https://sarabic.ae/20250416/المتحدث-باسم-الخارجية-القطرية-80-ألف-روسي-زار-قطر-عام-2024---1099586743.html
المتحدث باسم الخارجية القطرية: 80 ألف روسي زار قطر عام 2024
المتحدث باسم الخارجية القطرية: 80 ألف روسي زار قطر عام 2024
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، اليوم الأربعاء، بأن 80 ألف روسي زار قطر عام 2024. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T07:23+0000
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وقال الأنصاري في تصريح لقناة "روسيا اليوم": "هناك عدد كبير من الزيارات بين البلدين، لا تقتصر على المسؤولين فحسب، بل تشمل أيضًا المواطنين العاديين. في عام 2024، زار نحو 80 ألف مواطن روسي قطر لأغراض سياحية".وأشار الأنصاري إلى أن هذا الرقم يعد رقما ضخما مقارنة بإجمالي عدد السياح الذين زاروا قطر العام الماضي، ونوّه إلى أنه أصبح معلوماً أن شعبية أبخازيا وقطر بين الروس خلال عطلة شهر مايو/ أيار، زادت أربعة أضعاف.وقال الأنصاري في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم": "تأتي هذه الزيارة في وقت حساس بالنسبة للعالم وليس للمنطقة فحسب، حيث يواجه العالم اليوم بوادر حرب تجارية، يواجه أزمات متكرسة بمعنى أنها ليس فقط مستمرة بل هي تزداد سوءا في أماكن مثل ما يحدث الآن في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وسوريا التي يتم إعادة بنائها اليوم والوضع في لبنان والتوغل الإسرائيلي في لبنان وسوريا وهناك طبعا الحرب المستمرة في أوكرانيا والوضع في أفغانستان".وأشار إلى أن الحركة بين الدولتين كبيرة جدا ليس فقط على مستوى المسؤولين، بل حتى على المستوى الشعبي.وخلص إلى أن هذه "العلاقات مبنية على هذا الأساس الاقتصادي المتين، على هذا الأساس السياسي المتين، واللقاءات المتكررة بين سمو الأمير القطري وفخامة الرئيس الروسي".الخارجية القطرية: حصار سكان غزة أمر غير مقبولبوتين وأمير قطر يؤكدان استعدادهما لتسهيل إعادة التهدئة في غزة
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
المتحدث باسم الخارجية القطرية: 80 ألف روسي زار قطر عام 2024
أفاد المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، اليوم الأربعاء، بأن 80 ألف روسي زار قطر عام 2024.
وقال الأنصاري في تصريح لقناة "روسيا اليوم": "هناك عدد كبير من الزيارات بين البلدين، لا تقتصر على المسؤولين فحسب، بل تشمل أيضًا المواطنين العاديين. في عام 2024، زار نحو 80 ألف مواطن روسي قطر لأغراض سياحية".
وأشار الأنصاري إلى أن هذا الرقم يعد رقما ضخما مقارنة بإجمالي عدد السياح الذين زاروا قطر العام الماضي، ونوّه إلى أنه أصبح معلوماً أن شعبية أبخازيا وقطر بين الروس خلال عطلة شهر مايو/ أيار، زادت أربعة أضعاف.
وذكر الأنصاري أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يعتزم زيارة روسيا لبحث القضايا الدولية والعلاقات الثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال الأنصاري في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم": "تأتي هذه الزيارة في وقت حساس بالنسبة للعالم وليس للمنطقة فحسب، حيث يواجه العالم اليوم بوادر حرب تجارية، يواجه أزمات متكرسة بمعنى أنها ليس فقط مستمرة بل هي تزداد سوءا في أماكن مثل ما يحدث الآن في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية
وسوريا التي يتم إعادة بنائها اليوم والوضع في لبنان والتوغل الإسرائيلي في لبنان وسوريا وهناك طبعا الحرب المستمرة في أوكرانيا والوضع في أفغانستان".
وأضاف: "كلها قضايا قطر وروسيا تتشاور حولها وتتواصل حولها منذ فترة طويلة، وطبعا لا يقل عن ذلك الدور الذي لعبته قطر منذ اليوم الأول للأزمة في أوكرانيا بأن يكون لها دور حتى في لم شمل العوائل التي تأثرت بهذه الحرب".
وأشار إلى أن الحركة بين الدولتين كبيرة جدا ليس فقط على مستوى المسؤولين، بل حتى على المستوى الشعبي.
وخلص إلى أن هذه "العلاقات مبنية على هذا الأساس الاقتصادي المتين، على هذا الأساس السياسي المتين، واللقاءات المتكررة بين سمو الأمير القطري وفخامة الرئيس الروسي".