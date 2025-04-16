https://sarabic.ae/20250416/الخارجية-القطرية-حصار-سكان-غزة-أمر-غير-مقبول-1099583986.html

الخارجية القطرية: حصار سكان غزة أمر غير مقبول

الخارجية القطرية: حصار سكان غزة أمر غير مقبول

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، أن حصار سكان غزة أمر غير مقبول. 16.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-16T00:01+0000

2025-04-16T00:01+0000

2025-04-16T00:01+0000

العالم العربي

قطر

غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099561648_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_61f09b3f6f570617c6a51c39e58920b3.jpg

وقال الأنصاري، إن قطر أوضحت منذ اليوم الأول لاستئناف هذه الحرب أنه لا يوجد مبرر لاستمرارها.ولفت إلى أنه "لا يمكننا أن نسمح باستمرار الاستخدام غير القانوني للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والمياه". مضيفًا "لا ينبغي استخدام هذه الموارد كسلاح في المفاوضات أو في هذه الحرب، ولا ينبغي أن يكون التجويع وسيلة للنضال".وطالب الأنصاري بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وشدد الدبلوماسي القطري، "ندعو اليوم إلى فتح جميع المعابر وتقديم المساعدات الإنسانية. على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في إيصالها إلى قطاع غزة، فهذا أقل ما يمكن فعله. علينا جميعًا أن نخجل من هذا التقاعس الدولي عن الوفاء بالتزاماتنا".وفي مارس/آذار الماضي، أجرى الزعيم الروسي، فلاديمير بوتن محادثات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وأعرب الجانبان عن قلقهما إزاء استئناف الأعمال العدائية في قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20250415/وقف-نار-مؤقت-هل-تقبل-الأطراف-المقترح-الجديد-لوقف-الحرب-في-قطاع-غزة؟-1099575172.html

قطر

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, قطر, غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, روسيا