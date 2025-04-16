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أمير قطر يزور روسيا لبحث القضايا الدولية والعلاقات الثنائية مع الرئيس بوتين
أمير قطر يزور روسيا لبحث القضايا الدولية والعلاقات الثنائية مع الرئيس بوتين
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يعتزم خلال زيارته لروسيا بحث القضايا الدولية والعلاقات الثنائية مع الرئيس... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T02:30+0000
2025-04-16T02:33+0000
العالم العربي
قطر
روسيا
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وقال القطري في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، "تأتي هذه الزيارة في وقت حساس بالنسبة للعالم وليس للمنطقة فحسب، حيث يواجه العالم اليوم بوادر حرب تجاريه، يواجه أزمات متكرسة بمعنى أنها ليس فقط مستمرة بل هي تزداد سوءا في أماكن مثل ما يحدث الآن في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وسوريا التي يتم إعادة بنائها اليوم والوضع في لبنان والتوغل الإسرائيلي في لبنان وسوريا وهناك طبعا الحرب المستمرة في أوكرانيا والوضع في أفغانستان".وأضاف: "أنا متأكد من وجود الكثير من المواضيع الدولية والأقليمية وأيضا المرتبطة بالعلاقات الثنائية والجانب الاقتصادي على طاولة المباحثات بين حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين".وتابع: "العلاقات بين الدولتين لها أسس تاريخية. العلاقات بين قطر وروسيا تأسست عام 1988 وما زالت مستمرة طبعا حتى يومنا هذا بدون انقطاع، العلاقات على المستوى الاقتصادي تعتبر مهمة جدا خاصة في مجال الطاقة، وقطر وروسيا من أكبر مصدري الغاز الطبيعي عالميا وهناك أهمية كبيرة جدا للتعاون بين الدولتين سواء في إطار منظمة الدول المصدرة للغاز أو في أسواق الطاقة، وقطر مستثمر رئيسي في قطاع الطاقة في روسيا".وأشار إلى أن الحركة بين الدولتين كبيرة جدا ليس فقط على مستوى المسؤولين، بل حتى على المستوى الشعبي حيث زار قطر 80 ألف روسي خلال عام 2024 وهذا رقم كبير إذا نظرنا إلى حجم السياح الذين زاروا قطر خلال هذه الفترة، وبالتالي فإن هذه العلاقات مبنية على هذا الأساس الاقتصادي المتين، على هذا الأساس السياسي المتين، واللقاءات المتكررة بين سمو الأمير القطري وفخامة الرئيس الروسي".ويزور أمير دولة قطر روسيا السبت القادم في 17 أبريل الجاري.
https://sarabic.ae/20250416/نائب-وزير-الخارجية-القطري-الدوحة-مستعدة-للتوسط-لحل-النزاع-في-أوكرانيا-1099584140.html
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العالم العربي, قطر, روسيا
العالم العربي, قطر, روسيا

أمير قطر يزور روسيا لبحث القضايا الدولية والعلاقات الثنائية مع الرئيس بوتين

02:30 GMT 16.04.2025 (تم التحديث: 02:33 GMT 16.04.2025)
© Sputnik . SPUTNIKالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني في طاجستان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني في طاجستان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© Sputnik . SPUTNIK
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يعتزم خلال زيارته لروسيا بحث القضايا الدولية والعلاقات الثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال القطري في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، "تأتي هذه الزيارة في وقت حساس بالنسبة للعالم وليس للمنطقة فحسب، حيث يواجه العالم اليوم بوادر حرب تجاريه، يواجه أزمات متكرسة بمعنى أنها ليس فقط مستمرة بل هي تزداد سوءا في أماكن مثل ما يحدث الآن في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وسوريا التي يتم إعادة بنائها اليوم والوضع في لبنان والتوغل الإسرائيلي في لبنان وسوريا وهناك طبعا الحرب المستمرة في أوكرانيا والوضع في أفغانستان".
وأضاف،" كلها قضايا قطر وروسيا تتشاور حولها وتتواصل حولها منذ فتره طويله، وطبعا لا يقل عن ذلك الدور الذي لعبته قطر منذ اليوم الأول للأزمة في أوكرانيا بأن يكون لها دور حتى في لم شمل العوائل التي تأثرت بهذه الحرب".
وأضاف: "أنا متأكد من وجود الكثير من المواضيع الدولية والأقليمية وأيضا المرتبطة بالعلاقات الثنائية والجانب الاقتصادي على طاولة المباحثات بين حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين".
وتابع: "العلاقات بين الدولتين لها أسس تاريخية. العلاقات بين قطر وروسيا تأسست عام 1988 وما زالت مستمرة طبعا حتى يومنا هذا بدون انقطاع، العلاقات على المستوى الاقتصادي تعتبر مهمة جدا خاصة في مجال الطاقة، وقطر وروسيا من أكبر مصدري الغاز الطبيعي عالميا وهناك أهمية كبيرة جدا للتعاون بين الدولتين سواء في إطار منظمة الدول المصدرة للغاز أو في أسواق الطاقة، وقطر مستثمر رئيسي في قطاع الطاقة في روسيا".
رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
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وأشار إلى أن الحركة بين الدولتين كبيرة جدا ليس فقط على مستوى المسؤولين، بل حتى على المستوى الشعبي حيث زار قطر 80 ألف روسي خلال عام 2024 وهذا رقم كبير إذا نظرنا إلى حجم السياح الذين زاروا قطر خلال هذه الفترة، وبالتالي فإن هذه العلاقات مبنية على هذا الأساس الاقتصادي المتين، على هذا الأساس السياسي المتين، واللقاءات المتكررة بين سمو الأمير القطري وفخامة الرئيس الروسي".
ويزور أمير دولة قطر روسيا السبت القادم في 17 أبريل الجاري.
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