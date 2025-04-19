https://sarabic.ae/20250419/مسؤول-أممي-الهدنة-التي-أعلنها-بوتين-جيدة-وزيلينسكي-يتحمل-مسؤولية-رفض-السلام-1099708853.html

مسؤول أممي: الهدنة التي أعلنها بوتين جيدة وزيلينسكي يتحمل مسؤولية رفض السلام

مسؤول أممي: الهدنة التي أعلنها بوتين جيدة وزيلينسكي يتحمل مسؤولية رفض السلام

سبوتنيك عربي

أشاد السفير هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف، بالمبادرة التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي تتضمن... 19.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-19T18:56+0000

2025-04-19T18:56+0000

2025-04-19T18:56+0000

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن هذه المبادرة تحتوي على 4 نقاط أو أسباب رئيسية، أبرزها النقطة الإنسانية، حيث إن الهدنة لها أسباب إنسانية، وتعكس اهتماما بتخفيف معاناة المدنيين خلال فترة عيد الفصح، كما أنها قد تتيح الفرصة لتبادل الأسرى وتقديم المساعدات الإنسانية.وتابع: "النقطة الثانية هي سياسية، حيث تهدف المبادرة إلى تحسين صورة روسيا على الساحة الدولية، وتظهر التزامها بالسلام، وقد تكون محاولة لاختبار رد فعل أوكرانيا والمجتمع الدولي تجاه مبادرة السلام المطروحة في أوكرانيا".وأوضح أن النقطة الرابعة والأخيرة، فترتكز على النتائج المحتملة لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث يمكن أن تؤدي إلى تخفيف التوترات ولو بشكل مؤقت، وقد تستخدم كفرصة لتعزيز الحوار بين كافة الأطراف، لكنها قد لا تؤدي في النهاية لحل دائم لهذا النزاع.وفيما يتعلق برفض زيلينسكي للتعامل بالمثل مع مبادرة الرئيس الروسي، قال هيثم أبو سعيد إنه "لا يحسد على موقفه الرافض للمبادرة، وهو ما يعني رفض هذه النقاط التي في مجملها تهتم بالشأن الإنساني وتدعو للسلام، ما يضع زيلينسكي في خانة عدم القبول بالسلام، وبالحوار، وهو ما لا يحذه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أو أي لجنة حقوقية، لأن رفض السلام يعني رفض ما تنطوي عليه من مبادرات إنسانية".وحول إعلان الرئيس بوتين استعداد موسكو للمفاوضات وترحيبها برغبة واشنطن وبكين ودول أخرى في التوصل لتسوية عادلة بشأن أوكرانيا، أكد المسؤول الأممي أن هناك رغبة واضحة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانفتاح على روسيا، والولوج إلى تسوية لحل المشكلة الأوكرانية التي باتت ثقلا على المجتمعات الدولية، بيد أن الرفض الأوكراني لهذه المبادرات لم يكن في محله.واستطرد: "نحن اليوم أمام دعوة للسلام من الرئيس بوتين، وعلى زيلينسكي انتهاز هذه الفرصة، حتى لا يتم وضعه في خانة الرافض للتسويات السياسية، أو للسلام بشكل عام، حيث أن هذه الحرب لا تصب في مصلحة الغرب، والجميع رأى نتائجها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والإنساني".ويرى السفير أبو سعيد أن زيلينسكي عليه أن يعيد النظر ويقبل الدعوة الروسية، والمبادرة المدعومة من أمريكا والصين، مؤكدًا أنه في حال استمر رفضه للتسوية السياسية، فعليه تحمل مسؤوليات النتائج، وهذه المسؤوليات كبيرة، ومنها القانوني والإنساني والاجتماعي.وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد - الاثنين. نأمر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".وقال بوتين: "يجب أن تكون قواتنا مستعدة لصد أي انتهاكات محتملة لوقف إطلاق النار (هدنة عيد الفصح) واستفزازات العدو، وأي أعمال عدوانية. نعلم أن نظام كييف انتهك اتفاقية عدم استهداف البنية التحتية للطاقة أكثر من 100 مرة، كما أبلغتني (رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف). لذلك، أطلب منكم التحلي بأقصى درجات اليقظة والهدوء، والاستعداد للرد الفوري والشامل".

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https://sarabic.ae/20250419/محلل-سابق-لدى-مكتب-وزير-الدفاع-الأمريكي-هدنة-عيد-الفصح-تظهر-رغبة-روسيا-بإنهاء-الأزمة-الأوكرانية--1099703463.html

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