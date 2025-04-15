https://sarabic.ae/20250415/الأمين-العام-لحلف-شمال-الأطلسي-يرفض-التدخل-في-حل-الوضع-في-أوكرانيا---1099576160.html
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يرفض التدخل في حل الوضع في أوكرانيا
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يرفض التدخل في حل الوضع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، مارك روته، أنه لا يريد التعليق على تقدم التسوية السلمية للصراع الأوكراني، وأنه لن "يتدخل في عملية السلام". 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T16:22+0000
2025-04-15T16:22+0000
2025-04-15T16:22+0000
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وقال روته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع، فلاديمير زيلينسكي: "لقد قررت عدم التعليق على جميع المراحل الوسيطة لهذه العملية برمتها لأنني لا أريد التدخل في عملية السلام، ومهما فعلنا، فإننا نفعل ذلك بحذر قدر الإمكان، ولا أستطيع التعليق على ذلك".وتابع روته: "تحدثنا عن المفاوضات المهمة التي يجريها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع أوكرانيا، وكذلك مع روسيا، سعياً لإنهاء الحرب وتحقيق سلام دائم. هذه المناقشات ليست سهلة، لكننا جميعاً ندعم رغبة الرئيس ترامب في السلام".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 13 مارس/آذار، إنه يوافق على الاقتراح الأمريكي لإنهاء القتال في أوكرانيا، مؤكدا أن وقف إطلاق النار يجب أن يؤدي إلى السلام على المدى الطويل ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة.وقال ناريشكين، للصحفيين في مينسك: "نتفهم رغبة القيادة الأوكرانية في استمرار الصراع عسكريًا، وندرك سبب ذلك، في ظل هذه الظروف فقط، ستبقى حكومة كييف الحالية في مناصبها ولن تُحاسب على قراراتها الإجرامية أمام شعبها".ترامب: زيلينسكي وبايدن المحتال قاما بعمل فظيع أدى إلى اندلاع الحرب في أوكرانيافانس ردا على اتهامات زيلينسكي: "عقيمة وعبثية"
https://sarabic.ae/20250415/ناريشكين-يحدد-أهداف-روسيا-الاستراتيجية-بعد-إنجاز-العملية-العسكرية-الخاصة-1099558039.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يرفض التدخل في حل الوضع في أوكرانيا
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، مارك روته، أنه لا يريد التعليق على تقدم التسوية السلمية للصراع الأوكراني، وأنه لن "يتدخل في عملية السلام".
وقال روته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع، فلاديمير زيلينسكي: "لقد قررت عدم التعليق على جميع المراحل الوسيطة لهذه العملية برمتها لأنني لا أريد التدخل في عملية السلام، ومهما فعلنا، فإننا نفعل ذلك بحذر قدر الإمكان، ولا أستطيع التعليق على ذلك".
وفي الوقت ذاته، رحب روته "بالجهود الأمريكية" للتوصل إلى تسوية سلمية، مشيرا إلى أن العملية "ليست سهلة".
وتابع روته: "تحدثنا عن المفاوضات المهمة التي يجريها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع أوكرانيا، وكذلك مع روسيا، سعياً لإنهاء الحرب وتحقيق سلام دائم. هذه المناقشات ليست سهلة، لكننا جميعاً ندعم رغبة الرئيس ترامب في السلام".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 13 مارس/آذار، إنه يوافق على الاقتراح الأمريكي لإنهاء القتال في أوكرانيا، مؤكدا أن وقف إطلاق النار يجب أن يؤدي إلى السلام على المدى الطويل ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، بأن أهداف روسيا بعد إنجاز العملية العسكرية الخاصة هي ذاتها الوضع غير النووي لأوكرانيا واجتثاث النازية، ونزع السلاح والاعتراف بحدود روسيا الحالية.
وقال ناريشكين، للصحفيين في مينسك: "نتفهم رغبة القيادة الأوكرانية في استمرار الصراع عسكريًا
، وندرك سبب ذلك، في ظل هذه الظروف فقط، ستبقى حكومة كييف الحالية في مناصبها ولن تُحاسب على قراراتها الإجرامية أمام شعبها".