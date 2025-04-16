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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250416/الكرملين-نظام-كييف-لا-يلتزم-بالتوقف-الاختياري-عن-استهداف-منشآت-الطاقة--1099593514.html
الكرملين: نظام كييف لا يلتزم بالتوقف الاختياري عن استهداف منشآت الطاقة
الكرملين: نظام كييف لا يلتزم بالتوقف الاختياري عن استهداف منشآت الطاقة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من الاتفاق الروسي الأمريكي على وقف استهداف منشآت الطاقة في روسيا... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T10:36+0000
2025-04-16T10:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الكرملين
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وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "رغم قرار التوقف الاختياري (عن استهداف منشآت الطاقة) الذي سينتهي قريبًا، كما أشرتم، لم يلتزم به فعليًا. لقد شنّت، ولا تزال، ضربات على منشآتنا للبنية التحتية للطاقة. لذا، فالأمر واضح".وفي 18 مارس/آذار، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.وقد دعم بوتين هذه المبادرة، وقال فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا ستدعم الاقتراح الهادف إلى وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة.وسجلت كييف انتهاكا آخر للاتفاقية، اليوم الأربعاء، حيث قامت القوات الأوكرانية باستهداف منشآت الطاقة الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وخيرسون، خلال الـ24 الساعة الماضية.القوات الروسية تحرر بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250415/قوات-الشمال-الروسية-تؤكد-لـسبوتنيك-حصارها-لمشاة-القوات-الأوكرانية-في-غورنال-بمقاطعة-كورسك-1099566283.html
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روسيا, الكرملين
روسيا, الكرملين

الكرملين: نظام كييف لا يلتزم بالتوقف الاختياري عن استهداف منشآت الطاقة

10:36 GMT 16.04.2025 (تم التحديث: 10:50 GMT 16.04.2025)
© Photo / Russian Ministry of Defenseالدفاع الروسية تنشر صور لبقايا الصواريخ الغربية التي أسقطتها الدفاعات في كورسك
الدفاع الروسية تنشر صور لبقايا الصواريخ الغربية التي أسقطتها الدفاعات في كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© Photo / Russian Ministry of Defense
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من الاتفاق الروسي الأمريكي على وقف استهداف منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا، إلا أن نظام كييف، في الواقع، لا يلتزم بهذا الاتفاق.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "رغم قرار التوقف الاختياري (عن استهداف منشآت الطاقة) الذي سينتهي قريبًا، كما أشرتم، لم يلتزم به فعليًا. لقد شنّت، ولا تزال، ضربات على منشآتنا للبنية التحتية للطاقة. لذا، فالأمر واضح".

ورداً على سؤال أحد الصحفيين حول موعد انتهاء الحظر الاختياري لاستهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، أوضح بيسكوف: "سنبلغكم، لست مستعدًا بعد لإبلاغكم عن القرار المتخذ (بهذا الشأن)".

وفي 18 مارس/آذار، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وطرح الرئيس الأمريكي اقتراحا لأطراف الصراع في أوكرانيا، بالامتناع المتبادل عن شن هجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما.
إطلاق النار من مدفع هاوتزر دي-20 التابع لفيلق المتطوعين في كتيبة القوات الخاصة المنفصلة أربات في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات "الشمال" الروسية تؤكد لـ"سبوتنيك" حصارها لمشاة القوات الأوكرانية في غورنال بمقاطعة كورسك
أمس, 12:53 GMT
وقد دعم بوتين هذه المبادرة، وقال فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا ستدعم الاقتراح الهادف إلى وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة.
ورغم الاتفاقات، يواصل نظام كييف مهاجمة البنية التحتية للطاقة في روسيا.
وسجلت كييف انتهاكا آخر للاتفاقية، اليوم الأربعاء، حيث قامت القوات الأوكرانية باستهداف منشآت الطاقة الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وخيرسون، خلال الـ24 الساعة الماضية.
القوات الروسية تحرر بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
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