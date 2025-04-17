https://sarabic.ae/20250417/الكرملين-يؤكد-أن-أوروبا-تركز-على-استمرار-الصراع-1099624768.html
الكرملين يؤكد أن أوروبا تركز على استمرار الصراع
الكرملين يؤكد أن أوروبا تركز على استمرار الصراع
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا تتوقع من أوروبا وأوكرانيا التركيز على حل الصراع، لكن أوروبا تركز على مواصلة الصراع. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T10:07+0000
2025-04-17T10:07+0000
2025-04-17T10:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/02/1059370748_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6282d598e6f5680c476fbbcec701334.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول توقعات الكرملين من المفاوضات في باريس: "بالطبع، نتوقع من الأوروبيين والأوكرانيين التركيز على إيجاد تسوية سلمية. لكن للأسف، نرى من الأوروبيين تركيزًا على استمرار الحرب".وأشار إلى أن أوكرانيا وممثلي الولايات المتحدة و"تحالف الراغبين" في باريس سيناقشون على ما يبدو مختلف جوانب التسوية الأوكرانية.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 13 مارس/آذار، إنه يوافق على الاقتراح الأمريكي لإنهاء القتال في أوكرانيا، مؤكدا أن وقف إطلاق النار يجب أن يؤدي إلى السلام على المدى الطويل ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة.وقال ناريشكين للصحفيين في مينسك: "نتفهم رغبة القيادة الأوكرانية في استمرار الصراع عسكريًا، وندرك سبب ذلك، في ظل هذه الظروف فقط، ستبقى حكومة كييف الحالية في مناصبها ولن تحاسب على قراراتها الإجرامية أمام شعبها".ترامب: زيلينسكي وبايدن المحتال قاما بعمل فظيع أدى إلى اندلاع الحرب في أوكرانياالمتحدث باسم الخارجية القطرية: ندعم دور السعودية لحل الصراع في أوكرانياالأمين العام لحلف شمال الأطلسي يرفض التدخل في حل الوضع في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250416/الكرملين-نظام-كييف-لا-يلتزم-بالتوقف-الاختياري-عن-استهداف-منشآت-الطاقة--1099593514.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/02/1059370748_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5bae7120c9401abaef3604b19892615d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
الكرملين يؤكد أن أوروبا تركز على استمرار الصراع
10:07 GMT 17.04.2025 (تم التحديث: 10:08 GMT 17.04.2025)
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا تتوقع من أوروبا وأوكرانيا التركيز على حل الصراع، لكن أوروبا تركز على مواصلة الصراع.
وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول توقعات الكرملين من المفاوضات في باريس: "بالطبع، نتوقع من الأوروبيين والأوكرانيين التركيز على إيجاد تسوية سلمية. لكن للأسف، نرى من الأوروبيين تركيزًا على استمرار الحرب".
"أجرى رئيسنا محادثة مطولة للغاية مع السيد (المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف) أخيرًا. ونحن نعلم أنه تم إبلاغ (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب بمضمون تلك المحادثة. وتواصل الولايات المتحدة العمل في هذا الاتجاه مع الأوروبيين ومع الأوكرانيين".
وأشار إلى أن أوكرانيا وممثلي الولايات المتحدة و"تحالف الراغبين" في باريس سيناقشون على ما يبدو مختلف جوانب التسوية الأوكرانية.
قال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان نقل مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى سيطرة موسكو شرطا إلزاميا لإنهاء العملية العسكرية الخاصة: "الصياغة خاطئة جوهريًا. هذه المناطق جزء لا يتجزأ من روسيا. لذلك، من المستحيل طرح السؤال بهذه الطريقة".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 13 مارس/آذار، إنه يوافق على الاقتراح الأمريكي لإنهاء القتال في أوكرانيا، مؤكدا أن وقف إطلاق النار يجب أن يؤدي إلى السلام على المدى الطويل ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، بأن أهداف روسيا بعد إنجاز العملية العسكرية الخاصة هي ذاتها الوضع غير النووي لأوكرانيا واجتثاث النازية، ونزع السلاح والاعتراف بحدود روسيا الحالية.
وقال ناريشكين للصحفيين في مينسك: "نتفهم رغبة القيادة الأوكرانية في استمرار الصراع عسكريًا
، وندرك سبب ذلك، في ظل هذه الظروف فقط، ستبقى حكومة كييف الحالية في مناصبها ولن تحاسب على قراراتها الإجرامية أمام شعبها".