عربي
بوتين يوجه ببدء هدنة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:17 GMT
31 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
09:20 GMT
30 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور المجموعات الفاشية الاوروبية بالقتال في صفوف النازيين
12:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين وأمير قطر يبحثان العلاقات المشتركة والملفات في الشرق الأوسط.. وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يبحثان إنهاء الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:03 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:25 GMT
25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:10 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
11:29 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
16:34 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
اقتراح أمريكي للتسوية في أوكرانيا يتضمن احتفاظ روسيا بالأراضي المحررة... إنطلاق الجولة الثانية للمفاوضات الأمريكية الإيرانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250419/بوتين-يوجه-ببدء-دنة-عيد-الفصح-ووقف-جميع-العمليات-العسكرية--1099701752.html
بوتين يوجه ببدء هدنة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية
بوتين يوجه ببدء هدنة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية
سبوتنيك عربي
أفاد الكرملين، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T13:54+0000
2025-04-19T14:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1099018142_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dad936bd9d8bf7e4d78eed354f5695af.jpg
وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد إلى الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".وأشار بوتين إلى أن مسار الهدنة سوف يظهر مدى استعداد نظام كييف للرغبة والقدرة على المشاركة في محادثات سلام. وأكد أن روسيا دائما مستعدة للمفاوضات وترحب برغبة أمريكا والصين ودول أخرى في التوصل لتسوية عادلة بشأن أوكرانيا.الجدير بالذكر، أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد كشفت في وقت سابق من اليوم عن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك. وكانت الخاسر الأوكرانية على الشكل التالي:كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم السبت، بأنه خلال الساعات الـ24 الماضية، هاجمت القوات الأوكرانية منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية 10مرات.وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن، من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها.وأوضح البيان أن وقف الهجمات المؤقت على منشآت الطاقة يستمر لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 18 مارس/آذار ويمكن تمديده بالاتفاق المتبادل..
https://sarabic.ae/20250419/رئيس-أركان-القوات-الروسية-العدو-حشد-قوات-كبيرة-في-مناطق-صغيرة-داخل-مقاطعة-كورسك-1099702033.html
https://sarabic.ae/20250419/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تشن-10-ضربات-على-منشآت-الطاقة-في-روسيا-1099699561.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1099018142_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_255bdf65ec1acf49745f570df82a5fbb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

بوتين يوجه ببدء هدنة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية

13:54 GMT 19.04.2025 (تم التحديث: 14:44 GMT 19.04.2025)
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أفاد الكرملين، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية خلالها.
وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد إلى الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".

يجب أن تكون قواتنا مستعدة لصد أي انتهاكات محتملة لوقف إطلاق النار (هدنة عيد الفصح) واستفزازات العدو، وأي أعمال عدوانية. نعلم أن نظام كييف انتهك اتفاقية عدم استهداف البنية التحتية للطاقة أكثر من 100 مرة، كما أبلغتني (رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف). لذلك، أطلب منكم التحلي بأقصى درجات اليقظة والهدوء، والاستعداد للرد الفوري والشامل.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأشار بوتين إلى أن مسار الهدنة سوف يظهر مدى استعداد نظام كييف للرغبة والقدرة على المشاركة في محادثات سلام.

"إن قرارنا بشأن هدنة عيد الفصح سيُظهر مدى مصداقية استعداد نظام كييف ورغبته وقدرته على الالتزام بالاتفاقات والمشاركة في عملية محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية".

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، يفقد مركز قيادة مجموعة قوات الشرق في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس أركان القوات الروسية: العدو حشد قوات كبيرة في مناطق صغيرة داخل مقاطعة كورسك
14:24 GMT
وأكد أن روسيا دائما مستعدة للمفاوضات وترحب برغبة أمريكا والصين ودول أخرى في التوصل لتسوية عادلة بشأن أوكرانيا.

"من جانبنا، لطالما كنا مستعدين لهذا (تسوية الأزمة الأوكرانية سلميا) ونرحب برغبة الجانب الأميركي والرئيس (دونالد) ترامب وأصدقائنا الصينيين والرئيس شي جين بينغ ودول مجموعة بريكس وجميع داعمي التسوية السلمية والعادلة للأزمة الأوكرانية".

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
الجدير بالذكر، أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد كشفت في وقت سابق من اليوم عن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك. وكانت الخاسر الأوكرانية على الشكل التالي:
أكثر من 75,170 عسكريًا
411 دبابة
335 مركبة قتالية للمشاة
307 ناقلات جند مدرعة
2280 مركبة قتالية مدرعة
2743 سيارة
625 قطعة مدفعية
61 قاذفة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، بما في ذلك 15 راجمة صواريخ "هيمارس" و7 قاذفات صواريخ متعددة أمريكية الصنع
28 منصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات، ومنصة ذاتية الحركة مضادة للطائرات، و10 مركبات نقل وتحميل
128 محطة للحرب الإكترونية
18 رادارًا مضادا للبطاريات، و12 رادارًا للدفاع الجوي
57 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 23 مركبة هندسية لإزالة العوائق، ووحدة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو آر-77"، و5 مركبات تتحول لجسور، ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 15 مركبة مدرعة للإصلاح والاستعادة ومركبة قيادة وأركان.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن عملية تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، ما زالت مستمرة من قبل القوات الروسية.

كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم السبت، بأنه خلال الساعات الـ24 الماضية، هاجمت القوات الأوكرانية منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية 10مرات.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "يواصل نظام كييف شن هجمات أحادية الجانب على البنية التحتية للطاقة الروسية. خلال الساعات الماضية تم تسجيل 10 هجمات من قبل القوات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية".

الوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تشن 10 ضربات على منشآت الطاقة في روسيا
13:13 GMT
وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن، من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها.

وأعلن الكرملين، في 25 مارس/ آذار الماضي، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، اتفقتا على قائمة من المنشآت الروسية والأوكرانية، الخاضعة للحظر المؤقت على توجيه ضربات لأنظمة الطاقة، وهي: مصافي النفط، وخطوط أنابيب النفط والغاز ومرافق التخزين، بما في ذلك محطات الضخ. والبنية التحتية لتوليد ونقل الكهرباء، بما في ذلك محطات الطاقة ومحطات التحويل والمحولات والموزعات. ومحطات الطاقة النووية. والسدود الكهرومائية.

وأوضح البيان أن وقف الهجمات المؤقت على منشآت الطاقة يستمر لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 18 مارس/آذار ويمكن تمديده بالاتفاق المتبادل..
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала