطعة خاركوف.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية والمؤسسات الصناعية التي تنتج المعدات العسكرية، وورش العمل لإنتاج الطائرات دون طيار ومواقع تخزينها، ونظام إطلاق الصواريخ المتعدد "فابير" تشيكي الصنع، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 147 منطقة.ودمرت أنظمة الدفاع الجوي تسع قنابل جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم"، وثلاثة صواريخ إطلاق متعددة من نوع "هيمارس" أمريكية الصنع، وأربعة صواريخ إطلاق متعددة من نوع "فامبير" تشيكية الصنع، و166 طائرة دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيراتخبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250421/الدفاع-الروسية-تكشف-خسائر-كييف-على-محور-كورسك-بعد-انتهاء-هدنة-عيد-الفصح-1099744950.html
https://sarabic.ae/20250420/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفوميخايلوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-قبل-هدنة-الفصح-1099721266.html
https://sarabic.ae/20250417/القوات-الأوكرانية-تخسر-دبابتين-و18-آلية-عسكرية-على-محور-كورسك-في-يوم-واحد--1099639185.html
https://sarabic.ae/20250415/القوات-الروسية-تستهدف-مطارا-عسكريا-أوكرانيا-ومراكز-لتجميع-الراجمات-والمسيرات--1099558666.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095547716_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_11961a85650de0ba8de68ad9d739f2ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تحرر بلدة تاراسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:20 GMT 23.04.2025 (تم التحديث: 09:52 GMT 23.04.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة تاراسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "نتيجة للأعمال النشطة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة تاراسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت تشكيلات من خمسة ألوية ميكانيكية للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء للحرس الوطني في مناطق نوفولينوفكا، وأوليانوفكا، وتشاسوف يار، وإيفانوبولي، ومينكوفكا، ونوفايا بولتافكا، وبيريزوفكا، وسيفيرسك، ويابلونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 335 عسكريا، وثلاث مركبات مدرعة قتالية، وثماني سيارات، وقطعتين مدفعية من إنتاج دول حلف شمال الأطلسي، وأربعة مستودعات للذخيرة.
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف خسائر كييف على محور كورسك بعد انتهاء هدنة عيد الفصح
21 أبريل, 10:32 GMT
وذكر بيان الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في مناطق مختلفة من مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 250 عسكريًا، وسبع مركبات، ومدفعية ذاتية الحركة عيار 155 ملم ألمانية الصنع، ومحطة رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع، ومحطتي حرب إلكترونية، كما دمرت ثلاثة مستودعات ذخيرة.
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 175 عسكريًا، وناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113".
مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية قبل "هدنة الفصح"
20 أبريل, 10:11 GMT
واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لألوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تولستوي، وفولنوي بول، وبوغاتير، وزيلينوي بول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وفي اتجاه بيلغورود استهدفت تشكيلات من ثلاثة ألوية ميكانيكية، وفوج هجومي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيليكي بريكول، وبروكودي، وتوريا، وميروبولسكوي، وبتروشيفكا في مقاطعة سومي.
وفي اتجاه خاركوف، تم استهداف تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للواء مشاة آلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق فولشانسك، وليبتسي، ومالي بروخودي في مقاطعة خاركوف.
قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تخسر دبابتين و18 آلية عسكرية على محور كورسك في يوم واحد
17 أبريل, 12:16 GMT
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 جنديًا، وناقلة جنود مدرعة، وثلاث مركبات، وأربع قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفع هاوتزر "إم- 777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، وتم تدمير محطة رادار، ومستودع للذخيرة.
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية والمؤسسات الصناعية التي تنتج المعدات العسكرية، وورش العمل لإنتاج الطائرات دون طيار ومواقع تخزينها، ونظام إطلاق الصواريخ المتعدد "فابير" تشيكي الصنع، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 147 منطقة.
ودمرت أنظمة الدفاع الجوي تسع قنابل جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم"، وثلاثة صواريخ إطلاق متعددة من نوع "هيمارس" أمريكية الصنع، وأربعة صواريخ إطلاق متعددة من نوع "فامبير" تشيكية الصنع، و166 طائرة دون طيار.
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيرات
15 أبريل, 10:26 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيرات
خبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала