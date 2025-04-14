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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250414/إصابة-مدنيين-اثنين-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1099549177.html
إصابة مدنيين اثنين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
إصابة مدنيين اثنين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 23 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 87 مقذوفا. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T23:17+0000
2025-04-15T00:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
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دونيتسك – سبوتنيك. جاء في بيان إدارة توثيق جرائم الحرب الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية على "تليغرام "، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 23 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... منها 21 على محور غورلوفكا وحالتين على محور كراسنوارميسك ".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 87 مقذوفا.بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدنيين اثنين.يذكر في اليوم السابق، تم تسجيل 36حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250414/الدفاع-الروسية-استهداف-اجتماع-لقيادة-القوات-الأوكرانية-في-سومي-بصواريخ-إسكندر-1099528320.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا

إصابة مدنيين اثنين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك

23:17 GMT 14.04.2025 (تم التحديث: 00:18 GMT 15.04.2025)
© Sputnikمسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية من طراز "تي-72" في دونيتسك
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية من طراز تي-72 في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 23 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 87 مقذوفا.
دونيتسك – سبوتنيك. جاء في بيان إدارة توثيق جرائم الحرب الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية على "تليغرام "، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 23 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... منها 21 على محور غورلوفكا وحالتين على محور كراسنوارميسك ".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 87 مقذوفا.
إطلاق صاروخ إسكندر على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
الدفاع الروسية: استهداف اجتماع لقيادة القوات الأوكرانية في سومي بصواريخ "إسكندر"
أمس, 11:28 GMT
بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدنيين اثنين.
يذكر في اليوم السابق، تم تسجيل 36حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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