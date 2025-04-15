https://sarabic.ae/20250415/الجيش-الروسي-يحيد-200-عسكري-أوكراني-في-مقاطعة-كورسك-ويدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية-1099561259.html

الجيش الروسي يحيد 200 عسكري أوكراني في مقاطعة كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية

الجيش الروسي يحيد 200 عسكري أوكراني في مقاطعة كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وتم القضاء على 200 عسكري أوكراني، بالإضافة إلى تدمير عدد... 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T11:36+0000

2025-04-15T11:36+0000

2025-04-15T11:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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الجيش الروسي

رصد عسكري

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "خلال الـ24 الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 200 جندي، ودُمرت دبابة، وناقلة جند مدرعة، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، و13 سيارة، ومنصتين لإطلاق الصواريخ من طراز "هيمارس"، مع مركبة نقل وتحميل، ومركبة مرافقة، بالإضافة إلى قطعتين مدفعية، وقذيفة هاون".وأضاف البيان أنه وخلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، لواءين ميكانيكيين، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواءين دفاعيين إقليميين، وفوج هجومي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غورنال وأوليشنيا.وأدت الضربات العملياتية التكتيكية، ونيران الطيران الحربي، والطائرات دون طيار، ونيران المدفعية إلى إلحاق أضرار بالقوى البشرية والمعدات العسكرية في مناطق بيلوفودي، وفيليكا ريبيتسا، وزابسيلي، وكيانيتسا، ومارينو، وميروبولي، وموغريتسا، ونوفايا سيتش، وسادكي، ويابلونوفكا في مقاطعة سومي.وفي المجمل، خلال المعرك في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية نحو 74450 جنديًا، و407 دبابة، و333 مركبة قتال للمشاة، و304 ناقلة جند مدرعة، و2270 مركبة قتالية مدرعة، و2717 سيارة، و612 قطعة مدفعية، و57 قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق، بما في ذلك 15 من طراز "هيمارس"، و7 "إم إل أر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة، و26 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، ومدفع مضاد للطائرات ذاتي الحركة، و10 مركبات نقل وتحميل، و123 محطة حرب إلكترونية، و18 رادارًا مضادًا للبطاريات، و10 رادارات للدفاع الجوي، و57 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 23 مركبة هندسية لإزالة العوائق، ووحدة لإزالة الألغام "يو أر-77"، و5 عبارات حسرية، ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 15 مركبة مدرعة للإصلاح والاستعادة، ومركبة قيادة وأركان.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلات روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة أوكرانية في مقاطعة كورسكالجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك

https://sarabic.ae/20250414/الجيش-الروسي-يستهدف-قوات-كييف-على-محور-كورسك-ويدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية-1099527391.html

https://sarabic.ae/20250415/الدفاع-الروسية-كييف-شنت-6-ضربات-على-منشآت-طاقة-روسية-خلال-الساعات-الـ24-الأخيرة-1099556715.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا