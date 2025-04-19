https://sarabic.ae/20250419/بوتين-يوجه-ببدء-دنة-عيد-الفصح-ووقف-جميع-العمليات-العسكرية--1099701752.html
بوتين يوجه ببدء هدنة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية
بوتين يوجه ببدء هدنة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية
سبوتنيك عربي
أفاد الكرملين، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T13:54+0000
2025-04-19T13:54+0000
2025-04-19T14:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد إلى الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".وأشار بوتين إلى أن مسار الهدنة سوف يظهر مدى استعداد نظام كييف للرغبة والقدرة على المشاركة في محادثات سلام. وأكد أن روسيا دائما مستعدة للمفاوضات وترحب برغبة أمريكا والصين ودول أخرى في التوصل لتسوية عادلة بشأن أوكرانيا.الجدير بالذكر، أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد كشفت في وقت سابق من اليوم عن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك. وكانت الخاسر الأوكرانية على الشكل التالي:كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم السبت، بأنه خلال الساعات الـ24 الماضية، هاجمت القوات الأوكرانية منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية 10مرات.وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن، من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها.وأوضح البيان أن وقف الهجمات المؤقت على منشآت الطاقة يستمر لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 18 مارس/آذار ويمكن تمديده بالاتفاق المتبادل..
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روسيا
بوتين يوجه ببدء هدنة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية
13:54 GMT 19.04.2025 (تم التحديث: 14:44 GMT 19.04.2025)
يتبع
أفاد الكرملين، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية خلالها.
وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد إلى الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية
خلال هذه الفترة".
يجب أن تكون قواتنا مستعدة لصد أي انتهاكات محتملة لوقف إطلاق النار (هدنة عيد الفصح) واستفزازات العدو، وأي أعمال عدوانية. نعلم أن نظام كييف انتهك اتفاقية عدم استهداف البنية التحتية للطاقة أكثر من 100 مرة، كما أبلغتني (رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف). لذلك، أطلب منكم التحلي بأقصى درجات اليقظة والهدوء، والاستعداد للرد الفوري والشامل.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأشار بوتين إلى أن مسار الهدنة سوف يظهر مدى استعداد نظام كييف للرغبة والقدرة على المشاركة في محادثات سلام.
"إن قرارنا بشأن هدنة عيد الفصح سيُظهر مدى مصداقية استعداد نظام كييف ورغبته وقدرته على الالتزام بالاتفاقات والمشاركة في عملية محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد أن روسيا دائما مستعدة للمفاوضات وترحب برغبة أمريكا والصين ودول أخرى في التوصل لتسوية عادلة بشأن أوكرانيا.
"من جانبنا، لطالما كنا مستعدين لهذا (تسوية الأزمة الأوكرانية سلميا) ونرحب برغبة الجانب الأميركي والرئيس (دونالد) ترامب وأصدقائنا الصينيين والرئيس شي جين بينغ ودول مجموعة بريكس وجميع داعمي التسوية السلمية والعادلة للأزمة الأوكرانية".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
الجدير بالذكر، أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد كشفت في وقت سابق من اليوم عن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك. وكانت الخاسر الأوكرانية على الشكل التالي:
61 قاذفة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، بما في ذلك 15 راجمة صواريخ "هيمارس" و7 قاذفات صواريخ متعددة أمريكية الصنع
28 منصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات، ومنصة ذاتية الحركة مضادة للطائرات، و10 مركبات نقل وتحميل
128 محطة للحرب الإكترونية
18 رادارًا مضادا للبطاريات، و12 رادارًا للدفاع الجوي
57 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 23 مركبة هندسية لإزالة العوائق، ووحدة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو آر-77"، و5 مركبات تتحول لجسور، ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 15 مركبة مدرعة للإصلاح والاستعادة ومركبة قيادة وأركان.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن عملية تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، ما زالت مستمرة من قبل القوات الروسية.
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم السبت، بأنه خلال الساعات الـ24 الماضية، هاجمت القوات الأوكرانية منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية 10مرات.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "يواصل نظام كييف شن هجمات أحادية الجانب على البنية التحتية للطاقة الروسية. خلال الساعات الماضية تم تسجيل 10 هجمات من قبل القوات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية".
وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار
الجاري بين موسكو وواشنطن، من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها.
وأعلن الكرملين، في 25 مارس/ آذار الماضي، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، اتفقتا على قائمة من المنشآت الروسية والأوكرانية، الخاضعة للحظر المؤقت على توجيه ضربات لأنظمة الطاقة، وهي: مصافي النفط، وخطوط أنابيب النفط والغاز ومرافق التخزين، بما في ذلك محطات الضخ. والبنية التحتية لتوليد ونقل الكهرباء، بما في ذلك محطات الطاقة ومحطات التحويل والمحولات والموزعات. ومحطات الطاقة النووية. والسدود الكهرومائية.
وأوضح البيان أن وقف الهجمات
المؤقت على منشآت الطاقة يستمر لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 18 مارس/آذار ويمكن تمديده بالاتفاق المتبادل..