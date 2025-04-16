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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250416/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1099594935.html
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن وحدات تجمع قوات "تسينتر" (المركز) الروسية، حسنت مواقعها على طول خط المواجهة خلال الـ 24 ساعة الماضية، واستهدفت... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T11:28+0000
2025-04-16T11:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "سيطرت وحدات من تجمع قوات "المركز" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات من خمسة ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين، وثلاثة ألوية حراسة، ولواء أنظمة إطلاق طائرات مسيرة، وفوج هجوم من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من مشاة البحرية ولواءين من الحرس الوطني".وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن خسائر العدو بلغت أكثر من 350 عسكريا، ومركبة قتال مشاة، وأربع سيارات، ووحدة مدفعية ذاتية الحركة عيار 155 ملم من طراز "تسيزار" فرنسية الصنع. كما دُمرت محطة رادار المضادة للبطاريات أمريكية الصنع، ومحطة استطلاع إلكتروني، ومحطة الحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى محطة رادار فنلندية الصنع.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وجاء في بيان وزارة الدفاع: "بفضل العمليات القتالية النشطة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من تحرير بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250416/القوات-الروسية-تحرر-بلدة--كالينوفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1099593475.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك

11:28 GMT 16.04.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن وحدات تجمع قوات "تسينتر" (المركز) الروسية، حسنت مواقعها على طول خط المواجهة خلال الـ 24 ساعة الماضية، واستهدفت تشكيلات 14 لواءً أوكرانيًا وفوجا واحد في مناطق مختلفة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بنحو 300 عسكري.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "سيطرت وحدات من تجمع قوات "المركز" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات من خمسة ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين، وثلاثة ألوية حراسة، ولواء أنظمة إطلاق طائرات مسيرة، وفوج هجوم من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من مشاة البحرية ولواءين من الحرس الوطني".
يشار إلى أن عمليات الاستهداف وقعت في مناطق بلدات أوليانوفكا، رازينو، كوبتيفو، أليكسييفكا، زفيريفو، أوسبينوفكا، كوتلينو، كراسنوارميسك، شيفتشينكو، ديميتروف، غرودوفكا وميروليوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن خسائر العدو بلغت أكثر من 350 عسكريا، ومركبة قتال مشاة، وأربع سيارات، ووحدة مدفعية ذاتية الحركة عيار 155 ملم من طراز "تسيزار" فرنسية الصنع. كما دُمرت محطة رادار المضادة للبطاريات أمريكية الصنع، ومحطة استطلاع إلكتروني، ومحطة الحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى محطة رادار فنلندية الصنع.
مروحيات هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية تحلق في سماء أرميانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:34 GMT
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "بفضل العمليات القتالية النشطة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من تحرير بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، استهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 150 عسكريا، وناقلة جند مدرعة، ومركبة هندسية لإزالة العوائق.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحرر بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
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