https://sarabic.ae/20250416/المتحدث-باسم-الخارجية-القطرية-80-ألف-روسي-زار-قطر-عام-2024---1099586743.html

المتحدث باسم الخارجية القطرية: 80 ألف روسي زار قطر عام 2024

المتحدث باسم الخارجية القطرية: 80 ألف روسي زار قطر عام 2024

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، اليوم الأربعاء، بأن 80 ألف روسي زار قطر عام 2024. 16.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-16T07:23+0000

2025-04-16T07:23+0000

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وقال الأنصاري في تصريح لقناة "روسيا اليوم": "هناك عدد كبير من الزيارات بين البلدين، لا تقتصر على المسؤولين فحسب، بل تشمل أيضًا المواطنين العاديين. في عام 2024، زار نحو 80 ألف مواطن روسي قطر لأغراض سياحية".وأشار الأنصاري إلى أن هذا الرقم يعد رقما ضخما مقارنة بإجمالي عدد السياح الذين زاروا قطر العام الماضي، ونوّه إلى أنه أصبح معلوماً أن شعبية أبخازيا وقطر بين الروس خلال عطلة شهر مايو/ أيار، زادت أربعة أضعاف.وقال الأنصاري في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم": "تأتي هذه الزيارة في وقت حساس بالنسبة للعالم وليس للمنطقة فحسب، حيث يواجه العالم اليوم بوادر حرب تجارية، يواجه أزمات متكرسة بمعنى أنها ليس فقط مستمرة بل هي تزداد سوءا في أماكن مثل ما يحدث الآن في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وسوريا التي يتم إعادة بنائها اليوم والوضع في لبنان والتوغل الإسرائيلي في لبنان وسوريا وهناك طبعا الحرب المستمرة في أوكرانيا والوضع في أفغانستان".وأشار إلى أن الحركة بين الدولتين كبيرة جدا ليس فقط على مستوى المسؤولين، بل حتى على المستوى الشعبي.وخلص إلى أن هذه "العلاقات مبنية على هذا الأساس الاقتصادي المتين، على هذا الأساس السياسي المتين، واللقاءات المتكررة بين سمو الأمير القطري وفخامة الرئيس الروسي".الخارجية القطرية: حصار سكان غزة أمر غير مقبولبوتين وأمير قطر يؤكدان استعدادهما لتسهيل إعادة التهدئة في غزة

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