https://sarabic.ae/20250415/الأمين-العام-لحلف-شمال-الأطلسي-يرفض-التدخل-في-حل-الوضع-في-أوكرانيا---1099576160.html

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يرفض التدخل في حل الوضع في أوكرانيا

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يرفض التدخل في حل الوضع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، مارك روته، أنه لا يريد التعليق على تقدم التسوية السلمية للصراع الأوكراني، وأنه لن "يتدخل في عملية السلام". 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T16:22+0000

2025-04-15T16:22+0000

2025-04-15T16:22+0000

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وقال روته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع، فلاديمير زيلينسكي: "لقد قررت عدم التعليق على جميع المراحل الوسيطة لهذه العملية برمتها لأنني لا أريد التدخل في عملية السلام، ومهما فعلنا، فإننا نفعل ذلك بحذر قدر الإمكان، ولا أستطيع التعليق على ذلك".وتابع روته: "تحدثنا عن المفاوضات المهمة التي يجريها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع أوكرانيا، وكذلك مع روسيا، سعياً لإنهاء الحرب وتحقيق سلام دائم. هذه المناقشات ليست سهلة، لكننا جميعاً ندعم رغبة الرئيس ترامب في السلام".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 13 مارس/آذار، إنه يوافق على الاقتراح الأمريكي لإنهاء القتال في أوكرانيا، مؤكدا أن وقف إطلاق النار يجب أن يؤدي إلى السلام على المدى الطويل ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة.وقال ناريشكين، للصحفيين في مينسك: "نتفهم رغبة القيادة الأوكرانية في استمرار الصراع عسكريًا، وندرك سبب ذلك، في ظل هذه الظروف فقط، ستبقى حكومة كييف الحالية في مناصبها ولن تُحاسب على قراراتها الإجرامية أمام شعبها".ترامب: زيلينسكي وبايدن المحتال قاما بعمل فظيع أدى إلى اندلاع الحرب في أوكرانيافانس ردا على اتهامات زيلينسكي: "عقيمة وعبثية"

https://sarabic.ae/20250415/ناريشكين-يحدد-أهداف-روسيا-الاستراتيجية-بعد-إنجاز-العملية-العسكرية-الخاصة-1099558039.html

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