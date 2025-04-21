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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250421/الدفاع-الروسية-تكشف-خسائر-كييف-على-محور-كورسك-بعد-انتهاء-هدنة-عيد-الفصح-1099744950.html
الدفاع الروسية تكشف خسائر كييف على محور كورسك بعد انتهاء هدنة عيد الفصح
الدفاع الروسية تكشف خسائر كييف على محور كورسك بعد انتهاء هدنة عيد الفصح
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بعد انتهاء هدنة عيد الفصح. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T10:32+0000
2025-04-21T10:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع، أنه "على مدار الـ24 ساعة الماضية، واصلت وحدات من القوات الروسية في مقاطعة كورسك، الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، في الساعة 18:00 يوم 19 أبريل/ نيسان، وبقيت في الخطوط والمواقع التي سيطرت عليها سابقًا".وأضاف البيان أنه "ابتداءً من الساعة 00:00 يوم 21 أبريل/ نيسان، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية استهداف تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك".وكشفت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 4900 انتهاك من قبل القوات الأوكرانية خلال هدنة عيد الفصح.وفي المجمل، خلال المعارك على محور كورسك بلغت خسائر القوات الأوكرانية: أكثر من 75375 جنديًا، و411 دبابة، و336 مركبة قتال مشاة، و311 ناقلة جند مدرعة، و2282 مركبة قتالية مدرعة، و2749 مركبة، و632 قطعة مدفعية، و62 قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق، بما في ذلك 15 من طراز "هيمارس"، وسبعة "إم إل أر إس" صنعت في الولايات المتحدة، و28 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، ومدفع مضاد للطائرات ذاتي الحركة، وعشر مركبات نقل وتحميل، و129 محطة حرب إلكترونية، و18 رادار مضاد للبطاريات، و12 رادارا للدفاع الجوي، و57 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 23 مركبة هندسية لإزالة العوائق، ووحدة واحدة لإزالة الألغام "يو أر-77"، و5 عبارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 15 مركبة مدرعة للإصلاح والاستعادة، ومركبة قيادة وأركان.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيراتخبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250421/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-خرقت-هدنة-عيد-الفصح-4900-مرة-1099739926.html
https://sarabic.ae/20250420/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-قبل-سريان-الهدنة-على-محور-كورسك-بلغت-155-عسكريا-1099722479.html
https://sarabic.ae/20250420/وزارة-الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-نفذت-ليلا-900-غارة-من-الجو-بما-في-ذلك-على-منطقة-الحدود-1099720407.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تكشف خسائر كييف على محور كورسك بعد انتهاء هدنة عيد الفصح

10:32 GMT 21.04.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالعمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© Sputnik
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كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بعد انتهاء هدنة عيد الفصح.
وجاء في بيان وزارة الدفاع، أنه "على مدار الـ24 ساعة الماضية، واصلت وحدات من القوات الروسية في مقاطعة كورسك، الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، في الساعة 18:00 يوم 19 أبريل/ نيسان، وبقيت في الخطوط والمواقع التي سيطرت عليها سابقًا".
وأضاف البيان أنه "ابتداءً من الساعة 00:00 يوم 21 أبريل/ نيسان، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية استهداف تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بعد انتهاء وقف إطلاق النار نحو 50 عسكريًا، ومركبة قتالية للمشاة، وناقلتي جنود مدرعتين، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارتين، وثلاث قطع مدفعية.
وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
الدفاع الروسية: 4900 خرق من قبل القوات الأوكرانية خلال هدنة عيد الفصح
07:35 GMT
وكشفت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 4900 انتهاك من قبل القوات الأوكرانية خلال هدنة عيد الفصح.

فيما أشارت الوزارة، في بيان صادر عنها، إلى أنه وعلى الرغم من هدنة عيد الفصح، استخدمت القوات الأوكرانية خلال الهدنة 90 طائرة، أُسقطت جميعها ونفذت 1404 هجمات وشنت 3316 هجوما بمسيرات على مواقع تمركز القوات.

طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية قبل سريان الهدنة على محور كورسك بلغت 155 عسكريا
أمس, 11:32 GMT
وفي المجمل، خلال المعارك على محور كورسك بلغت خسائر القوات الأوكرانية: أكثر من 75375 جنديًا، و411 دبابة، و336 مركبة قتال مشاة، و311 ناقلة جند مدرعة، و2282 مركبة قتالية مدرعة، و2749 مركبة، و632 قطعة مدفعية، و62 قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق، بما في ذلك 15 من طراز "هيمارس"، وسبعة "إم إل أر إس" صنعت في الولايات المتحدة، و28 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، ومدفع مضاد للطائرات ذاتي الحركة، وعشر مركبات نقل وتحميل، و129 محطة حرب إلكترونية، و18 رادار مضاد للبطاريات، و12 رادارا للدفاع الجوي، و57 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 23 مركبة هندسية لإزالة العوائق، ووحدة واحدة لإزالة الألغام "يو أر-77"، و5 عبارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 15 مركبة مدرعة للإصلاح والاستعادة، ومركبة قيادة وأركان.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
الدفاع الروسية: قواتنا التزمت بهدنة عيد الفصح بشكل صارم فيما واصلت قوات كييف هجماتها
أمس, 09:37 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيرات
خبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
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