https://sarabic.ae/20250417/القوات-الأوكرانية-تخسر-دبابتين-و18-آلية-عسكرية-على-محور-كورسك-في-يوم-واحد--1099639185.html
القوات الأوكرانية تخسر دبابتين و18 آلية عسكرية على محور كورسك في يوم واحد
القوات الأوكرانية تخسر دبابتين و18 آلية عسكرية على محور كورسك في يوم واحد
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت نحو 165 عسكريًا، إضافة إلى... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T12:16+0000
2025-04-17T12:16+0000
2025-04-17T12:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
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وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 165 عسكريًا ودبابتين ومركبة مشاة قتالية وخمس مركبات قتالية مدرعة، و 12 سيارة وثلاث قطع مدفعية".وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة للواءين هجوميين محمولين جواً تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كارل ماركس، وزيلينوي بولي، وزيليني كوت، وشيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وألحق الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية لمطار عسكري، وورشة لإنتاج الطائرات دون طيار، ومستودع للمسيرات البحرية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143 منطقة.وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 74780 عسكريا، و410 دبابات، و334 مركبة مشاة قتالية، و305 ناقلات جند مدرعة، و2277 مركبة قتالية مصفحة، و2734 سيارة، و618 مدفعا ميدانيا، و57 راجمة صواريخ من بينها 15 راجمة من طراز "هيمارس" و7 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و28 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و 10 سيارات للنقل والتذخير، و125 محطة حرب إلكترونية، و18 راداراً مضاداً للبطاريات، و12 رادارا للدفاع الجوي، و57 قطعة من المعدات الهندسية من بينها 23 مركبة هندسية لإزالة الحواجز، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، وكذلك 15 مركبة مدرعة للإصلاح والإخلاء".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيراتخبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20250416/القوات-الروسية-تحرر-بلدة--كالينوفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1099593475.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تخسر دبابتين و18 آلية عسكرية على محور كورسك في يوم واحد
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت نحو 165 عسكريًا، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 165 عسكريًا ودبابتين ومركبة مشاة قتالية وخمس مركبات قتالية مدرعة، و 12 سيارة وثلاث قطع مدفعية".
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة للواءين هجوميين محمولين جواً تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كارل ماركس، وزيلينوي بولي، وزيليني كوت، وشيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق نوفودانيلوفكا، وكامينسكوي في مقاطعة زابورجيه، وتومارينو، ونيكولسكوي في مقاطعة خيرسون.
وألحق الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية لمطار عسكري، وورشة لإنتاج الطائرات دون طيار، ومستودع للمسيرات البحرية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية
والمرتزقة الأجانب في 143 منطقة.
وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 74780 عسكريا، و410 دبابات، و334 مركبة مشاة قتالية، و305 ناقلات جند مدرعة، و2277 مركبة قتالية مصفحة، و2734 سيارة، و618 مدفعا ميدانيا، و57 راجمة صواريخ من بينها 15 راجمة من طراز "هيمارس"
و7 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و28 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و 10 سيارات للنقل والتذخير، و125 محطة حرب إلكترونية، و18 راداراً مضاداً للبطاريات، و12 رادارا للدفاع الجوي، و57 قطعة من المعدات الهندسية من بينها 23 مركبة هندسية لإزالة الحواجز، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، وكذلك 15 مركبة مدرعة للإصلاح والإخلاء".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.