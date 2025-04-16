https://sarabic.ae/20250416/خبير-لـسبوتنيك-الجيش-الروسي-يتقدم-غرب-بيلوغوروفكا-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1099585280.html
خبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
خبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلن الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصادره، أن مساحة تبلغ نحو ثلاثة كيلومترات مربعة أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T05:24+0000
2025-04-16T05:24+0000
2025-04-16T05:35+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف: "مع تقدم قواتنا على طول التلال غرب بيلوغوروفكا باتجاه غريغوروفكا، سيطرت القوات المسلحة الروسية على منطقة تبلغ مساحتها نحو ثلاثة كيلومترات مربعة".وأضاف ماروتشكو أن "ديناميكيات التقدم تأثرت بشكل إيجابي أيضًا بالضربات على أجنحة القوات الأوكرانية في منطقة غابات كريمنشوك وجنوب بيلوغوروفكا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.قوات "الشمال" الروسية تؤكد لـ"سبوتنيك" حصارها لمشاة القوات الأوكرانية في غورنال بمقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250222/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفوليوبوفكا-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1098057266.html
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روسيا, رصد عسكري
خبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
05:24 GMT 16.04.2025 (تم التحديث: 05:35 GMT 16.04.2025)
أعلن الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصادره، أن مساحة تبلغ نحو ثلاثة كيلومترات مربعة أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية.
وأضاف: "مع تقدم قواتنا على طول التلال غرب بيلوغوروفكا باتجاه غريغوروفكا، سيطرت القوات المسلحة الروسية على منطقة تبلغ مساحتها نحو ثلاثة كيلومترات مربعة".
وحسب ماروتشكو، "ستتيح بعض المواقع التي لا زالت ترزح تحت احتلال العدو، للقوات الروسية تعزيز نجاحها على هذا المحور، في المستقبل القريب".
وأضاف ماروتشكو أن "ديناميكيات التقدم تأثرت بشكل إيجابي أيضًا بالضربات على أجنحة القوات الأوكرانية في منطقة غابات كريمنشوك وجنوب بيلوغوروفكا".
المسلحون الأوكرانيون ببساطة ليس لديهم الوقت لتعويض الخسائر في قسم واسع من الجبهة، مما يضعف بدوره خط الدفاع الأمامي للعدو.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.