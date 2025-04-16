نائب وزير الخارجية القطري: الدوحة مستعدة للتوسط لحل النزاع في أوكرانيا
00:45 GMT 16.04.2025 (تم التحديث: 01:03 GMT 16.04.2025)
© AP Photo / Markus Schreiber رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
© AP Photo / Markus Schreiber
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، أن الدوحة مستعدة للعمل كوسيط ومنصة لحل الصراع الأوكراني، وتبسيط وتهيئة الظروف للمفاوضات بين جميع الأطراف.
وأكد الدبلوماسي في حديثه، قائلا "بالطبع تحدثنا عن هذا الأمر منذ البداية... كما دعمنا كل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه".
وأضاف أن وساطة دولة قطر نجحت في إعادة العشرات من الأطفال إلى عائلاتهم في كل من روسيا وأوكرانيا.
وأوضح أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زار موسكو في بداية النزاع، بتوجيه مباشر من أمير دولة قطر، لمناقشة إمكانية مشاركة الدوحة بشكل إيجابي في تسوية الأزمة.
كما أشار إلى أن قطر شاركت في اتفاق تصدير الحبوب، وساهمت في الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إنهاء الحرب.
كما أشار إلى أن قطر شاركت في اتفاق تصدير الحبوب، وساهمت في الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إنهاء الحرب.
شدد الأنصاري على أن قطر تدعم جهود المملكة العربية السعودية في تسوية النزاع الأوكراني.
كان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أشار الشهر الماضي، إلى أن "قطر عرضت منذ بداية الصراع أن تلعب دور الوسيط، ولكن بسبب التعقيد الخاص للوضع قررت التوسط في قضايا معينة، على وجه الخصوص، بشأن عودة الأطفال الأوكرانيين والروس إلى عائلاتهم".
كان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أشار الشهر الماضي، إلى أن "قطر عرضت منذ بداية الصراع أن تلعب دور الوسيط، ولكن بسبب التعقيد الخاص للوضع قررت التوسط في قضايا معينة، على وجه الخصوص، بشأن عودة الأطفال الأوكرانيين والروس إلى عائلاتهم".