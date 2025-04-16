المتحدث باسم الخارجية القطرية: ندعم دور السعودية لحل الصراع في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
10:03 GMT
57 د
من الملعب
هل يحقق ريال مدريد ريمونتادا تاريخية؟ وبرشلونة ينتظر الإنتر أو بايرن وميونخ
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:31 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:20 GMT
24 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: كييف بحاجة إلى صناعة حدث إعلامي استفزازي يمكنه من التأثير على الموقف الأمريكي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
08:45 GMT
15 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
16:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:45 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250416/المتحدث-باسم-الخارجية-القطرية-ندعم-دور-السعودية-لحل-الصراع-في-أوكرانيا-1099588652.html
المتحدث باسم الخارجية القطرية: ندعم دور السعودية لحل الصراع في أوكرانيا
المتحدث باسم الخارجية القطرية: ندعم دور السعودية لحل الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الأربعاء، أن بلاده تدعم جهود المملكة العربية السعودية لحل الصراع الأوكراني. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T07:49+0000
2025-04-16T07:49+0000
قطر
روسيا
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099586369_0:0:827:465_1920x0_80_0_0_dea624d33c4039fed55ace334f5f4756.jpg
وقال الأنصاري في مقابلة مع وكالة "آر تي": "نحن دعمنا جميع الجهود التي تمت في هذا الإطار (الوساطة)، وأعلنا قبل أيام قليلة ترحيبنا بالمفاوضات التي جرت حول هذه المسألة في الرياض وجدة".وأردف: "ونحن اليوم متفائلون بهذه المفاوضات، وندعم كل هذه الجهود، ونرحب بأي دور محتمل يمكن لدولة قطر أن تلعبه".وأكد الأنصاري أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يعتزم خلال زيارته لروسيا بحث القضايا الدولية والعلاقات الثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال الأنصاري: "تأتي هذه الزيارة في وقت حساس بالنسبة للعالم وليس للمنطقة فحسب، حيث يواجه العالم اليوم بوادر حرب تجارية، يواجه أزمات متكرسة بمعنى أنها ليس فقط مستمرة بل هي تزداد سوءا في أماكن مثل ما يحدث الآن في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وسوريا التي يتم إعادة بنائها اليوم والوضع في لبنان والتوغل الإسرائيلي في لبنان وسوريا، وهناك طبعا الحرب المستمرة في أوكرانيا والوضع في أفغانستان".المتحدث باسم الخارجية القطرية: 80 ألف روسي زار قطر عام 2024
https://sarabic.ae/20250416/نائب-وزير-الخارجية-القطري-الدوحة-مستعدة-للتوسط-لحل-النزاع-في-أوكرانيا-1099584140.html
قطر
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099586369_113:0:733:465_1920x0_80_0_0_a8f60a5fa430e3ba73491887039cac2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطر, روسيا, السعودية
قطر, روسيا, السعودية

المتحدث باسم الخارجية القطرية: ندعم دور السعودية لحل الصراع في أوكرانيا

07:49 GMT 16.04.2025
© RT المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري
 المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© RT
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الأربعاء، أن بلاده تدعم جهود المملكة العربية السعودية لحل الصراع الأوكراني.
وقال الأنصاري في مقابلة مع وكالة "آر تي": "نحن دعمنا جميع الجهود التي تمت في هذا الإطار (الوساطة)، وأعلنا قبل أيام قليلة ترحيبنا بالمفاوضات التي جرت حول هذه المسألة في الرياض وجدة".
نحن ندعم جهود أشقائنا في المملكة العربية السعودية، التي جعلت هذا اللقاء ممكنا في الرياض، وهذه الجهود التي تقوم بها الدول الخليجية مجتمعة، وجهود المملكة العربية السعودية دلالة على أن منطقتنا تريد أن تكون مركزاً للسلام، وليس للحروب والصراعات.
وأردف: "ونحن اليوم متفائلون بهذه المفاوضات، وندعم كل هذه الجهود، ونرحب بأي دور محتمل يمكن لدولة قطر أن تلعبه".
رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: الدوحة مستعدة للتوسط لحل النزاع في أوكرانيا
00:45 GMT

ونوّه الأنصاري بدور قطر في المباحثات حول لم شمل الأطفال (الروس والأوكرانيين)، والتطلع إلى دور أكبر.

وأكد الأنصاري أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يعتزم خلال زيارته لروسيا بحث القضايا الدولية والعلاقات الثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال الأنصاري: "تأتي هذه الزيارة في وقت حساس بالنسبة للعالم وليس للمنطقة فحسب، حيث يواجه العالم اليوم بوادر حرب تجارية، يواجه أزمات متكرسة بمعنى أنها ليس فقط مستمرة بل هي تزداد سوءا في أماكن مثل ما يحدث الآن في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وسوريا التي يتم إعادة بنائها اليوم والوضع في لبنان والتوغل الإسرائيلي في لبنان وسوريا، وهناك طبعا الحرب المستمرة في أوكرانيا والوضع في أفغانستان".
المتحدث باسم الخارجية القطرية: 80 ألف روسي زار قطر عام 2024
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала