https://sarabic.ae/20250414/إصابة-مدنيين-اثنين-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1099549177.html
إصابة مدنيين اثنين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
إصابة مدنيين اثنين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 23 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 87 مقذوفا. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T23:17+0000
2025-04-14T23:17+0000
2025-04-15T00:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096707878_0:9:1223:696_1920x0_80_0_0_aa9848fa55930018fd21dd4d096e9b22.jpg
دونيتسك – سبوتنيك. جاء في بيان إدارة توثيق جرائم الحرب الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية على "تليغرام "، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 23 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... منها 21 على محور غورلوفكا وحالتين على محور كراسنوارميسك ".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 87 مقذوفا.بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدنيين اثنين.يذكر في اليوم السابق، تم تسجيل 36حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250414/الدفاع-الروسية-استهداف-اجتماع-لقيادة-القوات-الأوكرانية-في-سومي-بصواريخ-إسكندر-1099528320.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096707878_142:0:1079:703_1920x0_80_0_0_b96a5882434baba7356177c7e983347b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا
إصابة مدنيين اثنين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
23:17 GMT 14.04.2025 (تم التحديث: 00:18 GMT 15.04.2025)
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 23 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 87 مقذوفا.
دونيتسك – سبوتنيك. جاء في بيان إدارة توثيق جرائم الحرب الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية على "تليغرام "، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 23 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... منها 21 على محور غورلوفكا وحالتين على محور كراسنوارميسك ".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 87 مقذوفا.
بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدنيين اثنين
.
يذكر في اليوم السابق، تم تسجيل 36حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.