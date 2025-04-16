الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن وحدات تجمع قوات "تسينتر" (المركز) الروسية، حسنت مواقعها على طول خط المواجهة خلال الـ 24 ساعة الماضية، واستهدفت تشكيلات 14 لواءً أوكرانيًا وفوجا واحد في مناطق مختلفة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بنحو 300 عسكري.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "سيطرت وحدات من تجمع قوات "المركز" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات من خمسة ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين، وثلاثة ألوية حراسة، ولواء أنظمة إطلاق طائرات مسيرة، وفوج هجوم من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من مشاة البحرية ولواءين من الحرس الوطني".
يشار إلى أن عمليات الاستهداف وقعت في مناطق بلدات أوليانوفكا، رازينو، كوبتيفو، أليكسييفكا، زفيريفو، أوسبينوفكا، كوتلينو، كراسنوارميسك، شيفتشينكو، ديميتروف، غرودوفكا وميروليوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن خسائر العدو بلغت أكثر من 350 عسكريا، ومركبة قتال مشاة، وأربع سيارات، ووحدة مدفعية ذاتية الحركة عيار 155 ملم من طراز "تسيزار" فرنسية الصنع. كما دُمرت محطة رادار المضادة للبطاريات أمريكية الصنع، ومحطة استطلاع إلكتروني، ومحطة الحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى محطة رادار فنلندية الصنع.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "بفضل العمليات القتالية النشطة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من تحرير بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، استهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 150 عسكريا، وناقلة جند مدرعة، ومركبة هندسية لإزالة العوائق.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.