https://sarabic.ae/20250419/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تشن-10-ضربات-على-منشآت-الطاقة-في-روسيا-1099699561.html
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تشن 10 ضربات على منشآت الطاقة في روسيا
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تشن 10 ضربات على منشآت الطاقة في روسيا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأنه خلال الساعات الـ24 الماضية، هاجمت القوات الأوكرانية منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية 10مرات. 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T13:13+0000
2025-04-19T13:13+0000
2025-04-19T13:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "يواصل نظام كييف شن هجمات أحادية الجانب على البنية التحتية للطاقة الروسية. خلال الساعات الماضية تم تسجيل 10 هجمات من قبل القوات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية".وتابع البيان: "في مقاطعة بريانسك، أدى انقطاع الأسلاك بسبب قصف أوكراني إلى تعطيل خط كهرباء عالي الجهد، ما أدى إلى انقطاع التيار عن جزء من المستهلكين في منطقة كليموفسكي، وكذلك، بعد هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في منطقة زيرنوفو، تعطل خط كهرباء عالي الجهد، وقد تم لاحقاً استهداف الخط نفسه مرة أخرى".وأضاف البيان: "كما استُهدفت محطة التحويل (سفيتوفو) بطائرة مسيّرة أوكرانية، لكن القنبلة لم تنفجر. كذلك، تم استهداف خط كهرباء عالي الجهد ومحطة تحويل أخرى في منطقة سيفسكي".وأضاف : "في مقاطعة خيرسون، تعرضت محطة التحويل "كاخوفسكايا" التابعة لشركة "روس سيتى – تافريتشيسكويه" للقصف الأوكراني".وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن، من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها.ونشر الكرملين عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، قائمة المنشآت الروسية والأوكرانية المتفق عليها بين الجانبين الروسي والأمريكي، والتي تقع تحت الحظر المؤقت على الهجمات على نظام الطاقة.الكرملين: روسيا تلاحظ عدم سيطرة القيادة الأوكرانية على القوات المسلحة في البلادروسيا: كييف تحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن بهجمات على منشآت الطاقة الروسية
https://sarabic.ae/20250419/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-شيفتشينكو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099697464.html
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روسيا
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تشن 10 ضربات على منشآت الطاقة في روسيا
13:13 GMT 19.04.2025 (تم التحديث: 13:15 GMT 19.04.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأنه خلال الساعات الـ24 الماضية، هاجمت القوات الأوكرانية منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية 10مرات.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "يواصل نظام كييف شن هجمات أحادية الجانب على البنية التحتية للطاقة الروسية. خلال الساعات الماضية تم تسجيل 10 هجمات من قبل القوات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية".
وأشار البيان إلى أنه "في مقاطعة بيلغورود، تسبب هجوم طائرة مسيّرة أوكرانية، بإلحاق أضرار وانقطاع بخط الكهرباء عالي الجهد (بيلغورود – رودنيك)، كما أُصيب خط توزيع غاز فولاذي علوي في قرية نوفايا تافولغانكا بمنطقة شيبيكينو نتيجة للقصف".
وتابع البيان: "في مقاطعة بريانسك، أدى انقطاع الأسلاك بسبب قصف أوكراني إلى تعطيل خط كهرباء عالي الجهد، ما أدى إلى انقطاع التيار عن جزء من المستهلكين في منطقة كليموفسكي، وكذلك، بعد هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في منطقة زيرنوفو، تعطل خط كهرباء عالي الجهد، وقد تم لاحقاً استهداف الخط نفسه مرة أخرى".
وأضاف البيان: "كما استُهدفت محطة التحويل (سفيتوفو) بطائرة مسيّرة أوكرانية، لكن القنبلة لم تنفجر. كذلك، تم استهداف خط كهرباء عالي الجهد ومحطة تحويل أخرى في منطقة سيفسكي".
وأوضحت الوزارة أن "نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية أدى إلى انقطاع خط الكهرباء العالي الجهد (إيليتش – ناصوسنايا)".
وأضاف : "في مقاطعة خيرسون، تعرضت محطة التحويل "كاخوفسكايا" التابعة لشركة "روس سيتى – تافريتشيسكويه" للقصف الأوكراني".
وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن، من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها.
وأعلن الكرملين، في 25 مارس/ آذار الماضي، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، اتفقتا على قائمة من المنشآت الروسية والأوكرانية، الخاضعة للحظر المؤقت على توجيه ضربات لأنظمة الطاقة.
ونشر الكرملين عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، قائمة المنشآت الروسية والأوكرانية المتفق عليها بين الجانبين الروسي والأمريكي، والتي تقع تحت الحظر المؤقت على الهجمات على نظام الطاقة.