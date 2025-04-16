https://sarabic.ae/20250416/المتحدث-باسم-الخارجية-القطرية-ندعم-دور-السعودية-لحل-الصراع-في-أوكرانيا-1099588652.html
المتحدث باسم الخارجية القطرية: ندعم دور السعودية لحل الصراع في أوكرانيا
المتحدث باسم الخارجية القطرية: ندعم دور السعودية لحل الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الأربعاء، أن بلاده تدعم جهود المملكة العربية السعودية لحل الصراع الأوكراني. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T07:49+0000
2025-04-16T07:49+0000
2025-04-16T07:49+0000
قطر
روسيا
السعودية
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وقال الأنصاري في مقابلة مع وكالة "آر تي": "نحن دعمنا جميع الجهود التي تمت في هذا الإطار (الوساطة)، وأعلنا قبل أيام قليلة ترحيبنا بالمفاوضات التي جرت حول هذه المسألة في الرياض وجدة".وأردف: "ونحن اليوم متفائلون بهذه المفاوضات، وندعم كل هذه الجهود، ونرحب بأي دور محتمل يمكن لدولة قطر أن تلعبه".وأكد الأنصاري أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يعتزم خلال زيارته لروسيا بحث القضايا الدولية والعلاقات الثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال الأنصاري: "تأتي هذه الزيارة في وقت حساس بالنسبة للعالم وليس للمنطقة فحسب، حيث يواجه العالم اليوم بوادر حرب تجارية، يواجه أزمات متكرسة بمعنى أنها ليس فقط مستمرة بل هي تزداد سوءا في أماكن مثل ما يحدث الآن في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وسوريا التي يتم إعادة بنائها اليوم والوضع في لبنان والتوغل الإسرائيلي في لبنان وسوريا، وهناك طبعا الحرب المستمرة في أوكرانيا والوضع في أفغانستان".المتحدث باسم الخارجية القطرية: 80 ألف روسي زار قطر عام 2024
https://sarabic.ae/20250416/نائب-وزير-الخارجية-القطري-الدوحة-مستعدة-للتوسط-لحل-النزاع-في-أوكرانيا-1099584140.html
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قطر, روسيا, السعودية
المتحدث باسم الخارجية القطرية: ندعم دور السعودية لحل الصراع في أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الأربعاء، أن بلاده تدعم جهود المملكة العربية السعودية لحل الصراع الأوكراني.
وقال الأنصاري في مقابلة مع وكالة "آر تي": "نحن دعمنا جميع الجهود التي تمت في هذا الإطار (الوساطة)، وأعلنا قبل أيام قليلة ترحيبنا بالمفاوضات التي جرت حول هذه المسألة في الرياض وجدة".
نحن ندعم جهود أشقائنا في المملكة العربية السعودية، التي جعلت هذا اللقاء ممكنا في الرياض، وهذه الجهود التي تقوم بها الدول الخليجية مجتمعة، وجهود المملكة العربية السعودية دلالة على أن منطقتنا تريد أن تكون مركزاً للسلام، وليس للحروب والصراعات.
وأردف: "ونحن اليوم متفائلون بهذه المفاوضات، وندعم كل هذه الجهود، ونرحب بأي دور محتمل يمكن لدولة قطر أن تلعبه".
ونوّه الأنصاري بدور قطر في المباحثات حول لم شمل الأطفال (الروس والأوكرانيين)، والتطلع إلى دور أكبر.
وأكد الأنصاري أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يعتزم خلال زيارته لروسيا بحث القضايا الدولية والعلاقات الثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال الأنصاري
: "تأتي هذه الزيارة في وقت حساس بالنسبة للعالم وليس للمنطقة فحسب، حيث يواجه العالم اليوم بوادر حرب تجارية، يواجه أزمات متكرسة بمعنى أنها ليس فقط مستمرة بل هي تزداد سوءا في أماكن مثل ما يحدث الآن في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وسوريا التي يتم إعادة بنائها اليوم والوضع في لبنان والتوغل الإسرائيلي في لبنان وسوريا، وهناك طبعا الحرب المستمرة في أوكرانيا والوضع في أفغانستان".