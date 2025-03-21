https://sarabic.ae/20250321/بوتين-وأمير-قطر-يؤكدان-استعدادهما-لتسهيل-إعادة-التهدئة-في-غزة-1098841600.html
بوتين وأمير قطر يؤكدان استعدادهما لتسهيل إعادة التهدئة في غزة
بوتين وأمير قطر يؤكدان استعدادهما لتسهيل إعادة التهدئة في غزة
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أعربا عن قلقهما إزاء استئناف الأعمال العدائية في قطاع غزة، وأشارا... 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T14:34+0000
2025-03-21T14:34+0000
2025-03-21T14:34+0000
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وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وناقش الطرفان القضايا الراهنة المتعلقة بتطوير التعاون الروسي القطري، لا سيما في ضوء نتائج اجتماع اللجنة الحكومية الثنائية الذي عُقد مؤخراً في الدوحة".وأضاف البيان: "تم الإعراب عن القلق بشأن استئناف الأعمال العدائية في قطاع غزة، وتم التأكيد على استعداد البلدين للمساهمة في تهدئة التوترات على المدى الطويل في المنطقة".وأشار البيان إلى أنه "عند تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا، أشار الجانبان إلى أهمية ضمان وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها. وستواصل روسيا وقطر التعاون من أجل الاستقرار المستدام للوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد خلال الفترة الانتقالية الحالية، وتقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري".وكانت آخر مرة التقى فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أوائل يوليو/ تموز الفائت، في أستانا على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وخلال اللقاء، قبل الأمير تميم دعوة لزيارة روسيا، وفي المقابل وجه دعوة للرئيس الروسي لزيارة قطر في الوقت المناسب.
https://sarabic.ae/20250318/بوتين-يتحدث-خلال-مؤتمر-اتحاد-الصناعيين-ورجال-الأعمال-الروس-1098745338.html
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العالم العربي, غزة, قطر, قطاع غزة, روسيا
العالم العربي, غزة, قطر, قطاع غزة, روسيا
بوتين وأمير قطر يؤكدان استعدادهما لتسهيل إعادة التهدئة في غزة
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أعربا عن قلقهما إزاء استئناف الأعمال العدائية في قطاع غزة، وأشارا إلى استعدادهما لتسهيل وقف التصعيد.
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وناقش الطرفان القضايا الراهنة المتعلقة بتطوير التعاون الروسي القطري، لا سيما في ضوء نتائج اجتماع اللجنة الحكومية الثنائية الذي عُقد مؤخراً في الدوحة".
واتفق زعيما البلدين على بذل جهود منسقة تهدف إلى زيادة العلاقات الاستثمارية وتوسيع التعاون ذي المنفعة المتبادلة في الصناعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والثقافة والرياضة.
وأضاف البيان: "تم الإعراب عن القلق بشأن استئناف الأعمال العدائية في قطاع غزة، وتم التأكيد على استعداد البلدين للمساهمة في تهدئة التوترات على المدى الطويل في المنطقة".
وأشار البيان إلى أنه "عند تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا، أشار الجانبان إلى أهمية ضمان وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها. وستواصل روسيا وقطر التعاون من أجل الاستقرار المستدام للوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد خلال الفترة الانتقالية الحالية، وتقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري".
وأكد البيان على أن "فلاديمير بوتين هنأ قيادة وشعب قطر بحلول شهر رمضان المبارك للمسلمين".
وكانت آخر مرة التقى فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أوائل يوليو/ تموز الفائت، في أستانا على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وخلال اللقاء، قبل الأمير تميم دعوة لزيارة روسيا، وفي المقابل وجه دعوة للرئيس الروسي لزيارة قطر في الوقت المناسب.