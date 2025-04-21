https://sarabic.ae/20250421/الدفاع-الروسية-تكشف-خسائر-كييف-على-محور-كورسك-بعد-انتهاء-هدنة-عيد-الفصح-1099744950.html

الدفاع الروسية تكشف خسائر كييف على محور كورسك بعد انتهاء هدنة عيد الفصح

الدفاع الروسية تكشف خسائر كييف على محور كورسك بعد انتهاء هدنة عيد الفصح

سبوتنيك عربي

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بعد انتهاء هدنة عيد الفصح. 21.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-21T10:32+0000

2025-04-21T10:32+0000

2025-04-21T10:32+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع، أنه "على مدار الـ24 ساعة الماضية، واصلت وحدات من القوات الروسية في مقاطعة كورسك، الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، في الساعة 18:00 يوم 19 أبريل/ نيسان، وبقيت في الخطوط والمواقع التي سيطرت عليها سابقًا".وأضاف البيان أنه "ابتداءً من الساعة 00:00 يوم 21 أبريل/ نيسان، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية استهداف تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك".وكشفت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 4900 انتهاك من قبل القوات الأوكرانية خلال هدنة عيد الفصح.وفي المجمل، خلال المعارك على محور كورسك بلغت خسائر القوات الأوكرانية: أكثر من 75375 جنديًا، و411 دبابة، و336 مركبة قتال مشاة، و311 ناقلة جند مدرعة، و2282 مركبة قتالية مدرعة، و2749 مركبة، و632 قطعة مدفعية، و62 قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق، بما في ذلك 15 من طراز "هيمارس"، وسبعة "إم إل أر إس" صنعت في الولايات المتحدة، و28 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، ومدفع مضاد للطائرات ذاتي الحركة، وعشر مركبات نقل وتحميل، و129 محطة حرب إلكترونية، و18 رادار مضاد للبطاريات، و12 رادارا للدفاع الجوي، و57 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 23 مركبة هندسية لإزالة العوائق، ووحدة واحدة لإزالة الألغام "يو أر-77"، و5 عبارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 15 مركبة مدرعة للإصلاح والاستعادة، ومركبة قيادة وأركان.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيراتخبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية

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https://sarabic.ae/20250420/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-قبل-سريان-الهدنة-على-محور-كورسك-بلغت-155-عسكريا-1099722479.html

https://sarabic.ae/20250420/وزارة-الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-نفذت-ليلا-900-غارة-من-الجو-بما-في-ذلك-على-منطقة-الحدود-1099720407.html

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