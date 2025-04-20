https://sarabic.ae/20250420/وزارة-الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-نفذت-ليلا-900-غارة-من-الجو-بما-في-ذلك-على-منطقة-الحدود-1099720407.html

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية نفذت ليلا 900 غارة من الجو بما في ذلك على منطقة الحدود

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية نفذت ليلا 900 غارة من الجو بما في ذلك على منطقة الحدود

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية، نفذت ليلة أمس السبت، 900 غارة من الجو، بما في ذلك على منطقة الحدود، ما أسفر عن سقوط قتلى... 20.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-20T09:37+0000

2025-04-20T09:37+0000

2025-04-20T10:33+0000

روسيا

رصد عسكري

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وأعلنت الوزارة، في بيان لها، أنه "طبقا لأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، التزمت جميع مجموعات القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة بشكل صارم، بنظام وقف إطلاق النار ابتداء من الساعة 18:00 يوم 19 أبريل (نيسان الجاري)، وبقيت في الخطوط والمواقع التي حررتها سابقا".وأضاف البيان: "على الرغم من إعلان هدنة عيد الفصح، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة مواقع القوات الروسية في مناطق مستوطنتي سوخايا بالكا وبوجاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية، ليلاً، والتي تم صدها".وتابع البيان: "إضافة لذخائر مختلفة، بما في ذلك 12 قذيفة مدفعية، و33 ضربة من طائرات مسيرة، و7 عمليات رمي ذخائر، في المناطق الحدودية لمقاطعات بريانسك وكورسك وبيلغورود، وأدى ذلك إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، فضلًا عن إلحاق أضرار بالممتلكات المدنية".وقال بوتين، في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقًا من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد إلى الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".

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روسيا, رصد عسكري