https://sarabic.ae/20250420/وزارة-الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-نفذت-ليلا-900-غارة-من-الجو-بما-في-ذلك-على-منطقة-الحدود-1099720407.html
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية نفذت ليلا 900 غارة من الجو بما في ذلك على منطقة الحدود
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية نفذت ليلا 900 غارة من الجو بما في ذلك على منطقة الحدود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية، نفذت ليلة أمس السبت، 900 غارة من الجو، بما في ذلك على منطقة الحدود، ما أسفر عن سقوط قتلى... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T09:37+0000
2025-04-20T09:37+0000
2025-04-20T10:33+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأعلنت الوزارة، في بيان لها، أنه "طبقا لأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، التزمت جميع مجموعات القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة بشكل صارم، بنظام وقف إطلاق النار ابتداء من الساعة 18:00 يوم 19 أبريل (نيسان الجاري)، وبقيت في الخطوط والمواقع التي حررتها سابقا".وأضاف البيان: "على الرغم من إعلان هدنة عيد الفصح، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة مواقع القوات الروسية في مناطق مستوطنتي سوخايا بالكا وبوجاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية، ليلاً، والتي تم صدها".وتابع البيان: "إضافة لذخائر مختلفة، بما في ذلك 12 قذيفة مدفعية، و33 ضربة من طائرات مسيرة، و7 عمليات رمي ذخائر، في المناطق الحدودية لمقاطعات بريانسك وكورسك وبيلغورود، وأدى ذلك إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، فضلًا عن إلحاق أضرار بالممتلكات المدنية".وقال بوتين، في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقًا من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد إلى الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية نفذت ليلا 900 غارة من الجو بما في ذلك على منطقة الحدود
09:37 GMT 20.04.2025 (تم التحديث: 10:33 GMT 20.04.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية، نفذت ليلة أمس السبت، 900 غارة من الجو، بما في ذلك على منطقة الحدود، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتضرر منشآت مدنية.
وأعلنت الوزارة، في بيان لها، أنه "طبقا لأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، التزمت جميع مجموعات القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة بشكل صارم، بنظام وقف إطلاق النار ابتداء من الساعة 18:00 يوم 19 أبريل (نيسان الجاري)، وبقيت في الخطوط والمواقع التي حررتها سابقا".
وأضاف البيان: "على الرغم من إعلان هدنة عيد الفصح، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة مواقع القوات الروسية في مناطق مستوطنتي سوخايا بالكا وبوجاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية، ليلاً، والتي تم صدها".
كما استخدم العدو، خلال الليل، 48 طائرة مسيرة، بما في ذلك واحدة على أراضي جمهورية القرم، كما أطلقت الوحدات الأوكرانية النار على مواقع قواتنا 444 مرة بالمدافع وقذائف الهاون، ونفذت 900 ضربة بطائرات مسيرة من نوع "كوادكابتر" (مروحية رباعية مسيرة).
وتابع البيان: "إضافة لذخائر مختلفة، بما في ذلك 12 قذيفة مدفعية، و33 ضربة من طائرات مسيرة، و7 عمليات رمي ذخائر، في المناطق الحدودية لمقاطعات بريانسك وكورسك وبيلغورود، وأدى ذلك إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، فضلًا عن إلحاق أضرار بالممتلكات المدنية".
وأفاد الكرملين، يوم أمس السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجّه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية خلالها.
وقال بوتين، في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقًا من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد إلى الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية
خلال هذه الفترة".