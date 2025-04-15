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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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https://sarabic.ae/20250415/لجنة-التحقيق-الروسية-كييف-أضافت-عناصر-ضاربة-للمسيرات-خلال-هجومها-ضد-المدنيين-في-كورسك-1099552329.html
لجنة التحقيق الروسية: كييف أضافت "عناصر ضاربة" للمسيرات خلال هجومها ضد المدنيين في كورسك
لجنة التحقيق الروسية: كييف أضافت "عناصر ضاربة" للمسيرات خلال هجومها ضد المدنيين في كورسك
سبوتنيك عربي
ذكرت المتحدثة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، لوكالة "سبوتنيك"، أنه قد تم فتح قضية جنائية بشأن الهجوم الإرهابي واسع النطاق، الذي شنته طائرات... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T07:47+0000
2025-04-15T07:47+0000
رصد عسكري
روسيا
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وقالت بيترينكو: "فُتحت قضية جنائية بشأن هجوم واسع النطاق شنته القوات المسلحة الأوكرانية، على مبانٍ سكنية في مدينة كورسك، وفتحت إدارة التحقيقات العسكرية الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بتهمة ارتكاب عمل إرهابي (البند "ب" الجزء 3 من المادة 205 من القانون الجنائي الروسي)".وأضافت: "خلال التحقيق الأولي، سيتم تحديد هوية ممثلي التشكيلات المسلحة الأوكرانية المتورطة في هذه الجريمة، وتقديمهم للعدالة".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قُتل مدني وأصيب تسعة أشخاص آخرين في كورسك نتيجة هجوم واسع النطاق شنته طائرات دون طيار معادية، وجاء ذلك حسبما أفادت السلطات الإقليمية.وقالت الحكومة الإقليمية في بيان على "تلغرام": "الليلة تعرضت كورسك لهجوم معادي واسع النطاق، ونتيجةً لضربات طائرات مسيرة على البنى التحتية المدنية، اشتعلت النيران في عدة منازل. وللأسف، توفيت امرأة تبلغ من العمر 85 عامًا... كما أصيب تسعة أشخاص بجروح ناجمة عن شظايا".وبحسب وزارة الدفاع، تعرضت المنطقة لهجوم بـ109 طائرات أوكرانية مسيرة.إصابة مدنيين اثنين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
https://sarabic.ae/20250322/لجنة-التحقيق-الروسية-تتلقى-أدلة-جديدة-بشأن-جرائم-القوات-الأوكرانية-في-منطقة-سودجا-1098852894.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

لجنة التحقيق الروسية: كييف أضافت "عناصر ضاربة" للمسيرات خلال هجومها ضد المدنيين في كورسك

07:47 GMT 15.04.2025
© Sputnik . Ilia Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022
الوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
© Sputnik . Ilia Pitalev
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تابعنا عبر
ذكرت المتحدثة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، لوكالة "سبوتنيك"، أنه قد تم فتح قضية جنائية بشأن الهجوم الإرهابي واسع النطاق، الذي شنته طائرات دون طيار أوكرانية على كورسك، باستخدام "عناصر ضاربة" لإلحاق أقصى قدر من الضرر.
وقالت بيترينكو: "فُتحت قضية جنائية بشأن هجوم واسع النطاق شنته القوات المسلحة الأوكرانية، على مبانٍ سكنية في مدينة كورسك، وفتحت إدارة التحقيقات العسكرية الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بتهمة ارتكاب عمل إرهابي (البند "ب" الجزء 3 من المادة 205 من القانون الجنائي الروسي)".
وأضافت: "خلال التحقيق الأولي، سيتم تحديد هوية ممثلي التشكيلات المسلحة الأوكرانية المتورطة في هذه الجريمة، وتقديمهم للعدالة".

وأشارت المتحدثة الرسمية للجنة التحقيق الروسية إلى أنه خلال تفتيش مسرح الجريمة، اكتشف المحققون العسكريون شظايا من الطائرات، وكذلك عناصر ضاربة استخدمت لملء العبوات الناسفة، لإحداث أقصى قدر من الضرر للمدنيين ومرافق البنية التحتية؛ وقد أمرت النيابة العامة بإجراء فحص جنائي للمتفجرات للمواد المضبوطة.

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22 مارس, 10:09 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قُتل مدني وأصيب تسعة أشخاص آخرين في كورسك نتيجة هجوم واسع النطاق شنته طائرات دون طيار معادية، وجاء ذلك حسبما أفادت السلطات الإقليمية.
وقالت الحكومة الإقليمية في بيان على "تلغرام": "الليلة تعرضت كورسك لهجوم معادي واسع النطاق، ونتيجةً لضربات طائرات مسيرة على البنى التحتية المدنية، اشتعلت النيران في عدة منازل. وللأسف، توفيت امرأة تبلغ من العمر 85 عامًا... كما أصيب تسعة أشخاص بجروح ناجمة عن شظايا".
وبحسب وزارة الدفاع، تعرضت المنطقة لهجوم بـ109 طائرات أوكرانية مسيرة.
إصابة مدنيين اثنين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
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