القوات الروسية تحرر بلدة بريؤبراجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:40 GMT 17.04.2025 (تم التحديث: 11:06 GMT 17.04.2025)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورطائرات "ياك-130" التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية "زاباد-2017" (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا
© Sputnik . Viktor Tolochko/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، ان القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة بريؤبراجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة للأعمال النشطة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات "المركز"، تم تحرير قرية بريؤبراجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 385 عسكريا و3 مركبات مدرعة قتالية و6 سيارات، وعددا من المدافع الميدانية".
وتابع البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات كييف أكثر من 240 عسكري، ودبابة وناقلات جند، وعدد من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطة حرب الإلكترونية و3 مستودعات للذخيرة".
وبحسب البيان، فإن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 130 عسكريا، ومركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع، كما تم تدمير محطتي حرب إلكترونية".
وأردف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي على خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 320 عسكريا، ومركبات قتالية وناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع ومعدات قتالية مدرعة، وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير 6 مستودعات للذخيرة".
وأضاف البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 143منطقة".
وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 5 قنابل من طراز "جدام"، و3 صورايخ من طراز "هيمارس" و 204 مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.