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بيارق النصر
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هل أوقفت مباحثات إيران والولايات المتحدة طبول الحرب
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الإنسان والثقافة
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نبض افريقيا
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لقاء سبوتنيك
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هل يحقق ريال مدريد ريمونتادا تاريخية؟ وبرشلونة ينتظر الإنتر أو بايرن وميونخ
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27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250416/نائب-وزير-الخارجية-القطري-الدوحة-مستعدة-للتوسط-لحل-النزاع-في-أوكرانيا-1099584140.html
نائب وزير الخارجية القطري: الدوحة مستعدة للتوسط لحل النزاع في أوكرانيا
نائب وزير الخارجية القطري: الدوحة مستعدة للتوسط لحل النزاع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، أن الدوحة مستعدة للعمل كوسيط ومنصة لحل الصراع الأوكراني،... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T00:45+0000
2025-04-16T01:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
قطر
أخبار أوكرانيا
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وأكد الدبلوماسي في حديثه، قائلا "بالطبع تحدثنا عن هذا الأمر منذ البداية... كما دعمنا كل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه".وأوضح أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زار موسكو في بداية النزاع، بتوجيه مباشر من أمير دولة قطر، لمناقشة إمكانية مشاركة الدوحة بشكل إيجابي في تسوية الأزمة.كما أشار إلى أن قطر شاركت في اتفاق تصدير الحبوب، وساهمت في الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إنهاء الحرب.شدد الأنصاري على أن قطر تدعم جهود المملكة العربية السعودية في تسوية النزاع الأوكراني.كان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أشار الشهر الماضي، إلى أن "قطر عرضت منذ بداية الصراع أن تلعب دور الوسيط، ولكن بسبب التعقيد الخاص للوضع قررت التوسط في قضايا معينة، على وجه الخصوص، بشأن عودة الأطفال الأوكرانيين والروس إلى عائلاتهم".
https://sarabic.ae/20250307/رئيس-الوزراء-القطري-سياسات-ترامب-لحل-الصراع-في-أوكرانيا-تسير-في-الاتجاه-الصحيح--1098485682.html
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روسيا, قطر, أخبار أوكرانيا
روسيا, قطر, أخبار أوكرانيا

نائب وزير الخارجية القطري: الدوحة مستعدة للتوسط لحل النزاع في أوكرانيا

00:45 GMT 16.04.2025 (تم التحديث: 01:03 GMT 16.04.2025)
© AP Photo / Markus Schreiber رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
 رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، أن الدوحة مستعدة للعمل كوسيط ومنصة لحل الصراع الأوكراني، وتبسيط وتهيئة الظروف للمفاوضات بين جميع الأطراف.
وأكد الدبلوماسي في حديثه، قائلا "بالطبع تحدثنا عن هذا الأمر منذ البداية... كما دعمنا كل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه".
وأضاف أن وساطة دولة قطر نجحت في إعادة العشرات من الأطفال إلى عائلاتهم في كل من روسيا وأوكرانيا.
وأوضح أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زار موسكو في بداية النزاع، بتوجيه مباشر من أمير دولة قطر، لمناقشة إمكانية مشاركة الدوحة بشكل إيجابي في تسوية الأزمة.

كما أشار إلى أن قطر شاركت في اتفاق تصدير الحبوب، وساهمت في الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إنهاء الحرب.
رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس الوزراء القطري: سياسات ترامب لحل الصراع في أوكرانيا تسير في الاتجاه الصحيح
7 مارس, 22:26 GMT
شدد الأنصاري على أن قطر تدعم جهود المملكة العربية السعودية في تسوية النزاع الأوكراني.

كان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أشار الشهر الماضي، إلى أن "قطر عرضت منذ بداية الصراع أن تلعب دور الوسيط، ولكن بسبب التعقيد الخاص للوضع قررت التوسط في قضايا معينة، على وجه الخصوص، بشأن عودة الأطفال الأوكرانيين والروس إلى عائلاتهم".
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