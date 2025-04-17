https://sarabic.ae/20250417/الكرملين-يؤكد-أن-أوروبا-تركز-على-استمرار-الصراع-1099624768.html

الكرملين يؤكد أن أوروبا تركز على استمرار الصراع

الكرملين يؤكد أن أوروبا تركز على استمرار الصراع

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا تتوقع من أوروبا وأوكرانيا التركيز على حل الصراع، لكن أوروبا تركز على مواصلة الصراع. 17.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-17T10:07+0000

2025-04-17T10:07+0000

2025-04-17T10:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول توقعات الكرملين من المفاوضات في باريس: "بالطبع، نتوقع من الأوروبيين والأوكرانيين التركيز على إيجاد تسوية سلمية. لكن للأسف، نرى من الأوروبيين تركيزًا على استمرار الحرب".وأشار إلى أن أوكرانيا وممثلي الولايات المتحدة و"تحالف الراغبين" في باريس سيناقشون على ما يبدو مختلف جوانب التسوية الأوكرانية.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 13 مارس/آذار، إنه يوافق على الاقتراح الأمريكي لإنهاء القتال في أوكرانيا، مؤكدا أن وقف إطلاق النار يجب أن يؤدي إلى السلام على المدى الطويل ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة.وقال ناريشكين للصحفيين في مينسك: "نتفهم رغبة القيادة الأوكرانية في استمرار الصراع عسكريًا، وندرك سبب ذلك، في ظل هذه الظروف فقط، ستبقى حكومة كييف الحالية في مناصبها ولن تحاسب على قراراتها الإجرامية أمام شعبها".ترامب: زيلينسكي وبايدن المحتال قاما بعمل فظيع أدى إلى اندلاع الحرب في أوكرانياالمتحدث باسم الخارجية القطرية: ندعم دور السعودية لحل الصراع في أوكرانياالأمين العام لحلف شمال الأطلسي يرفض التدخل في حل الوضع في أوكرانيا

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