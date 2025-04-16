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الخارجية القطرية: حصار سكان غزة أمر غير مقبول
الخارجية القطرية: حصار سكان غزة أمر غير مقبول
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، أن حصار سكان غزة أمر غير مقبول. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T00:01+0000
2025-04-16T00:01+0000
العالم العربي
قطر
غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
روسيا
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وقال الأنصاري، إن قطر أوضحت منذ اليوم الأول لاستئناف هذه الحرب أنه لا يوجد مبرر لاستمرارها.ولفت إلى أنه "لا يمكننا أن نسمح باستمرار الاستخدام غير القانوني للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والمياه". مضيفًا "لا ينبغي استخدام هذه الموارد كسلاح في المفاوضات أو في هذه الحرب، ولا ينبغي أن يكون التجويع وسيلة للنضال".وطالب الأنصاري بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وشدد الدبلوماسي القطري، "ندعو اليوم إلى فتح جميع المعابر وتقديم المساعدات الإنسانية. على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في إيصالها إلى قطاع غزة، فهذا أقل ما يمكن فعله. علينا جميعًا أن نخجل من هذا التقاعس الدولي عن الوفاء بالتزاماتنا".وفي مارس/آذار الماضي، أجرى الزعيم الروسي، فلاديمير بوتن محادثات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وأعرب الجانبان عن قلقهما إزاء استئناف الأعمال العدائية في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250415/وقف-نار-مؤقت-هل-تقبل-الأطراف-المقترح-الجديد-لوقف-الحرب-في-قطاع-غزة؟-1099575172.html
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العالم العربي, قطر, غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, روسيا
العالم العربي, قطر, غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, روسيا

الخارجية القطرية: حصار سكان غزة أمر غير مقبول

00:01 GMT 16.04.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatتفاقم أزمة المياه في قطاع غزة تعمق معاناة السكان
تفاقم أزمة المياه في قطاع غزة تعمق معاناة السكان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، أن حصار سكان غزة أمر غير مقبول.
وقال الأنصاري، إن قطر أوضحت منذ اليوم الأول لاستئناف هذه الحرب أنه لا يوجد مبرر لاستمرارها.
وتابع، "لا يوجد مبرر لقصف المدنيين بهذه الطريقة. إن الاعتداء على العاملين في المجال الإنساني وتجويع الشعب الفلسطيني أمر مرفوض تمامًا".
ولفت إلى أنه "لا يمكننا أن نسمح باستمرار الاستخدام غير القانوني للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والمياه". مضيفًا "لا ينبغي استخدام هذه الموارد كسلاح في المفاوضات أو في هذه الحرب، ولا ينبغي أن يكون التجويع وسيلة للنضال".
وطالب الأنصاري بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
عدد من الهيئات الدينية، والروابط الطلابية، والحركات الكشفية إلى جانب عدد من اللجان الشعبية تنظم وقفة حاشدة في ساحة المريسة البحرية في بيروت، تحت عنوان غزة تناديكم، وذلك استنكاراً للإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
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أمس, 15:48 GMT
وشدد الدبلوماسي القطري، "ندعو اليوم إلى فتح جميع المعابر وتقديم المساعدات الإنسانية. على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في إيصالها إلى قطاع غزة، فهذا أقل ما يمكن فعله. علينا جميعًا أن نخجل من هذا التقاعس الدولي عن الوفاء بالتزاماتنا".
وفي مارس/آذار الماضي، أجرى الزعيم الروسي، فلاديمير بوتن محادثات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وأعرب الجانبان عن قلقهما إزاء استئناف الأعمال العدائية في قطاع غزة.
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