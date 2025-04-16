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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250416/القوات-الروسية-تحرر-بلدة--كالينوفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1099593475.html
القوات الروسية تحرر بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T10:34+0000
2025-04-16T10:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/01/1059304860_183:0:2460:1281_1920x0_80_0_0_3d3d894f8bb1ebbffacca0722d9a8697.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "بفضل العمليات القتالية النشطة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من تحرير بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، استهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 150 عسكريا، وناقلة جند مدرعة، ومركبة هندسية لإزالة العوائق.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت خلال الـ24 الساعة الماضية، على محور بيلغورود، أفرادًا ومعدات لواءين ميكانيكية، ولواء دفاع ساحلي، وفوج هجومي، و3 ألوية دفاع إقليمي تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات ميروبولسكوي، وبروكودي، وأوكوب، وتاراتوتينو، وستيبوك، وأوغرويدي في مقاطعة سومي.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، عززت مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواءً هجوميا، ولواء رماة، ولواء هجوم جبلي، من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع محلي، في مناطق بلدات، أندرييفكا، وزابادنوي، ودروغيليوبوفكا، وأولغوفكا، وكوفشاروفكا، في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك، ويامبول، وكاربوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفويغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، البنية التحتية لمطار عسكري، وموقع تجميع للمسيرات البحرية، ومؤسسة لإنتاج الذخيرة وإصلاح المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في 139 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيراتخبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250415/قوات-الشمال-الروسية-تؤكد-لـسبوتنيك-حصارها-لمشاة-القوات-الأوكرانية-في-غورنال-بمقاطعة-كورسك-1099566283.html
https://sarabic.ae/20250415/الجيش-الروسي-يحيد-200-عسكري-أوكراني-في-مقاطعة-كورسك-ويدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية-1099561259.html
https://sarabic.ae/20250411/القوات-الروسية-تنفذ-8-ضربات-مشتركة-على-منشآت-عسكرية-في-أوكرانيا-خلال-الأسبوع-الماضي---1099445423.html
https://sarabic.ae/20250415/وزارة-الدفاع-الروسية-إسقاط-115-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مناطق-مختلفة-خلال-الليل-1099550275.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية

10:34 GMT 16.04.2025 (تم التحديث: 10:58 GMT 16.04.2025)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورمروحيات هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية تحلق في سماء أرميانسك، 25 فبراير 2022
مروحيات هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية تحلق في سماء أرميانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "بفضل العمليات القتالية النشطة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من تحرير بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، استهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 150 عسكريا، وناقلة جند مدرعة، ومركبة هندسية لإزالة العوائق.
إطلاق النار من مدفع هاوتزر دي-20 التابع لفيلق المتطوعين في كتيبة القوات الخاصة المنفصلة أربات في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات "الشمال" الروسية تؤكد لـ"سبوتنيك" حصارها لمشاة القوات الأوكرانية في غورنال بمقاطعة كورسك
أمس, 12:53 GMT
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت خلال الـ24 الساعة الماضية، على محور بيلغورود، أفرادًا ومعدات لواءين ميكانيكية، ولواء دفاع ساحلي، وفوج هجومي، و3 ألوية دفاع إقليمي تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات ميروبولسكوي، وبروكودي، وأوكوب، وتاراتوتينو، وستيبوك، وأوغرويدي في مقاطعة سومي.
وأشارت الوزارة إلى أن "خسائر العدو على هذا المحور بلغت قرابة 65 عسكريًا، و3 مركبات مدرعة قتالية، وسيارتين، و4 مدافع ميدانية ومستودع ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية".
قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحيد 200 عسكري أوكراني في مقاطعة كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية
أمس, 11:36 GMT
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، عززت مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواءً هجوميا، ولواء رماة، ولواء هجوم جبلي، من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع محلي، في مناطق بلدات، أندرييفكا، وزابادنوي، ودروغيليوبوفكا، وأولغوفكا، وكوفشاروفكا، في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك، ويامبول، وكاربوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفويغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وأوضحت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت قرابة 230 عسكريًا، ودبابة، وناقلة جند مصفحة "إم- 113"، ومركبة قتالية مصفحة من طراز "هامفي" أمريكية الصنع، و 6 سيارات، و5 مدافع ميدان، وتدمير 5 مستودعات ذخيرة".

القاذفة الروسية سو - 24 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ 8 ضربات مشتركة على منشآت عسكرية في أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي
11 أبريل, 10:49 GMT
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، البنية التحتية لمطار عسكري، وموقع تجميع للمسيرات البحرية، ومؤسسة لإنتاج الذخيرة وإصلاح المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في 139 منطقة.
ودمرت أنظمة الدفاع الجوي 11 قنبلة جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم"، وأربعة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 223 طائرة دون طيار.
بودليت - إي... رادار روسي ثلاثي الأبعاد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إسقاط 115 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة خلال الليل
أمس, 04:27 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيرات
خبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
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