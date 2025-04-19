https://sarabic.ae/20250419/بوتين-يوجه-ببدء-دنة-عيد-الفصح-ووقف-جميع-العمليات-العسكرية--1099701752.html

بوتين يوجه ببدء هدنة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية

بوتين يوجه ببدء هدنة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية

سبوتنيك عربي

أفاد الكرملين، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات... 19.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-19T13:54+0000

2025-04-19T13:54+0000

2025-04-19T14:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد إلى الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".وأشار بوتين إلى أن مسار الهدنة سوف يظهر مدى استعداد نظام كييف للرغبة والقدرة على المشاركة في محادثات سلام. وأكد أن روسيا دائما مستعدة للمفاوضات وترحب برغبة أمريكا والصين ودول أخرى في التوصل لتسوية عادلة بشأن أوكرانيا.الجدير بالذكر، أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد كشفت في وقت سابق من اليوم عن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك. وكانت الخاسر الأوكرانية على الشكل التالي:كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم السبت، بأنه خلال الساعات الـ24 الماضية، هاجمت القوات الأوكرانية منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية 10مرات.وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن، من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها.وأوضح البيان أن وقف الهجمات المؤقت على منشآت الطاقة يستمر لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 18 مارس/آذار ويمكن تمديده بالاتفاق المتبادل..

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