https://sarabic.ae/20250416/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1099594935.html

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن وحدات تجمع قوات "تسينتر" (المركز) الروسية، حسنت مواقعها على طول خط المواجهة خلال الـ 24 ساعة الماضية، واستهدفت... 16.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-16T11:28+0000

2025-04-16T11:28+0000

2025-04-16T11:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086649820_0:0:3248:1827_1920x0_80_0_0_70acb4c6e866836615e8ded79dd5cb3b.jpg

وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "سيطرت وحدات من تجمع قوات "المركز" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات من خمسة ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين، وثلاثة ألوية حراسة، ولواء أنظمة إطلاق طائرات مسيرة، وفوج هجوم من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من مشاة البحرية ولواءين من الحرس الوطني".وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن خسائر العدو بلغت أكثر من 350 عسكريا، ومركبة قتال مشاة، وأربع سيارات، ووحدة مدفعية ذاتية الحركة عيار 155 ملم من طراز "تسيزار" فرنسية الصنع. كما دُمرت محطة رادار المضادة للبطاريات أمريكية الصنع، ومحطة استطلاع إلكتروني، ومحطة الحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى محطة رادار فنلندية الصنع.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وجاء في بيان وزارة الدفاع: "بفضل العمليات القتالية النشطة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من تحرير بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية

https://sarabic.ae/20250416/القوات-الروسية-تحرر-بلدة--كالينوفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1099593475.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري