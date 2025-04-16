https://sarabic.ae/20250416/القوات-الروسية-تحرر-بلدة--كالينوفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1099593475.html

القوات الروسية تحرر بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية. 16.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-16T10:34+0000

2025-04-16T10:34+0000

2025-04-16T10:58+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "بفضل العمليات القتالية النشطة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من تحرير بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، استهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 150 عسكريا، وناقلة جند مدرعة، ومركبة هندسية لإزالة العوائق.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت خلال الـ24 الساعة الماضية، على محور بيلغورود، أفرادًا ومعدات لواءين ميكانيكية، ولواء دفاع ساحلي، وفوج هجومي، و3 ألوية دفاع إقليمي تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات ميروبولسكوي، وبروكودي، وأوكوب، وتاراتوتينو، وستيبوك، وأوغرويدي في مقاطعة سومي.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، عززت مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواءً هجوميا، ولواء رماة، ولواء هجوم جبلي، من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع محلي، في مناطق بلدات، أندرييفكا، وزابادنوي، ودروغيليوبوفكا، وأولغوفكا، وكوفشاروفكا، في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك، ويامبول، وكاربوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفويغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، البنية التحتية لمطار عسكري، وموقع تجميع للمسيرات البحرية، ومؤسسة لإنتاج الذخيرة وإصلاح المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في 139 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيراتخبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية

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