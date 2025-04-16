https://sarabic.ae/20250416/الكرملين-نظام-كييف-لا-يلتزم-بالتوقف-الاختياري-عن-استهداف-منشآت-الطاقة--1099593514.html

الكرملين: نظام كييف لا يلتزم بالتوقف الاختياري عن استهداف منشآت الطاقة

الكرملين: نظام كييف لا يلتزم بالتوقف الاختياري عن استهداف منشآت الطاقة

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من الاتفاق الروسي الأمريكي على وقف استهداف منشآت الطاقة في روسيا... 16.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-16T10:36+0000

2025-04-16T10:36+0000

2025-04-16T10:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الكرملين

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وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "رغم قرار التوقف الاختياري (عن استهداف منشآت الطاقة) الذي سينتهي قريبًا، كما أشرتم، لم يلتزم به فعليًا. لقد شنّت، ولا تزال، ضربات على منشآتنا للبنية التحتية للطاقة. لذا، فالأمر واضح".وفي 18 مارس/آذار، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.وقد دعم بوتين هذه المبادرة، وقال فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا ستدعم الاقتراح الهادف إلى وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة.وسجلت كييف انتهاكا آخر للاتفاقية، اليوم الأربعاء، حيث قامت القوات الأوكرانية باستهداف منشآت الطاقة الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وخيرسون، خلال الـ24 الساعة الماضية.القوات الروسية تحرر بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية

https://sarabic.ae/20250415/قوات-الشمال-الروسية-تؤكد-لـسبوتنيك-حصارها-لمشاة-القوات-الأوكرانية-في-غورنال-بمقاطعة-كورسك-1099566283.html

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روسيا, الكرملين