https://sarabic.ae/20250417/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بريؤبراجينكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099627887.html

القوات الروسية تحرر بلدة بريؤبراجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة بريؤبراجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، ان القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة بريؤبراجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 17.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-17T10:40+0000

2025-04-17T10:40+0000

2025-04-17T11:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

العالم

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وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة للأعمال النشطة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات "المركز"، تم تحرير قرية بريؤبراجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 385 عسكريا و3 مركبات مدرعة قتالية و6 سيارات، وعددا من المدافع الميدانية".وبحسب البيان، فإن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 130 عسكريا، ومركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع، كما تم تدمير محطتي حرب إلكترونية".وأردف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي على خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 320 عسكريا، ومركبات قتالية وناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع ومعدات قتالية مدرعة، وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير 6 مستودعات للذخيرة".وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 5 قنابل من طراز "جدام"، و3 صورايخ من طراز "هيمارس" و 204 مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مقر اجتماع لقادة أوكرانيين ومدربين أجانبضابط روسي: جهاز أمن الدولة الأوكراني يعدم جنود جيشه الفارين من

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