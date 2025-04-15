https://sarabic.ae/20250415/وزارة-الدفاع-الروسية-إسقاط-115-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مناطق-مختلفة-خلال-الليل-1099550275.html
الدفاع الروسية: إسقاط 115 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة خلال الليل
الدفاع الروسية: إسقاط 115 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت، الليلة الماضية، 115 طائرة مسيرة أوكرانية فوق خمس مقاطعات في روسيا. 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T04:27+0000
2025-04-15T04:27+0000
2025-04-15T05:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 115 طائرة دون طيار أوكرانية".ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الجيش الروسي يستهدف قوات كييف على محور كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية
https://sarabic.ae/20250414/الدفاع-الروسية-استهداف-اجتماع-لقيادة-القوات-الأوكرانية-في-سومي-بصواريخ-إسكندر-1099528320.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية: إسقاط 115 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة خلال الليل
04:27 GMT 15.04.2025 (تم التحديث: 05:45 GMT 15.04.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت، الليلة الماضية، 115 طائرة مسيرة أوكرانية فوق خمس مقاطعات في روسيا.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 115 طائرة دون طيار أوكرانية".
وتم إسقاط الطائرات الأوكرانية المسيرة بمعظمها في مقاطعة كورسك بواقع 109 مسيرات، وثلاث مسيرات فوق أراضي مقاطعة فورونيج، ومسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات موسكو، وبريانسك وأوريول.
ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.