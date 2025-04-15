https://sarabic.ae/20250415/قوات-الشمال-الروسية-تؤكد-لـسبوتنيك-حصارها-لمشاة-القوات-الأوكرانية-في-غورنال-بمقاطعة-كورسك-1099566283.html
قوات "الشمال" الروسية تؤكد لـ"سبوتنيك" حصارها لمشاة القوات الأوكرانية في غورنال بمقاطعة كورسك
قوات "الشمال" الروسية تؤكد لـ"سبوتنيك" حصارها لمشاة القوات الأوكرانية في غورنال بمقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
صرح مصدر في مجوعة قوات "الشمال" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تحاصر مشاة القوات المسلحة الأوكرانية في قرية غورنال التابعة لمقاطعة كورسك، وسيطرت... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T12:53+0000
2025-04-15T12:53+0000
2025-04-15T12:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأوضح المصدر: "تواجه القوات المسلحة الأوكرانية مشاكل كبيرة في صفوف المشاة المتبقية على خط المواجهة في غورنال، وبفضل الإجراءات النشطة التي قام بها تجمعنا، تم قطع جميع طرق الإمداد والانسحاب لقواتها، وبالتالي أصبح الجزء المتبقي من المشاة محاصر فعلياً".وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "خلال الـ24 الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 200 جندي، ودمرت دبابة، وناقلة جند مدرعة، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، و13 سيارة، ومنصتين لإطلاق الصواريخ من طراز "هيمارس"، مع مركبة نقل وتحميل، ومركبة مرافقة، بالإضافة إلى قطعتين مدفعية، وقذيفة هاون".وأضاف البيان أنه وخلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، لواءين ميكانيكيين، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواءين دفاعيين إقليميين، وفوج هجومي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غورنال وأوليشنيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيرات
https://sarabic.ae/20250415/لجنة-التحقيق-الروسية-كييف-أضافت-عناصر-ضاربة-للمسيرات-خلال-هجومها-ضد-المدنيين-في-كورسك-1099552329.html
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روسيا, رصد عسكري
قوات "الشمال" الروسية تؤكد لـ"سبوتنيك" حصارها لمشاة القوات الأوكرانية في غورنال بمقاطعة كورسك
صرح مصدر في مجوعة قوات "الشمال" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تحاصر مشاة القوات المسلحة الأوكرانية في قرية غورنال التابعة لمقاطعة كورسك، وسيطرت ناريًا على طرق إمداد العدو في مقاطعة كورسك.
وأوضح المصدر: "تواجه القوات المسلحة الأوكرانية مشاكل كبيرة في صفوف المشاة المتبقية على خط المواجهة في غورنال، وبفضل الإجراءات النشطة التي قام بها تجمعنا، تم قطع جميع طرق الإمداد والانسحاب لقواتها، وبالتالي أصبح الجزء المتبقي من المشاة محاصر فعلياً".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وتم القضاء على 200 عسكري أوكراني، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "خلال الـ24 الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 200 جندي، ودمرت دبابة، وناقلة جند مدرعة، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، و13 سيارة، ومنصتين لإطلاق الصواريخ من طراز "هيمارس"، مع مركبة نقل وتحميل، ومركبة مرافقة، بالإضافة إلى قطعتين مدفعية، وقذيفة هاون".
وأضاف البيان أنه وخلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، لواءين ميكانيكيين، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواءين دفاعيين إقليميين، وفوج هجومي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غورنال وأوليشنيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.