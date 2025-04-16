https://sarabic.ae/20250416/أمير-قطر-يزور-روسيا-لبحث-القضايا-الدولية-والعلاقات-الثنائية-مع-الرئيس-بوتين-1099584407.html

أمير قطر يزور روسيا لبحث القضايا الدولية والعلاقات الثنائية مع الرئيس بوتين

أمير قطر يزور روسيا لبحث القضايا الدولية والعلاقات الثنائية مع الرئيس بوتين

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يعتزم خلال زيارته لروسيا بحث القضايا الدولية والعلاقات الثنائية مع الرئيس... 16.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-16T02:30+0000

2025-04-16T02:30+0000

2025-04-16T02:33+0000

العالم العربي

قطر

روسيا

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وقال القطري في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، "تأتي هذه الزيارة في وقت حساس بالنسبة للعالم وليس للمنطقة فحسب، حيث يواجه العالم اليوم بوادر حرب تجاريه، يواجه أزمات متكرسة بمعنى أنها ليس فقط مستمرة بل هي تزداد سوءا في أماكن مثل ما يحدث الآن في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وسوريا التي يتم إعادة بنائها اليوم والوضع في لبنان والتوغل الإسرائيلي في لبنان وسوريا وهناك طبعا الحرب المستمرة في أوكرانيا والوضع في أفغانستان".وأضاف: "أنا متأكد من وجود الكثير من المواضيع الدولية والأقليمية وأيضا المرتبطة بالعلاقات الثنائية والجانب الاقتصادي على طاولة المباحثات بين حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين".وتابع: "العلاقات بين الدولتين لها أسس تاريخية. العلاقات بين قطر وروسيا تأسست عام 1988 وما زالت مستمرة طبعا حتى يومنا هذا بدون انقطاع، العلاقات على المستوى الاقتصادي تعتبر مهمة جدا خاصة في مجال الطاقة، وقطر وروسيا من أكبر مصدري الغاز الطبيعي عالميا وهناك أهمية كبيرة جدا للتعاون بين الدولتين سواء في إطار منظمة الدول المصدرة للغاز أو في أسواق الطاقة، وقطر مستثمر رئيسي في قطاع الطاقة في روسيا".وأشار إلى أن الحركة بين الدولتين كبيرة جدا ليس فقط على مستوى المسؤولين، بل حتى على المستوى الشعبي حيث زار قطر 80 ألف روسي خلال عام 2024 وهذا رقم كبير إذا نظرنا إلى حجم السياح الذين زاروا قطر خلال هذه الفترة، وبالتالي فإن هذه العلاقات مبنية على هذا الأساس الاقتصادي المتين، على هذا الأساس السياسي المتين، واللقاءات المتكررة بين سمو الأمير القطري وفخامة الرئيس الروسي".ويزور أمير دولة قطر روسيا السبت القادم في 17 أبريل الجاري.

https://sarabic.ae/20250416/نائب-وزير-الخارجية-القطري-الدوحة-مستعدة-للتوسط-لحل-النزاع-في-أوكرانيا-1099584140.html

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