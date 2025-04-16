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https://sarabic.ae/20250416/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-هاجمت-منشآت-الطاقة-الروسية-6-مرات-في-يومين-1099593105.html
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية هاجمت منشآت الطاقة الروسية 6 مرات في يومين
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية هاجمت منشآت الطاقة الروسية 6 مرات في يومين
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية استهدفت منشآت الطاقة الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وخيرسون، خلال الـ24 ساعة... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T10:25+0000
2025-04-16T10:25+0000
رصد عسكري
روسيا
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موسكو- سبونتيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "واصل نظام كييف، في انتهاكٍ للاتفاقيات الروسية الأمريكية لوقف الهجمات على منشآت الطاقة لمدة 30 يومًا بدءًا من 18 آذار/ مارس 2025، هجماته الأحادية الجانب على البنية التحتية الروسية للطاقة، وتم تسجيل 6 هجمات شنتها القوات الأوكرانية على منشآت طاقة روسية".وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن، من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها.وأعلن الكرملين، في 25 مارس/آذار الماضي، أن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، اتفقتا على قائمة من المنشآت الروسية والأوكرانية الخاضعة للحظر المؤقت على توجيه ضربات لأنظمة الطاقة.ونشر الكرملين عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، قائمة بالمنشآت الروسية والأوكرانية المتفق عليها بين الجانبين الروسي والأمريكي، والتي تقع تحت الحظر المؤقت على الهجمات على نظام الطاقة.قوات "الشمال" الروسية تؤكد لـ"سبوتنيك" حصارها لمشاة القوات الأوكرانية في غورنال بمقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250403/روسيا-كييف-تحاول-تعطيل-الحوار-الجاري-بين-موسكو-وواشنطن-بهجمات-على-منشآت-الطاقة-الروسية-1099176157.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية هاجمت منشآت الطاقة الروسية 6 مرات في يومين

10:25 GMT 16.04.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصوروزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية استهدفت منشآت الطاقة الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وخيرسون، خلال الـ24 ساعة الماضية.
موسكو- سبونتيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "واصل نظام كييف، في انتهاكٍ للاتفاقيات الروسية الأمريكية لوقف الهجمات على منشآت الطاقة لمدة 30 يومًا بدءًا من 18 آذار/ مارس 2025، هجماته الأحادية الجانب على البنية التحتية الروسية للطاقة، وتم تسجيل 6 هجمات شنتها القوات الأوكرانية على منشآت طاقة روسية".
وأضافت الوزارة أن ضربات بطائرات مسيرة نُفذت يومي 15 و16 نيسان/ أبريل ضد منشآت في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وخيرسون.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا: كييف تحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن بهجمات على منشآت الطاقة الروسية
3 أبريل, 08:24 GMT
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن، من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها.
وأعلن الكرملين، في 25 مارس/آذار الماضي، أن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، اتفقتا على قائمة من المنشآت الروسية والأوكرانية الخاضعة للحظر المؤقت على توجيه ضربات لأنظمة الطاقة.
ونشر الكرملين عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، قائمة بالمنشآت الروسية والأوكرانية المتفق عليها بين الجانبين الروسي والأمريكي، والتي تقع تحت الحظر المؤقت على الهجمات على نظام الطاقة.
قوات "الشمال" الروسية تؤكد لـ"سبوتنيك" حصارها لمشاة القوات الأوكرانية في غورنال بمقاطعة كورسك
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